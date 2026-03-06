Colombia

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este viernes 6 de marzo

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

ESSA suspende el suministro de
ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este viernes 6 de marzo.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losclientes, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Veredas Chacara, Apure y sectores de Labradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia sectores de la calle 45 con carreras 16 y 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio El Prado sectores de la carrera 36 con calle 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Zapamanga IV.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Miguel sectores de la calle 50 con carrera 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Mojón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Arenales sector de la carrera 15 con calle 34A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Villa Valentina I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantabara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 18 21 62 Edificio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Ricaute sectores de la calle 57 con carreras 17B y 17B1.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Opocon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Veredas Peña Grande y algunos sectores de Las Vueltas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Transición sectores desde la calle 1 hasta la calle 2C y desde la carrera 21 hasta la carrera 21C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Brisas de San Martín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta sectores de la calle 74 con carrera 30.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Barrio El Centro sectores de las carreras 10 y 11 con calles 10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Mina y Bajo Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 3A y 4 con carrera 3A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 17 25 10 Edificio Morada de San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residencial Boca Pradera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Transversal 49D 57 63 Torres del Danubio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Danubio sectores de las diagonales 57, 57A y 58 con transversales 48 y 49.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Caldera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Coovip.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bejaranas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios San Carlos y Carlos Martinez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hatigal y San Rafael.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Torre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Neftalí y Aser.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Matarredonda, Puerto Lopez, Tres Esquinas Los Patio y Botuva I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Culebra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Francisco y La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Morros, Alto de la Cruz, Alto de Reina y Chochos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento comuneros y las veredas San Claver y Cayumba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Veredas Palmar y algunos sectores de Pirigua, Pitones y Vegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Los Pomarrosos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Resumidero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rita y Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos
Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

