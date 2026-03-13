Colombia

Super Astro Luna hoy: signo y números ganadores del último sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Guardar
Super Astro (Infobae)
Super Astro (Infobae)

Super Astro Luna compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este jueves 12 de marzo de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados Super Astro Luna

  • Fecha: jueves 12 de marzo de 2026.
  • Sorteo: 8057.
  • Número ganador: 0 4 9 6.
  • Signo ganador: Géminis.

A qué hora se juega Super Astro

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Último sorteo de astro lunaResultado Super Astro LunaSuper AstroAstro luna ayerSuper Astro Lunacolombia-noticiasÚltimas actualizacionescolombia-loteríasLoterías de Colombia

Más Noticias

“No desestimemos la emergencia”: gobernador Erasmo Zuleta pide ampliar por 30 días el estado de emergencia en Córdoba

El mandatario departamental advirtió que miles de familias siguen afectadas y que en los próximos meses podrían agravarse los problemas sociales, económicos y de seguridad en el departamento

“No desestimemos la emergencia”: gobernador

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este viernes 13 de marzo de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pilas: Así rotará el Pico

El Pico y Placa en Cartagena viernes 13 de marzo de 2026: vehículos particulares y taxis que no circulan

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este viernes

El Pico y Placa en

Estos son los cortes de la luz del 13 de marzo en Santander

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Este es el Pico y Placa en Cali para este viernes 13 de marzo de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Este es el Pico y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

⁠Yeferson Cossio aseguró que le

⁠Yeferson Cossio aseguró que le gustaría que Iván Duque tocara en su boda o en alguna de sus fiestas: “Sería tan épico”

El aspirante presidencial Pipe Córdoba podría ser uno de los invitados a la boda de Yeferson Cossio: “Esto no es un evento”

Iván Zuleta causó preocupación por su estado de salud tras el sepelio de su sobrina Daniela: esto se sabe

Feid lanza su propio sello discográfico y apuesta por nuevos talentos en la música urbana: “Siempre ha sido un ideal para mí”

Koral Costa habló sobre el debut de Omar Murillo en OnlyFans y sorprendió con una revelación sobre su pasado en pareja: “No me importa”

Deportes

Croacia en el Mundial Francia

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Medellín, el cuarto equipo colombiano en fase de grupos de Copa Libertadores: venció 2-1 a Juventud

Estos son los clubes colombianos para las fases de grupo en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Medellín recibe más dinero por su participación en la Copa Libertadores: esta es la cifra tras clasificar

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”