Oviedo advirtió sobre el rumbo del CD tras la victoria de Paloma Valencia: “Tienes que decidir si tu partido se va a abrir en el espectro político”

Juan Daniel Oviedo instó al Centro Democrático a definir su rumbo tras el triunfo de Paloma Valencia

La reciente victoria de la candidata Paloma Valencia en las elecciones legislativas de la Gran Consulta por Colombia del domingo 8 de marzo de 2026 ha generado reacciones dentro de la esfera política.

Juan Daniel Oviedo, excandidato presidencial y exdirector del Dane, expresó que la discusión no debe centrarse en afinidades personales, sino en la dirección que tomará el partido Centro Democrático y su capacidad para ofrecer una alternativa real en las próximas elecciones presidenciales.

Según declaraciones recogidas por Caracol Radio, Oviedo afirmó que “esto no se trata del amor que tengamos tú y yo. Se trata de que tú eres candidata de un partido y tú tienes que decidir si tu partido se va a abrir en el espectro político o va a obedecer a lo que dicen las huestes uribistas de base”.

Durante la entrevista en el programa La Luciérnaga, Oviedo puso en relieve el rol del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la campaña de Valencia, al mencionar que los militantes del partido “disciplinaron muy bien en esta campaña llevando a Paloma con el presidente Uribe por todo el país”.

Esta estrategia, según el excandidato, consolidó el respaldo de la estructura interna, pero planteó interrogantes sobre la apertura política del partido en el escenario nacional. Además, subrayó que la coyuntura electoral exige pensar más allá de la afinidad entre figuras públicas.

“Tenemos que pensar en el país y en lo que permita que ella y el Centro Democrático puedan ganar y ser una alternativa que pase a la segunda vuelta”, manifestó Oviedo. Para él, el desafío radica en construir una propuesta que trascienda la polarización y logre captar el apoyo de sectores diversos.

Oviedo aseguró que existe una realidad electoral ineludible: “Hoy, un puesto de la segunda vuelta presidencial ya está ocupado, y es el de Iván Cepeda, y eso lo debe tener claro todo el país”.

En su visión, la competencia se definirá entre quienes logren posicionarse como una opción distinta frente a la figura del senador de izquierda, considerado favorito en la contienda actual.

El dirigente indicó que la ciudadanía rechaza propuestas extremas. Según sus palabras, “se trata de buscar cómo tenemos una alternativa distinta a ese populismo de izquierda, que no sea el populismo de derecha de ‘refundemos la patria’”.

Oviedo remarcó que el electorado no está dispuesto a aceptar “que hay que refundar la patria”, y que una parte importante de la población busca soluciones concretas a problemas estructurales, principalmente la desigualdad.

A lo largo de la entrevista, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) insistió en que la expectativa social se orienta hacia respuestas efectivas en materia de equidad.

“La gente lo que quiere es que resuelvan el problema de la desigualdad de una vez por todas”, afirmó al medio citado. Esta afirmación sintetiza el enfoque que, a juicio de Oviedo, debe adoptar la plataforma política del Centro Democrático para resultar competitiva en el próximo ciclo electoral.