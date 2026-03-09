Colombia

Pico y Placa: qué carros no circulan en Cali este lunes 9 de marzo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los vehículos que no podrán transitar en Cali hoy 9 de marzo, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos no pueden circular este lunes.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 1, 2,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 4, 5,.

Motos: 1, 2.

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular no aplica los los sábados y domingos, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2026

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para la primera mitad de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Cali hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Cali

Más Noticias

Partido Comunes desapareció del Congreso: lista de Sandra Ramírez, exesposa de ‘Tirofijo’, no alcanzó el umbral

El partido quedó fuera del Congreso luego de las elecciones del 8 de marzo, al no alcanzar el 3% de los votos exigidos por la ley para mantener su personería jurídica; de la que dependía su continuidad, pues ya había cumplido su segundo periodo como parte del Acuerdo de Paz

Partido Comunes desapareció del Congreso:

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

Tras los comicios legislativos, la reconocida actriz colombiana destacó la importancia del triunfo del Pacto Histórico en Senado y Cámara y reforzó su llamado a buscar la Presidencia de la República en primera vuelta

Diana Ángel celebró los resultados

Roy Barreras respondió a Daniel Quintero tras aceptar su derrota en la consulta del Frente por la Vida: “Gracias, Daniel”

El candidato por el Frente por la Vida aseguró que las votaciones obtenidas el domingo 8 de marzo, aunque bajas, representan el punto inicial para defender al progresismo

Roy Barreras respondió a Daniel

De Polo Polo a Vicky Dávila, las redes se llenaron de memes con los quemados de las elecciones del 8 de marzo

Las recientes elecciones legislativas dejaron fuera a pesos pesados de la política como Álvaro Uribe Vélez e Ingrid Betancourt, generando reacciones inesperadas en las plataformas digitales

De Polo Polo a Vicky

El conflicto entre grupos armados deja víctimas y desaparecidos en zona rural de Aracataca: la Defensoría del Pueblo solicitó un corredor humanitario para atender la emergencia

La mayoría de todas las actividades se encuentran suspendidas y la comunidad padece restricciones a la movilidad, exposición a material bélico y amenazas de confinamiento o desplazamiento forzado

El conflicto entre grupos armados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

Deportes

Radamel Falcao vuelve a ser

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos