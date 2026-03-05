Pizarro respondió a críticas por la “registraduría” que tendrá el Pacto en las elecciones: “¿Acaso es mejor callarnos?"

María José Pizarro recordó que en 2022 intentaron quitarle miles de votos al Pacto Histórico - crédito María José Pizarro/Prensa

El Pacto Histórico está preparándose para las elecciones del 8 de marzo de 2026, en las que la ciudadanía elegirá a un nuevo Congreso de la República y votará las consultas interpartidistas que conformaron algunos candidatos a la Presidencia. Dichas consultas son: la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación (centro); la Gran Consulta por Colombia (centro-derecha) y el Frente por la Vida (centro-izquierda).

Según el representante a la Cámara y aspirante al Congreso Alirio Uribe Muñoz, no hay garantías de transparencia en los escrutinios de los comicios. Uno de los factores que genera estas dudas es la falta de una auditoría técnica independiente del software electoral.

Por eso, el Pacto Histórico tendrá testigos electorales en casi el 100% de las mesas de votación y, además, contará con su propia “registraduría”, según detalló el legislador ante los medios de comunicación.

El Pacto Histórico tendrá testigos electorales en casi el 100% de las mesas de votación - crédito @GloriaFlorezSI/X

“El Pacto Histórico ha creado una Comisión Nacional de Cuidado Electoral y, ante los riesgos electorales que hay, hemos diseñado un plan, una estrategia (...). Hoy hay mesa de garantías y vamos a insistir en lo mismo (...). Vamos a tener nuestra propia Registraduría, donde vamos a digitalizar, contabilizar y hacer todo el seguimiento a los E-14. Tenemos más de 500 abogados”, señaló el candidato en una rueda de prensa.

El periodista Melquisedec Torres se refirió a las declaraciones de Uribe Muñoz, rechazando de plano la idea de que el Pacto cuente con su propia registraduría. Esto, teniendo en cuenta que la autoridad responsable del desarrollo de los procesos electorales en Colombia ya existe: es la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Vamos a tener nuestra propia registraduría”, dice sin ruborizarse don @AlirioUribeMuoz. Así que ellos mismos nos darán los resultados, harán el escrutinio y declararán quiénes fueron electos oficialmente. Se tienen confianza", señaló el comunicador en su cuenta de X.

El periodista Melquisedec Torres criticó la creación de una registraduría por parte del Pacto Histórico para vigilar las elecciones de marzo - crédito @Melquisedec70/X

Respuesta de María José Pizarro: “No”

La congresista María José Pizarro, que también es jefa de debate del candidato Iván Cepeda Castro, respondió a la crítica del periodista, explicando el objetivo de la registraduría que tendrá el Pacto Histórico y de otras medidas que está tomando de cara a las elecciones del 8 de marzo.

Según detalló, el fin de estas acciones es garantizar un correcto conteo de votos. “No, respetado @Melquisedec70, vamos a cuidar los votos, tal como lo hicimos en 2022″, señaló, precisando que, gracias a la implementación de estrategias de verificación, en las elecciones de 2022 se logró la recuperación de 649.000 votos que había ganado el Pacto, los cuales habían sido trasladados a otras agrupaciones políticas.

En ese sentido, cuestionó a Melquisedec Torres por oponerse a las medidas tomadas por la colectividad, afirmando que en las elecciones actuales hay riesgo de fraude, así como se evidenció en los comicios de hace cuatro años.

María José Pizarro Rodríguez aseguró que el Pacto Histórico busca cuidar los votos con una propia Registraduría - crédito @PizarroMariaJo/X

“¿No le parece escandaloso que hayan pretendido robarnos más de medio millón de votos? Y lo más grave: a pesar de un fallo judicial de 2018, el tema sigue sin resolverse, y hoy enfrentamos el mismo escenario que en 2022. ¿O acaso es mejor callarnos para no incomodar?”, preguntó la congresista al periodista.

Al igual que el comunicador, la representante a la Cámara y aspirante al Senado Katherine Miranda condenó la creación de una registraduría por parte de la agrupación política. A su juicio, esta decisión constituye una falta de respeto con las instituciones que ya operan en Colombia y con la Constitución Política.

“¿Hacer su propia Registraduría? ¿En serio? ¡Qué poco respeto tienen por la Constitución y sus instituciones! Qué tal donde alguien diga que desconocerá a Petro e impondrá su propio presidente“, señaló la legisladora en su cuenta de X.

La representante a la Cámara y candidata al Senado Katherine Miranda expresó su rechazo a idea del Pacto Histórico de tener su propia "Registraduría" - crédito @KatheMirandaP/X