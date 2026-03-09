Paloma Valencia dedicó triunfo electoral a memoria de Miguel Uribe Turbay: “Eres una inspiración permanente. Que viva Miguel”

La dirigente del Centro Democrático resalta la figura de Miguel Uribe Turbay como símbolo de esperanza y valores para Colombia - crédito @CeDemocratico

La victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia redefinió el panorama político del país, tras lograr más de tres millones de votos que la posicionan como la candidata presidencial del Centro Democrático.

La jornada electoral del domingo 8 de marzo estuvo marcada por el recuerdo de Miguel Uribe Turbay.

Durante su discurso, la candidata presidencial eligió el homenaje como eje central. “Quiero honrar la memoria de nuestro mártir Miguel Uribe Turbay. Miguel nos duele en el corazón todos los días, desde que lo asesinaron. Miguel, aquí estamos pensando en ti, empeñados en que tu muerte no sea una más, eres el símbolo de todo lo bueno, lo noble, lo bello...”, declaró Valencia, emocionando a sus seguidores.

Paloma Valencia destaca la memoria de Miguel Uribe Turbay como motor de su campaña presidencial tras la Gran Consulta por Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

El asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025, tras ser baleado por un sicario mientras pronunciaba un discurso en un parque de Modelia, Bogotá, marcó un antes y un después en la vida del partido.

Turbay, entonces senador y precandidato presidencial, murió el 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe, luego de permanecer hospitalizado dos meses.

La postulación de Valencia toma fuerza entre quienes reclaman justicia y medidas estrictas de seguridad. La candidata destacó en su alocución: “Tu vida es un poema que alaba a Colombia y tu trágico final nos invita a no rendirnos, a seguir luchando para vencer a los violentos. Nunca más los huérfanos, nunca más las viudas, nunca más los padres sobre los sepulcros”, mensaje dirigido tanto a sus partidarios como a quienes, según ella, han operado con impunidad durante el actual gobierno.

La ausencia de Uribe Turbaysirvió de inspiración para la propuesta política de Valencia. “Miguel, vives en nuestra memoria, en la memoria de todos nosotros y de todos los colombianos, y eres una viva esperanza que nos invita todos los días a seguir moviéndonos. Eres una inspiración permanente. Que viva Miguel”, sentenció durante su intervención.

Durante el homenaje, Paloma Valencia califica la vida de Miguel Uribe Turbay como un poema de amor y lealtad hacia el país - crédito Europa Press

María Claudia Tarazona recordó a su esposo, Miguel Uribe Turbay, durante las elecciones al Congreso: “Amor de mi vida”

El Congreso de la República celebró sus elecciones el domingo 8 de marzo de 2026 en medio de la notoria ausencia de Miguel Uribe Turbay, senador y exprecandidato presidencial. Su nombre estuvo presente en la memoria colectiva por el trágico asesinato que sufrió el 7 de junio de 2025 en Bogotá, a manos de un sicario de apenas 14 años.

A pocos días de que se cumplan siete meses de su muerte —ocurrida el 11 de agosto de 2025 tras permanecer en la UCI de la Fundación Santa Fe—, la viuda de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, compartió en redes sociales un homenaje lleno de nostalgia y dolor.

Recordó la costumbre familiar que tenían cada vez que acudían a las urnas: “En todas las elecciones, las niñas, Alejandro, tú y yo, nos vestíamos con camisa blanca para salir a votar”, escribió Tarazona en su cuenta de Instagram la mañana de la jornada electoral.

Uribe Turbay no solo aspiraba al Congreso, sino que se perfilaba como uno de los precandidatos más visibles del Centro Democrático para la Gran Consulta por Colombia, prevista para las presidenciales del 31 de mayo de 2026. Tras su muerte, esa candidatura pasó a ser disputada por Paloma Valencia.

El mensaje con el que María Claudia Tarazona recordó a su esposo, Miguel Uribe Turbay, y a pocos días de cumplirse siete meses del magnicidio - crédito @maclaudiat/IG

La familia de Miguel Uribe Turbay enfrenta la ausencia del líder en un momento especialmente simbólico para la política colombiana. En palabras de su viuda: “Hoy mi dolor es infinito, se agotan las palabras y solo quisiera gritar”.

En su mensaje, María Claudia Tarazona hizo partícipe a sus seguidores del proceso de duelo que atraviesa. “Le pido a Dios que nos sostenga, que hoy no nos deje caer, y que guíe a nuestro país, por el que diste tu vida. Amor de mi vida”, concluyó la viuda, dejando patente la unión entre el dolor personal y el compromiso político que marcó la trayectoria de Uribe Turbay.