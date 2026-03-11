Daniel Briceño se lamentó por la ‘quemada’ de Miguel Polo Polo en las elecciones del 8 de marzo: “La democracia funciona así”

Daniel Briceño apuesta por Bogotá y coordina la campaña de Paloma Valencia - crédito Colprensa

El resultado de las elecciones legislativas en Bogotá situó a Daniel Briceño como una de las figuras más votadas para la Cámara de Representantes, consolidando el avance del Centro Democrático en la capital.

El partido incrementó su representación de dos a seis curules en la ciudad tras alcanzar 686.000 sufragios, una cifra que el propio Briceño calificó como “la votación más alta en la historia del Centro Democrático en Bogotá”.

El político, quien había sido concejal, decidió rechazar un lugar seguro en la lista cerrada al Senado para apostar por la lista abierta de la Cámara en Bogotá, con el objetivo de fortalecer la presencia de su colectividad en la urbe.

Durante una entrevista con en el programa Tarde pero llego, Briceño explicó las razones que lo llevaron a preferir la competencia abierta, señalando: “Me ofrecieron pues un buen puesto en la lista cerrada, ya podía haber estado cómodo, haber estado tranquilo, pero pues yo decidí, por ser lista abierta, pues ayudar a empujar el partido en Bogotá”.

Daniel Briceño rechazó lista cerrada al Senado y fortalece representación del Centro Democrático en la ciudad - crédito Concejo de Bogotá

El resultado de los comicios no solo reflejó el crecimiento del partido, sino que también marcó la salida de varios candidatos reconocidos, situación sobre la que el representante electo compartió su opinión.

Briceño manifestó que, aunque hubo aspirantes cuya derrota celebró, como Richard Aguilar y Olga Lucía Velázquez, lamentó que otras figuras no hayan logrado un escaño.

Sobre Velázquez, afirmó: “Ella estaba junto con su esposo haciendo política a través de la Plata de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y la gente no le confió en su llegada al Senado de la República”.

En contraste, expresó pesar por la ausencia de Miguel Polo Polo en el Congreso, describiéndolo como un “luchador” y amigo personal. “No, qué lástima la quemada de Polo, yo sí tengo que decirlo. Una persona que ha luchado. Un amigo, pero la democracia funciona así. La estrategia le funcionó a la otra persona que ganó y lastimosamente, la curul afro sí se la quedó una maquinaria política”, señaló para el medio citado.

En relación a otros nombres, Briceño mencionó la salida de Carolina Arbeláez como una pérdida para la representación de Bogotá, enfatizando su compromiso con los intereses de la ciudad.

Daniel Briceño coordinará la campaña de Paloma Valencia tras lograr cifra récord de votos en la capital - crédito @danielbricen/X - Colprensa

“Es una pérdida para Bogotá. Es una persona firme, una persona que está de mucho Bogotá, que ha defendido mucho la ciudad”, comentó en la entrevista.

El respaldo de figuras nacionales también fue tema de conversación. Briceño relató que recibió una llamada de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático, quien le asignó responsabilidades de cara a la campaña presidencial. “Me felicitó y literalmente puso tareas de trabajo”, relató.

Entre sus funciones estará liderar el proceso de Paloma Valencia en Bogotá, coordinando la estrategia y los mensajes del partido en la ciudad. “Tengo la responsabilidad de liderar todo el proceso de Paloma Valencia en Bogotá, incluyendo todo el trabajo de coordinación con todas las bases del partido y los mensajes y la forma en que Paloma va a conquistar Bogotá”, detalló.

Sobre las perspectivas para la campaña presidencial, Briceño consideró que el éxito de Valencia dependerá de consolidar el voto del Centro Democrático y atraer electores del centro político.

“La forma de ganar sería consolidando el voto del Centro Democrático y sumar hacia el centro”, declaró. Indicó que la figura vicepresidencial tendrá un papel clave y que “la disputa va a ser por el centro político y la clase media del país”.

El Centro Democrático amplía presencia en Bogotá y apuesta por alianzas bajo liderazgo de Daniel Briceño - crédito @Danielbricen/X

En su análisis sobre la nueva composición del Congreso, Briceño explicó que el Pacto Histórico obtuvo 25 curules en el Senado y el Centro Democrático 17, a las que se suman cuatro del bloque de Salvación Nacional, para un total de 21.

En el caso de Bogotá, de las 18 curules disponibles, 8 quedaron en manos del Pacto Histórico, 6 para el Centro Democrático y 1 fue adjudicada a Salvación Nacional.

El representante electo afirmó que ningún bloque cuenta con mayorías claras, por lo que anticipó negociaciones y acuerdos con otras fuerzas políticas. Identificó al Partido Conservador como un “partido bisagra”, pese a que su número de curules disminuyó de 14 a 10, lo que atribuyó a su cercanía con el Gobierno de Gustavo Petro.

“Hay que comenzar a trabajar con otros partidos y otras fuerzas para comenzar a generar mayorías”, concluyó Briceño.