Consulado de Colombia en Tel Aviv anunció demoras en los trámites por la guerra de Israel contra Irán

La misión diplomática dio prioridad tanto a la protección de su personal consular como a la atención de los ciudadanos colombianos que se encuentran en la zona

El consulado informó que quedarán suspendidos los procesos de visado tanto por correo electrónico como de manera presencial - crédito Cancillería de Colombia

En horas de la mañanam del 11 de marzo de 2026, por motivos de seguridad en Israel y la región, el Consulado de Colombia en Tel Aviv anunció que el trámite de solicitudes de visado podrá experimentar demoras superiores a las habituales.

Como medida principal, la misión diplomática dio prioridad tanto a la protección de su personal consular como a la atención de los ciudadanos colombianos que se encuentran en la zona.

Los usuarios que gestionen una solicitud recibirán comunicación a través del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, sin que se contemplen vías alternativas durante este periodo.

El consulado informó que quedarán suspendidos los procesos de visado tanto por correo electrónico como de manera presencial.

Debido a la situación de seguridad en Israel y la región, el estudio de solicitudes de visado puede tomar más tiempo de lo habitual - crédito @CancilleriaCol/X

La cancelación de vuelos deja varados a colombianos en Doha por crisis en Oriente Medio

La crisis reciente en Oriente Medio, marcada por bombardeos de Irán y el cierre subsiguiente del espacio aéreo, ha dejado a ciudadanos colombianos varados sin fecha clara de retorno y enfrentando la incertidumbre de permanecer largas semanas lejos de su destino. En el caso puntual de Mauricio Castrillón y Lizeth Ramírez, su travesía hacia China quedó truncada en Doha, donde deberán esperar hasta el 22 de marzo para abordar el primer vuelo disponible, según confirmó el propio Castrillón en diálogo con Semana.

La reprogramación forzada ha trasladado sobre sus hombros el peso financiero y emocional de una estadía que, si bien recibe apoyo temporal de las autoridades cataríes, no cubre todas sus necesidades básicas ni aleja la preocupación ante un conflicto que escala fuera de su control.

La pareja de colombianos llegó a Doha el 28 de febrero a las 3:00 de la madrugada, con la intención de partir hacia China el primero de marzo. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada, estallaron las hostilidades en Irán, incluyendo el asesinato de un líder local, lo que provocó el inmediato cierre del espacio aéreo en la región.

Una gran explosión con humo
Una gran explosión con humo y escombros se ve en el Aeropuerto Internacional de Dubái tras un presunto ataque de dron atribuido a Irán - captura de video

Air Arabia les informó que la fecha más próxima para un vuelo disponible es el 22 de marzo. Esto significa una espera forzada de cerca de un mes. Durante ese período, Castrillón explicó a Semana que los gastos diarios —principalmente alimentación— han salido en su mayoría de sus propios recursos: “Los gastos inicialmente fue del bolsillo, la alimentación, todo ha sido el bolsillo”.

La asistencia institucional no provino inmediatamente del consulado colombiano. Fueron las autoridades cataríes quienes empezaron a cubrir de forma parcial el alojamiento de algunos viajeros de nacionalidad colombiana. Castrillón agregó al medio mencionado: “Nos están cubriendo la estadía en el territorio, pero sabemos que no será para siempre y la incertidumbre es total”.

El ambiente de los aeropuertos, relató, está marcado por la tensión. Numerosos pasajeros de diferentes nacionalidades buscan vuelos y alternativas de traslado, pero la restricción aérea limita severamente las opciones. Cada día, remarca Castrillón, crece la presión entre los viajeros, quienes “aumenta día a día” sus intentos por reprogramar salidas y hallar rutas disponibles. La escasez de vuelos agrava aún más la sensación de angustia.

La crisis reciente en Oriente
La crisis reciente en Oriente Medio, marcada por bombardeos de Irán y el cierre subsiguiente del espacio aéreo, ha dejado a ciudadanos colombianos varados sin fecha clara de retorno y enfrentando la incertidumbre de permanecer largas semanas lejos de su destino - crédito Reuters

Durante la espera, Castrillón compartió su frustración con los recursos empleados por el Estado colombiano para rescatar a sus ciudadanos en el exterior, contrastando estos esfuerzos con el financiamiento que reciben otras áreas de la vida nacional, como la producción cinematográfica.

En sus palabras, “Con un poquito de desilusión miraba las noticias, que están grabando una película en Colombia de 15.000 millones de pesos y nosotros aquí… Es decir, no hay recursos para mandar un bus, pero sí tienen para una película de 15.000 millones de pesos”, relató al mismo medio.

