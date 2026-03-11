Colombia

María Fernanda Cabal habló de la posible fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Debe escoger al que no vaya en contradicción”

La senadora destacó que cualquier alianza debe mantener la coherencia y no ceder frente a acuerdos que, según ella, afectan la seguridad y la justicia

Guardar
María Fernanda Cabal opinó en
María Fernanda Cabal opinó en reciente entrevista sobre Juan Daniel Oviedo - crédito Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal expresó su opinión ante la posibilidad de una fórmula vicepresidencial entre la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo.

En entrevista con 6AM W, la dirigente empezó cuestionando la conveniencia de unir fuerzas con quienes defienden la continuidad del acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las Farc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabal advirtió que “una alianza con quien cree que es prioridad prolongar un acuerdo que nos ha costado más de 100 billones de pesos y tenemos como consecuencia 800 grupos criminales, pues eso no es de recibo”.

Para la congresista, este tipo de acuerdos no convence a la base política del uribismo, que exige coherencia y firmeza en temas de seguridad y justicia.

María Fernanda Cabal habló de
María Fernanda Cabal habló de posible adhesión entre Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo de cara a las elecciones 2026 - crédito Colprensa-Colprensa/Montaje Infobae

La senadora aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este acuerdo de las Farc es un acuerdo político interno entre el gobierno Santos y un grupo terrorista como las Farc. Ese acuerdo en ningún caso tiene un estatus de bloque de constitucionalidad”, afirmó Cabal.

Recordó además intentos del gobierno anterior por buscar respaldo internacional, sin que esto, en su opinión, le otorgue un carácter inmodificable: “Ese acuerdo puede ser modificado cuantas veces se quiera. No es un acuerdo pétreo, no nos obligaron. De hecho, fue rechazado en las urnas en el plebiscito”.

Al referirse a Paloma Valencia, la senadora reconoció la buena relación existente entre ambas y la amistad de la congresista con Oviedo. No obstante, subrayó que cualquier alianza debe responder a la expectativa de quienes han respaldado el proyecto político del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal pone en
María Fernanda Cabal pone en duda posible alianza Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo por postura sobre acuerdo con las Farc - crédito @mariafernandacabal/Instagram

El reto es lograr una fórmula que deje tranquila a una militancia y a una ciudadanía que tiene que votar por un país que está en riesgo”, sostuvo Cabal.

En cuanto al peso electoral de los posibles integrantes de la dupla, Cabal destacó que los votos de Valencia superan con creces a los del partido en el Congreso, mientras que Oviedo obtuvo en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá una cifra considerable, superior a los 100.000 votos.

“Paloma tiene mucho más votos que los del mismo partido en el Congreso. Juan Daniel tiene muchísimos más que los de su propia lista”, puntualizó la senadora.

Para la congresista, el criterio que debe primar en la selección de una fórmula presidencial es la coherencia con los principios defendidos por el partido.

De escoger, tiene que escoger a alguien que no vaya en contradicción a lo que nosotros hemos dicho una y mil veces, porque la coherencia es la fuerza que te da en la credibilidad del ciudadano que deposita tu voto por vos”, señaló Cabal.

María Fernanda Cabal mostró su
María Fernanda Cabal mostró su admiración por Juan Daniel Oviedo - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Sobre Juan Daniel Oviedo, la senadora reconoció sus cualidades técnicas y profesionales. “Yo he admirado mucho su capacidad, su formación. Él es doctor en Estadística. Cuando estuvo en el Dane, la verdad, era una persona que impresionaba por su habilidad de comprender los números. Ese privilegio que tiene él me parece que es una fortaleza”, afirmó Cabal.

Por otro lado, la dirigente política manifestó dudas sobre el conocimiento de Oviedo respecto a los alcances y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En donde siento que Oviedo tiene una confusión es en que no conoce por dentro qué es la JEP, no sabe lo que han hecho, no sabe cómo han ampliado su radio vinculando personas que no son máximo respondientes, no sabe el desequilibrio que hay hoy frente a decisiones contra militares y frente a aplausos contra más de nueve mil amnistiados e indultados de las Farc. No hubo simetría, no hubo equilibrio”, sostuvo Cabal.

La senadora agregó que percibe en Oviedo una intención de mantenerse independiente respecto a etiquetas ideológicas, evitando ser encasillado en la derecha. “Él quiere tener esa libertad de que todos quepan. Eso está bien”, precisó la congresista.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalJuan Daniel OviedoPaloma ValenciaJEPCandidatos presidencialesElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Vigilante de clínica en Cartagena resultó herido tras ataque armado: Alcaldía ofreció recompensa para dar con el responsable

Las autoridades informaron que un hombre, familiar de una paciente, disparó contra el edificio, lo que provocó lesiones graves a un empleado de seguridad

Vigilante de clínica en Cartagena

Destruyen laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: había droga con símbolos y números en apología a los narcos mexicanos

Las autoridades reportaron la destrucción de infraestructura utilizada por redes criminales, así como la intervención de rutas que conectaban la zona con mercados ilícitos en Centroamérica y Estados Unidos

Destruyen laboratorio de cocaína del

Gustavo Petro explicó cómo “es la forma del fraude con jurados” tras las elecciones al Congreso y en plena carrera presidencial

El presidente colombiano respaldó en X la denuncia del abogado Orlando Rodríguez sobre un caso en Valle del Cauca y afirmó que esa sería la manera en que los empleadores mantienen los empleos de quienes resultan elegidos como jurados de votación

Gustavo Petro explicó cómo “es

Un menor de edad resultó herido durante hostigamientos de las disidencias en Cajibío, Cauca

La agresión se registró cerca de las 7:28 a. m. del 11 de marzo de 2026, cuando siete artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde drones y dirigidos contra efectivos policiales

Un menor de edad resultó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Mosca en el

Cayó alias Mosca en el Meta: era el explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Salguero, novia de Tebi

Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal, se refirió al 'shipeo' y aseguró que lo apoya fielmente tras rumores en el 'reality'

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio sorprenden en redes con un reencuentro tras varios años de peleas en redes sociales: “Luego de perder una tutela dos veces”

Beba recibió visita de su esposo en ‘La casa de los famosos’: por qué el hombre se quitó la camisa y cuál fue el reclamo de la participante

Shakira envió mensaje a sus fans tras su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Los quiero tanto”

Sara Uribe ‘encendió’ la redes sociales con un posible nuevo amor: mostró el gigantesco detalle romántico que le dieron

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 4 de la París Niza 2026: Daniel Felipe Martínez fue protagonista de la carrera quedando en el segundo puesto detrás de Jonas Vingegaard

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica