María Fernanda Cabal habló de la posible fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Debe escoger al que no vaya en contradicción”

La senadora María Fernanda Cabal expresó su opinión ante la posibilidad de una fórmula vicepresidencial entre la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo.

En entrevista con 6AM W, la dirigente empezó cuestionando la conveniencia de unir fuerzas con quienes defienden la continuidad del acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las Farc.

Cabal advirtió que “una alianza con quien cree que es prioridad prolongar un acuerdo que nos ha costado más de 100 billones de pesos y tenemos como consecuencia 800 grupos criminales, pues eso no es de recibo”.

Para la congresista, este tipo de acuerdos no convence a la base política del uribismo, que exige coherencia y firmeza en temas de seguridad y justicia.

La senadora aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“Este acuerdo de las Farc es un acuerdo político interno entre el gobierno Santos y un grupo terrorista como las Farc. Ese acuerdo en ningún caso tiene un estatus de bloque de constitucionalidad”, afirmó Cabal.

Recordó además intentos del gobierno anterior por buscar respaldo internacional, sin que esto, en su opinión, le otorgue un carácter inmodificable: “Ese acuerdo puede ser modificado cuantas veces se quiera. No es un acuerdo pétreo, no nos obligaron. De hecho, fue rechazado en las urnas en el plebiscito”.

Al referirse a Paloma Valencia, la senadora reconoció la buena relación existente entre ambas y la amistad de la congresista con Oviedo. No obstante, subrayó que cualquier alianza debe responder a la expectativa de quienes han respaldado el proyecto político del Centro Democrático.

“El reto es lograr una fórmula que deje tranquila a una militancia y a una ciudadanía que tiene que votar por un país que está en riesgo”, sostuvo Cabal.

En cuanto al peso electoral de los posibles integrantes de la dupla, Cabal destacó que los votos de Valencia superan con creces a los del partido en el Congreso, mientras que Oviedo obtuvo en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá una cifra considerable, superior a los 100.000 votos.

“Paloma tiene mucho más votos que los del mismo partido en el Congreso. Juan Daniel tiene muchísimos más que los de su propia lista”, puntualizó la senadora.

Para la congresista, el criterio que debe primar en la selección de una fórmula presidencial es la coherencia con los principios defendidos por el partido.

“De escoger, tiene que escoger a alguien que no vaya en contradicción a lo que nosotros hemos dicho una y mil veces, porque la coherencia es la fuerza que te da en la credibilidad del ciudadano que deposita tu voto por vos”, señaló Cabal.

Sobre Juan Daniel Oviedo, la senadora reconoció sus cualidades técnicas y profesionales. “Yo he admirado mucho su capacidad, su formación. Él es doctor en Estadística. Cuando estuvo en el Dane, la verdad, era una persona que impresionaba por su habilidad de comprender los números. Ese privilegio que tiene él me parece que es una fortaleza”, afirmó Cabal.

Por otro lado, la dirigente política manifestó dudas sobre el conocimiento de Oviedo respecto a los alcances y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“En donde siento que Oviedo tiene una confusión es en que no conoce por dentro qué es la JEP, no sabe lo que han hecho, no sabe cómo han ampliado su radio vinculando personas que no son máximo respondientes, no sabe el desequilibrio que hay hoy frente a decisiones contra militares y frente a aplausos contra más de nueve mil amnistiados e indultados de las Farc. No hubo simetría, no hubo equilibrio”, sostuvo Cabal.

La senadora agregó que percibe en Oviedo una intención de mantenerse independiente respecto a etiquetas ideológicas, evitando ser encasillado en la derecha. “Él quiere tener esa libertad de que todos quepan. Eso está bien”, precisó la congresista.