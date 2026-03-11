Colombia

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Medellín sin infringir la ley?

Cuáles son los carros que no transitan este miércoles, chécalo y evita una multa

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Que el Pico y Placa de este miércoles 11 de marzo no lo tome por sorpresa; revise si puede manejar su vehículo en Medellín y evite multas.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Recuerda que esta prohibición vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 4, 6,.

Particulares: 4, 6,.

Taxis: 9,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2026

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)

La Alcaldía de Medellín dio a conocer las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

La nueva rotación de la restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Medellín hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Medellín

Más Noticias

“Irresponsables”: alcalde Galán mandó a infractores a responder tras ser grabados usando andenes y carril de TransMilenio

El alcalde expuso los casos virales en sus redes sociales y afirmó que los señalados serán contactados por la Secretaría Distrital de Movilidad

“Irresponsables”: alcalde Galán mandó a

Yeferson Cossio lanzó pullas a Abelardo de la Espriella por su pasado religioso y con los animales: “Para que obtenga votos”

El creador de contenido, que apoya la candidatura de Felipe Córdoba, impulsa una iniciativa inspirada en la experiencia de Pereira, destinada a garantizar atención médica para animales de hogares de bajos recursos

Yeferson Cossio lanzó pullas a

Álvaro Uribe Vélez rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay desde Harvard e hizo especial súplica: “Ayúdanos desde el cielo”

El asesinato del senador y precandidato presidencial durante un acto de campaña en Bogotá, tras el atentado sufrido el 7 de junio de 2025, atribuido a la disidencia Segunda Marquetalia de las Farc, marcó un punto de inflexión en la política colombiana y llevó al expresidente a honrar su memoria

Álvaro Uribe Vélez rindió homenaje

El Centro Democrático advirtió sobre un “riesgo inaceptable” en los escrutinios en Jamundí, Buenaventura y Cali: “Máxima alerta”

El partido aseguró que hay alertas sobre irregularidades y situaciones de orden público que ponen en jaque la transparencia del proceso y de los resultados electorales

El Centro Democrático advirtió sobre

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

El final de la tercera parte de la serie desarrollada por Caracol Televisión y Netflix desató ataques contra la producción que se venían fraguando desde hace semanas, en medio de especulaciones sobre conflictos internos

‘La reina del flow’ desató
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Jineth Bedoya recordó cuál fue

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

‘La reina del flow’ desató

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Falsedades, traiciones y supuesto ‘shippeo’: Juanse Laverde no se guardó nada y contó cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos’

Arelys Henao dedicó un sentido mensaje al fallecido cantante Yeison Jiménez: “No te olvidaremos”

Participante de ‘La casa de los famosos’ se hizo una prueba de embarazo y el resultado la hizo llorar

El ‘Desafío’ hizo importante advertencia sobre falsos castings y noticias falsas en redes sociales: “No se deje engañar”

Deportes

El Team Medellín-EPM recibió suspensión

El Team Medellín-EPM recibió suspensión por parte de la UCI: dos ciclistas fueron apartados por anomalías en controles antidoping

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular