Álvaro Uribe exaltó las banderas de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo durante la inscripción de la candidatura en la Registraduría

El expresidente señaló que apoya totalmente a la candidata presidencial de su partido - crédito Centro Democrático

La candidata presidencial Paloma Valencia oficializó el 12 de marzo de 2026 a Juan Daniel Oviedo como su compañero de fórmula para la primera vuelta, programada en Colombia el 31 de mayo.

La decisión se hizo pública luego de la difusión de un video, grabado en la residencia de la candidata, en el que Valencia recibió al exdirector del Dane y le dio la bienvenida con el mensaje: “Bienvenido, señor vicepresidente”.

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El expresidente considera que las propuestas y posturas de Paloma Valencia son coherentes con su postura política - crédito Reuters/Colprensa

El anuncio llegó después de que el economista, que obtuvo más de un millón de votos como segundo en la Gran Consulta por Colombia, aceptó la propuesta y expresó su agradecimiento por la confianza.

Según declaró Valencia en una intervención en el Gran San, ubicado en el centro de Bogotá, su elección responde a la necesidad de que “Colombia debe mirar hacia el futuro”.

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se dirigió a la ciudadanía en medio de la inscripción de la candidatura de la senadora del Centro Democrático para referirse a la contienda electoral.

A lo largo de su discurso, agradeció a los miembros de la Gran Consulta por Colombia y a otros políticos como Ingrid Betancourt por su rol en la formación de la coalición que lidera Valencia.

“Me presento ante ustedes como un gregario de esta coalición. Simplemente, soy un pegador de ladrillos, porque quiero esta patria inmensamente, porque tengo que decirle muchas veces a los míos: No se olviden que su papá es sobreviviente por milagro”. Ahí coincidimos Ingrid y yo.

Y agregó Este partido... Para este partido no son extrañas las coaliciones, ni esta gran coalición. Vicky, tanta gratitud. Cómo te esmeraste para que pudiéramos estar ahí. Y a todos ustedes que nos recibieron”.

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