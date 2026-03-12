Álvaro Uribe se pronunció tras la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Gana Colombia”

La decisión fue confirmada el jueves 12 de marzo, después de tres encuentros entre ambos dirigentes - crédito Reuters/Colprensa

El anuncio de la candidatura vicepresidencial de Juan Daniel Oviedo junto a la senadora Paloma Valencia generó reacciones dentro de su sector político. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente luego de que se confirmara que el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística acompañará a Paloma Valencia en la fórmula presidencial que se inscribirá ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La decisión fue confirmada el jueves 12 de marzo, después de tres encuentros entre ambos dirigentes. Oviedo, también excandidato a la Alcaldía de Bogotá, obtuvo más de un millón de votos durante La Gran Consulta por Colombia, realizada el 8 de marzo, en la que Valencia resultó vencedora con más de tres millones de apoyos.

En medio del anuncio, el expresidente Uribe publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en el que se refirió a la decisión de la candidata. “Con la escogencia del Dr Juan Daniel Oviedo, nuestra candidata Paloma honra la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante; reconoce calidades humanas y patrióticas; construye complementos no antagonismos; respeta el ánimo de la consulta, la diferencia dentro del estricto marco democrático; reitera respeto en doble vía a la intimidad de la persona y por parte de ésta a la comunidad, a los niños y a la familia. Gana Colombia”, escribió.

Uribe respaldó públicamente la designación y destacó que reconoce el resultado de la consulta y la construcción de acuerdos - crédito @AlvaroUribeVel/X

El anuncio de la fórmula vicepresidencial

En un video divulgado antes del anuncio oficial, se observa el momento en que Oviedo entra a la residencia de Valencia para formalizar el acuerdo político. “Bienvenido, señor vicepresidente”, expresó Valencia cuando Oviedo ingresó al lugar. Ante el saludo, el exdirector del Dane respondió brevemente: “Qué emoción”.

Ese breve encuentro fue suficiente para confirmar la fórmula que fue presentada oficialmente ante la Registraduría, dado que el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales vence el viernes 13 de marzo, y las campañas que participaron en la consulta debían definir sus alianzas en un corto periodo.

Durante la presentación pública de la fórmula, realizada horas después de la difusión del video del anuncio, la candidata se refirió a la alianza con quien fue su competidor en la consulta. “Esas discrepancias, que se van a mantener, no tienen que ser un óbice para que trabajemos juntos por el futuro“.

La candidata también destacó el desempeño electoral de su nuevo compañero de fórmula, señalando que cuenta con “su respaldo popular” y logró “conectar con muchos colombianos que no se sentían representados”.

Durante el anuncio, Valencia reconoció que existen diferencias políticas con Oviedo, pero afirmó que trabajarán juntos - crédito @palomavalencia/Facebook y Colprensa

Por su parte, Oviedo se refirió a los retos de conformar una fórmula política entre sectores que mantienen diferencias. Durante su intervención señaló que el proceso implica encontrar puntos de coincidencia dentro de una coalición que reúne a dos partidos políticos y siete movimientos ciudadanos.

“Es muy difícil sumar en la diferencia”, expresó el exdirector del Dane. No obstante, agregó que la alianza busca “construir un futuro en el que todos quepamos”.

En ese sentido, Oviedo mencionó a diversos grupos sociales que, según dijo, deben ser incluidos en las propuestas del proyecto político. Entre ellos mencionó a campesinos, comunidades indígenas, mujeres y personas con “una orientación sexual diversa”.

El candidato vicepresidencial también respondió a cuestionamientos sobre la decisión de integrar la fórmula, señalando: “Esto no es oportunismo, es responsabilidad”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se presentaron en el centro de Bogotá para formalizar la fórmula presidencial que llegará el 31 de mayo a las urnas - crédito @juanmanuelgalan/X

Con la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, la campaña de Paloma Valencia busca ampliar su alcance hacia sectores del electorado de centro, considerados determinantes en las elecciones presidenciales de Colombia. La apuesta también apunta a atraer votantes indecisos que observan como opciones opuestas a Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella, en un escenario político que comienza a definirse de cara a los comicios.