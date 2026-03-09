Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy lunes

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la capital dan a conocer los recortes de agua programados

Guardar
Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este lunes 9 de marzo. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 107 a la carrera 114.Lugar: Villas de Granada.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCortes de agua en ColombiaTurno Racionamiento De Agua HoyCortes de agua en Bogotá

Más Noticias

Partido Comunes desapareció del Congreso: lista de Sandra Ramírez, exesposa de ‘Tirofijo’, no alcanzó el umbral

El partido quedó fuera del Congreso luego de las elecciones del 8 de marzo, al no alcanzar el 3% de los votos exigidos por la ley para mantener su personería jurídica; de la que dependía su continuidad, pues ya había cumplido su segundo periodo como parte del Acuerdo de Paz

Partido Comunes desapareció del Congreso:

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

Tras los comicios legislativos, la reconocida actriz colombiana destacó la importancia del triunfo del Pacto Histórico en Senado y Cámara y reforzó su llamado a buscar la Presidencia de la República en primera vuelta

Diana Ángel celebró los resultados

Roy Barreras respondió a Daniel Quintero tras aceptar su derrota en la consulta del Frente por la Vida: “Gracias, Daniel”

El candidato por el Frente por la Vida aseguró que las votaciones obtenidas el domingo 8 de marzo, aunque bajas, representan el punto inicial para defender al progresismo

Roy Barreras respondió a Daniel

De Polo Polo a Vicky Dávila, las redes se llenaron de memes con los quemados de las elecciones del 8 de marzo

Las recientes elecciones legislativas dejaron fuera a pesos pesados de la política como Álvaro Uribe Vélez e Ingrid Betancourt, generando reacciones inesperadas en las plataformas digitales

De Polo Polo a Vicky

El conflicto entre grupos armados deja víctimas y desaparecidos en zona rural de Aracataca: la Defensoría del Pueblo solicitó un corredor humanitario para atender la emergencia

La mayoría de todas las actividades se encuentran suspendidas y la comunidad padece restricciones a la movilidad, exposición a material bélico y amenazas de confinamiento o desplazamiento forzado

El conflicto entre grupos armados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

Deportes

Radamel Falcao vuelve a ser

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos