Colombia

Los cortes de agua en Bogotá este 11 de marzo

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 11 de marzo. Revisa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 86.Lugar: La Granja.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: De la Carrera 129 a la Carrera 150D, entre la Calle 129 a la Diagonal 138F.Lugar: Toscana, Tibabuyes, Lisboa, San Pedro.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación macromedidor

Localidad: Suba.Barrios: De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Calle 116.Lugar: Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Soacha.Barrios: De la Carrera 4 a la Carrera 5, entre la Calle 10 a la Calle 12.Lugar: Soacha Centro, Colmena, Gallineral.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: De la Avenida Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 72 a la Avenida Ciudad de Cali.Lugar: Tintalá, Osorio II, Patio Bonito, Calandaima, Osorio III, Galán, María Paz, Ciudad de Techo II, Tintal, Puerta del Sol.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: San Cristóbal.Barrios: De la Carrera 2A a la Avenida Carrera 10, entre la Calle 22 Sur a la Calle 44 Sur   De la Carrera 11G a la Avenida Caracas, entre la Calle 32 Sur a la Calle 53A Sur.Lugar: Granada Sur, Montebello, San Blas, San Isidro, Suramérica, Veinte de Julio, Villa de los Alpes I. El Playón, Granjas de Santa Sofía, Granjas San Pablo, La Picota, Marco Fidel Suárez, Marco Fidel Suárez I, Molinos del Sur, San Jorge Sur, Arboleda Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

