Cayó en Medellín hombre que acosó a una menor por redes sociales y huyó tras ser condenado por pedirle fotos íntimas

El hombre de 44 años fue localizado y detenido por la Policía Metropolitana de Medellín en el barrio Belén, luego de permanecer prófugo desde su condena - crédito Fico Gutiérrez/X

Un hombre de 44 años fue capturado y sentenciado a nueve años de prisión en Medellín tras ser encontrado culpable de solicitar y recibir imágenes de contenido sexual de una adolescente de 13 años.

El proceso penal se remonta al primer semestre de 2017, cuando —en el barrio Santa Cruz, nororiente de la ciudad— la víctima y el agresor se conocieron en un entorno marcado por la confianza: el detenido era padre de un amigo cercano a la menor, lo que le facilitó establecer contacto directo con ella, según reportes de la Policía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aprovechando este vínculo, el hombre accedió al número de celular de la adolescente y, a través de aplicaciones de mensajería, inició un patrón de acoso sexual.

Enviaba imágenes explícitas de sus genitales y exigía a la menor que le enviara fotografías y videos sin ropa, configurando una estrategia de manipulación amparada en el entorno digital. La familia de la víctima, al descubrir lo sucedido, acudió ante las autoridades, lo que permitió abrir una indagación penal a cargo de la Policía Metropolitana.

Las autoridades hallaron en el teléfono móvil del capturado imágenes y videos que sirvieron como prueba clave para su condena por actos sexuales con menor de 14 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El peso de las pruebas digitales permitió que el sujeto fuera hallado culpable del delito de actos sexuales con menor de 14 años. Sin embargo, aunque ya pesaba sobre él una condena judicial, logró permanecer prófugo durante un periodo considerable.

Finalmente, su captura se produjo en un operativo sorpresa en el barrio Belén, donde la Policía Metropolitana lo localizó y logró ponerlo tras las rejas.

El uso de la tecnología y la manipulación digital en la violencia sexual infantil

La dinámica delictiva en este caso pone de relieve el papel central de las tecnologías de la comunicación en el agravamiento de la violencia sexual contra menores.

De acuerdo con los investigadores policiales, el agresor empleó herramientas digitales para coaccionar y someter a la víctima.

A propósito de la profundización del problema, el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, brigadier general Henry Yesid Bello, informó que en lo que va del año las autoridades han capturado ya a 29 personas acusadas de delitos sexuales contra menores en la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al hecho y pidió medidas severas en respuesta al delito: “Esto definitivamente es inaceptable. La niñez es sagrada y debe ser protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión”.

- El alcalde Federico Gutiérrez expresó en redes sociales su rechazo al delito y reiteró la importancia de proteger a los niños frente a cualquier forma de abuso - crédito Fico Gutiérrez/X

Otro caso: la explotación de una niña con discapacidad a manos de su madre

En noviembre de 2025 se conoció otro caso de explotación sexual infantil en Medellín, reportado por la Policía y detallado por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, en declaraciones al medio Metro.

Una mujer de 37 años fue arrestada en el Parque Juanes de la Paz —comuna 5 de la ciudad— acusada de producir y distribuir material sexual de su hija de 12 años con síndrome de Down, utilizando la red móvil WhatsApp e impulsada tanto por fines económicos como por motivaciones consideradas como “fetiches” en la investigación.

La madre de la víctima fue arrestada en el Parque Juanes de la Paz, acusada de explotar sexualmente a su hija de 12 años con discapacidad, según información de la Policía y la Secretaría de Seguridad de Medellín - crédito Fico Gutiérrez/X

Las pesquisas señalaron que la detenida realizaba abusos táctiles y acciones gravemente lesivas contra la integridad sexual de la niña. “Hacía tocamientos y un montón de barbaridades con su propia hijita. No lo hacía ni siquiera por plata, sino como si fuera un fetiche. ¡Es algo totalmente aberrante!”, puntualizó Villa Mejía.

La operación policial derivó en la imputación de cargos por explotación sexual y pornografía con menor de 18 años y su reclusión preventiva decretada por el juez de control de garantías.

La custodia de la niña se trasladó a su abuela, con acompañamiento de entidades municipales para garantizar su protección y recuperación.