Colombia

Santander ofrece recompensa de $50 millones por información sobre grupos que intimidan con videos armados

Las autoridades investigan la autenticidad de un video en el que aparecen hombres encapuchados amenazando a un presunto líder de microtráfico en Bucaramanga

El gobierno departamental busca identificar
El gobierno departamental busca identificar a los responsables de las intimidaciones.

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables de videos intimidatorios que circulan en redes sociales. Las autoridades buscan establecer si detrás del material hay estructuras criminales operando en la región.

El gobierno departamental rechazó la difusión de grabaciones en las que aparecen hombres armados que buscan generar temor entre la población, citado por Blu Radio.

Las autoridades investigan el origen de un video en el que varios sujetos encapuchados anuncian una supuesta confrontación contra alias ‘Poporro’, señalado de liderar una red de microtráfico en Bucaramanga, de acuerdo con ese medio de comunicación.

crédito Enlamira Santander/Facebook
crédito Enlamira Santander/Facebook

El anuncio de la recompensa fue realizado por la Gobernación de Santander como parte de una estrategia para obtener información que permita identificar a las personas responsables de la difusión de estos videos y esclarecer si corresponden a la presencia real de grupos delincuenciales en el departamento.

Según explicó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, las autoridades están trabajando para evitar que este tipo de mensajes se conviertan en mecanismos de presión o intimidación contra la ciudadanía.

El funcionario indicó que en diferentes regiones del país algunos grupos criminales han utilizado la difusión de videos con hombres armados para generar temor en la población y proyectar una imagen de control territorial.

“Como Gobernación hemos sido claros en decir no a las estructuras criminales. Por eso ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa para los ciudadanos que nos den información sobre grupos de delincuencia que estén extorsionando, intimidando o afectando a la ciudadanía”, afirmó Hernández, citado por Blu Radio.

El pronunciamiento de las autoridades se produjo después de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que aparecen varios hombres encapuchados y armados.

En la grabación, que ha generado preocupación en la región, se observa a ocho individuos que anuncian una supuesta “guerra” contra alias ‘Poporro’, una persona señalada de liderar una estructura de microtráfico en Bucaramanga.

Anuncian una supuesta “guerra”
Anuncian una supuesta "guerra" contra alias 'Poporro', una persona señalada de liderar una estructura de microtráfico en Bucaramanga

Tras la difusión del material, la Policía Metropolitana de Bucaramanga inició un análisis técnico para determinar la autenticidad del video y establecer si las personas que aparecen en las imágenes pertenecen realmente a alguna organización criminal.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor García, explicó que las autoridades también buscan identificar el tipo de armamento que aparece en la grabación.

Además, los investigadores pretenden establecer si el material corresponde a un hecho real o si se trata de una grabación elaborada con el propósito de generar intimidación entre la población.

La Policía señaló que el análisis incluye la revisión detallada del video para determinar su origen, la posible ubicación en la que fue grabado y la identidad de las personas que aparecen en las imágenes.

Uniformados de la Policía Nacional
Uniformados de la Policía Nacional en Santander

Las autoridades también adelantan labores de inteligencia para identificar si existe algún grupo criminal que esté intentando consolidar presencia en el área metropolitana de Bucaramanga.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las investigaciones judiciales relacionadas con el material difundido.

Una vez se logre establecer la identidad de las personas involucradas en la grabación o en su difusión, las autoridades no descartan iniciar procesos judiciales en su contra.

La Gobernación de Santander reiteró que el objetivo de la recompensa es incentivar la colaboración ciudadana para identificar a los responsables y evitar que este tipo de acciones generen temor o afecten la seguridad en la región.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier información que permita esclarecer los hechos y determinar si existen estructuras criminales detrás de los mensajes difundidos en redes sociales.

El gobierno departamental indicó que continuará trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para garantizar la seguridad en Santander y prevenir posibles amenazas contra la población.

Finalmente, las autoridades insistieron en que la colaboración de la comunidad será clave para avanzar en la identificación de los responsables y en el esclarecimiento del origen de la grabación que generó preocupación en la región.

