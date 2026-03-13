Colombia

Avión de Avianca se declaró en emergencia: vuelo Bogotá–Nueva York aterrizó de emergencia en Barranquilla

La aeronave activó el código internacional 7700, señal de emergencia general, y desvió su ruta para aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla- crédito redes sociales/X

Un avión de Avianca que cubría la ruta entre Bogotá y Nueva York tuvo que declarar emergencia en pleno vuelo y desviar su trayecto hacia Barranquilla, donde aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. El incidente ocurrió durante la noche del jueves 12 de marzo y activó los protocolos de seguridad aeronáutica.

Según información publicada por Semana, la aeronave correspondía al vuelo 244 de Avianca, cuya tripulación activó el código 7700, un transpondedor internacional que se utiliza para indicar una emergencia general a bordo.

Tras emitir la alerta, el avión modificó su ruta y aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en la capital del departamento del Atlántico.

Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla - crédito @veranodelarosa/X

La activación del código 7700 es uno de los procedimientos estándar en la aviación internacional cuando una aeronave enfrenta una situación que requiere atención inmediata. Esta señal permite a las autoridades aeronáuticas priorizar el aterrizaje y activar los protocolos de respuesta correspondientes.

Hasta el momento, una de las versiones conocidas señala que la alerta habría estado relacionada con una emergencia médica a bordo, aunque no se han confirmado oficialmente mayores detalles sobre el incidente.

El aterrizaje en Barranquilla permitió atender la situación y garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación que viajaban en el avión.

El código 7700 alerta a las autoridades sobre emergencias en vuelo

En el ámbito de la aviación, el código 7700 es utilizado por los pilotos para comunicar a los sistemas de control aéreo que la aeronave atraviesa una situación de emergencia.

Cuando se activa este código en el transpondedor, los controladores aéreos reciben una alerta inmediata que les permite identificar el avión y darle prioridad en el espacio aéreo.

Este procedimiento facilita que el vuelo pueda recibir instrucciones rápidas para aterrizar en el aeropuerto más cercano o en el que cuente con las condiciones adecuadas para atender la emergencia.

En este caso, el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, fue el punto elegido para el aterrizaje del avión.

Las autoridades aeroportuarias y los equipos de emergencia permanecen atentos en este tipo de situaciones para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Aeropuerto El Dorado- crédito @AerocivilCol/X

Aeropuerto de Barranquilla ha activado protocolos en otros incidentes recientes

El aeropuerto Ernesto Cortissoz ha sido escenario recientemente de otros incidentes que también activaron protocolos de seguridad.

Uno de los casos ocurrió el pasado 4 de marzo, cuando un menor de edad logró ingresar a la pista del aeropuerto por la parte occidental de la plataforma.

Según informó la Aeronáutica Civil, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, momento en el que el niño fue detectado por el personal de bomberos que se encontraba en la zona.

“Se activó el protocolo correspondiente: se dio aviso al Centro de Control y Operaciones (CCO), se aseguró al menor en condiciones adecuadas y se coordinó su traslado a la Policía Nacional, que inició el procedimiento establecido para estos casos”, indicó la Aeronáutica Civil, citada por ese medio de comunicación.

Aeronáutica Civil - crédito Colprensa

Posteriormente, la Policía de Infancia y Adolescencia logró ubicar a la madre del menor, quien reside en un sector cercano a la base aérea.

El niño explicó que había ingresado a la pista desde una zona contigua a la base aérea y que su intención era acercarse a los aviones.

Tras ese episodio, la Aeronáutica Civil informó que inició una revisión de los sistemas de seguridad para determinar el punto exacto por donde ingresó el menor y reforzar los controles existentes.

“La entidad reitera su compromiso con la seguridad operacional y con el trabajo articulado con las autoridades y la comunidad, reafirmando que, ante cualquier eventualidad, existen protocolos claros y efectivos que permiten actuar de manera rápida, responsable y coordinada”, señaló la Aeronáutica Civil.

En el caso del vuelo de Avianca que debió aterrizar en Barranquilla, las autoridades aeronáuticas continúan evaluando las circunstancias que llevaron a la tripulación a declarar la emergencia durante el trayecto entre Bogotá y Nueva York.

