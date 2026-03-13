Colombia

Cayó en Medellín hombre que acosó a una menor por redes sociales y huyó tras ser condenado por pedirle fotos íntimas

La justicia de la ciudad impuso nueve años de prisión al responsable, cuya detención fue posible gracias a pruebas digitales

Guardar
El hombre de 44 años
El hombre de 44 años fue localizado y detenido por la Policía Metropolitana de Medellín en el barrio Belén, luego de permanecer prófugo desde su condena - crédito Fico Gutiérrez/X

Un hombre de 44 años fue capturado y sentenciado a nueve años de prisión en Medellín tras ser encontrado culpable de solicitar y recibir imágenes de contenido sexual de una adolescente de 13 años.

El proceso penal se remonta al primer semestre de 2017, cuando —en el barrio Santa Cruz, nororiente de la ciudad— la víctima y el agresor se conocieron en un entorno marcado por la confianza: el detenido era padre de un amigo cercano a la menor, lo que le facilitó establecer contacto directo con ella, según reportes de la Policía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aprovechando este vínculo, el hombre accedió al número de celular de la adolescente y, a través de aplicaciones de mensajería, inició un patrón de acoso sexual.

Enviaba imágenes explícitas de sus genitales y exigía a la menor que le enviara fotografías y videos sin ropa, configurando una estrategia de manipulación amparada en el entorno digital. La familia de la víctima, al descubrir lo sucedido, acudió ante las autoridades, lo que permitió abrir una indagación penal a cargo de la Policía Metropolitana.

Las autoridades hallaron en el
Las autoridades hallaron en el teléfono móvil del capturado imágenes y videos que sirvieron como prueba clave para su condena por actos sexuales con menor de 14 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El peso de las pruebas digitales permitió que el sujeto fuera hallado culpable del delito de actos sexuales con menor de 14 años. Sin embargo, aunque ya pesaba sobre él una condena judicial, logró permanecer prófugo durante un periodo considerable.

Finalmente, su captura se produjo en un operativo sorpresa en el barrio Belén, donde la Policía Metropolitana lo localizó y logró ponerlo tras las rejas.

El uso de la tecnología y la manipulación digital en la violencia sexual infantil

La dinámica delictiva en este caso pone de relieve el papel central de las tecnologías de la comunicación en el agravamiento de la violencia sexual contra menores.

De acuerdo con los investigadores policiales, el agresor empleó herramientas digitales para coaccionar y someter a la víctima.

A propósito de la profundización del problema, el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, brigadier general Henry Yesid Bello, informó que en lo que va del año las autoridades han capturado ya a 29 personas acusadas de delitos sexuales contra menores en la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al hecho y pidió medidas severas en respuesta al delito: “Esto definitivamente es inaceptable. La niñez es sagrada y debe ser protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión”.

- El alcalde Federico Gutiérrez
- El alcalde Federico Gutiérrez expresó en redes sociales su rechazo al delito y reiteró la importancia de proteger a los niños frente a cualquier forma de abuso - crédito Fico Gutiérrez/X

Otro caso: la explotación de una niña con discapacidad a manos de su madre

En noviembre de 2025 se conoció otro caso de explotación sexual infantil en Medellín, reportado por la Policía y detallado por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, en declaraciones al medio Metro.

Una mujer de 37 años fue arrestada en el Parque Juanes de la Paz —comuna 5 de la ciudad— acusada de producir y distribuir material sexual de su hija de 12 años con síndrome de Down, utilizando la red móvil WhatsApp e impulsada tanto por fines económicos como por motivaciones consideradas como “fetiches” en la investigación.

La madre de la víctima
La madre de la víctima fue arrestada en el Parque Juanes de la Paz, acusada de explotar sexualmente a su hija de 12 años con discapacidad, según información de la Policía y la Secretaría de Seguridad de Medellín - crédito Fico Gutiérrez/X

Las pesquisas señalaron que la detenida realizaba abusos táctiles y acciones gravemente lesivas contra la integridad sexual de la niña. “Hacía tocamientos y un montón de barbaridades con su propia hijita. No lo hacía ni siquiera por plata, sino como si fuera un fetiche. ¡Es algo totalmente aberrante!”, puntualizó Villa Mejía.

La operación policial derivó en la imputación de cargos por explotación sexual y pornografía con menor de 18 años y su reclusión preventiva decretada por el juez de control de garantías.

La custodia de la niña se trasladó a su abuela, con acompañamiento de entidades municipales para garantizar su protección y recuperación.

Temas Relacionados

Violencia sexualExplotación sexualCapturado en MedellínFico GutiérrezPolicía de MedellínAcoso sexual en redes socialesColombia-NoticiasFederico Gutiérrez

Más Noticias

El meteorólogo Max Henríquez advirtió que “se van a juntar” dos eventos climáticos que intensificarán las lluvias en Colombia

El reporte del experto advierte sobre la llegada de vientos fuertes y granizadas durante marzo, con impactos severos en el Caribe, región en la que se declaró recientemente una emergencia

El meteorólogo Max Henríquez advirtió

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

El corredor del Red-Bull Bora-Hansgrohe continúa camino a llegar el 15 de marzo de 2026 a Niza, soñando con un posible título ante el favorito a llevarse la carrera: el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

“Vamos a garantizar que la JEP reciba todos los recursos”: Juan Daniel Oviedo habla del futuro del tribunal en Colombia

El candidato vicepresidencial aseguró que, en un eventual gobierno con Paloma Valencia, el sistema de justicia transicional tendrá los recursos necesarios para rendir cuentas sobre sus resultados

“Vamos a garantizar que la

Avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá–Nueva York aterrizó por emergencia médica en Barranquilla

La aeronave activó el código internacional 7700, señal de emergencia médica, y desvió su ruta para aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Avión de Avianca que

Migración Colombia negó el ingreso a 10 extranjeros por presunta explotación sexual en Antioquia: “Venía a escoger mujeres para tener relaciones íntimas en su país”

Los inadmitidos procedían de Estados Unidos y el Caribe; la estrategia institucional prioriza la protección de la población local ante amenazas asociadas a redes internacionales

Migración Colombia negó el ingreso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

Karina García criticó al esposo

Karina García criticó al esposo de Beba por quitarse la camisa en la visita a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Como mujer no me gustó”

La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

Rubigol lanzó fuerte reflexión sobre la verdadera amistad: “Si usted va a andar con cinco hp que le aplauden todo pa’ eso ande solo”

⁠Yeferson Cossio aseguró que le gustaría que Iván Duque tocara en su boda o en alguna de sus fiestas: “Sería tan épico”

El aspirante presidencial Pipe Córdoba podría ser uno de los invitados a la boda de Yeferson Cossio: “Esto no es un evento”

Deportes

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

Figura de la selección de Croacia, rival de Colombia en la fecha FIFA, tendría definido su futuro deportivo: esto se sabe

Figura de Independiente Medellín dedicó la clasificación de su equipo en la Copa Libertadores a su mamá, diagnosticada con cáncer: “Está en un tratamiento”

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Medellín, el cuarto equipo colombiano en fase de grupos de Copa Libertadores: venció 2-1 a Juventud