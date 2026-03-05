Colombia

Pizarro respondió a críticas por la “registraduría” que tendrá el Pacto en las elecciones: “¿Acaso es mejor callarnos?"

El movimiento político tomó medidas para garantizar la transparencia de los comicios del 8 de marzo

Guardar
María José Pizarro recordó que
María José Pizarro recordó que en 2022 intentaron quitarle miles de votos al Pacto Histórico - crédito María José Pizarro/Prensa

El Pacto Histórico está preparándose para las elecciones del 8 de marzo de 2026, en las que la ciudadanía elegirá a un nuevo Congreso de la República y votará las consultas interpartidistas que conformaron algunos candidatos a la Presidencia. Dichas consultas son: la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación (centro); la Gran Consulta por Colombia (centro-derecha) y el Frente por la Vida (centro-izquierda).

Según el representante a la Cámara y aspirante al Congreso Alirio Uribe Muñoz, no hay garantías de transparencia en los escrutinios de los comicios. Uno de los factores que genera estas dudas es la falta de una auditoría técnica independiente del software electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por eso, el Pacto Histórico tendrá testigos electorales en casi el 100% de las mesas de votación y, además, contará con su propia “registraduría”, según detalló el legislador ante los medios de comunicación.

El Pacto Histórico tendrá testigos
El Pacto Histórico tendrá testigos electorales en casi el 100% de las mesas de votación - crédito @GloriaFlorezSI/X

“El Pacto Histórico ha creado una Comisión Nacional de Cuidado Electoral y, ante los riesgos electorales que hay, hemos diseñado un plan, una estrategia (...). Hoy hay mesa de garantías y vamos a insistir en lo mismo (...). Vamos a tener nuestra propia Registraduría, donde vamos a digitalizar, contabilizar y hacer todo el seguimiento a los E-14. Tenemos más de 500 abogados”, señaló el candidato en una rueda de prensa.

El periodista Melquisedec Torres se refirió a las declaraciones de Uribe Muñoz, rechazando de plano la idea de que el Pacto cuente con su propia registraduría. Esto, teniendo en cuenta que la autoridad responsable del desarrollo de los procesos electorales en Colombia ya existe: es la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Vamos a tener nuestra propia registraduría”, dice sin ruborizarse don @AlirioUribeMuoz. Así que ellos mismos nos darán los resultados, harán el escrutinio y declararán quiénes fueron electos oficialmente. Se tienen confianza", señaló el comunicador en su cuenta de X.

El periodista Melquisedec Torres criticó
El periodista Melquisedec Torres criticó la creación de una registraduría por parte del Pacto Histórico para vigilar las elecciones de marzo - crédito @Melquisedec70/X

Respuesta de María José Pizarro: “No”

La congresista María José Pizarro, que también es jefa de debate del candidato Iván Cepeda Castro, respondió a la crítica del periodista, explicando el objetivo de la registraduría que tendrá el Pacto Histórico y de otras medidas que está tomando de cara a las elecciones del 8 de marzo.

Según detalló, el fin de estas acciones es garantizar un correcto conteo de votos. “No, respetado @Melquisedec70, vamos a cuidar los votos, tal como lo hicimos en 2022″, señaló, precisando que, gracias a la implementación de estrategias de verificación, en las elecciones de 2022 se logró la recuperación de 649.000 votos que había ganado el Pacto, los cuales habían sido trasladados a otras agrupaciones políticas.

En ese sentido, cuestionó a Melquisedec Torres por oponerse a las medidas tomadas por la colectividad, afirmando que en las elecciones actuales hay riesgo de fraude, así como se evidenció en los comicios de hace cuatro años.

María José Pizarro Rodríguez aseguró
María José Pizarro Rodríguez aseguró que el Pacto Histórico busca cuidar los votos con una propia Registraduría - crédito @PizarroMariaJo/X

¿No le parece escandaloso que hayan pretendido robarnos más de medio millón de votos? Y lo más grave: a pesar de un fallo judicial de 2018, el tema sigue sin resolverse, y hoy enfrentamos el mismo escenario que en 2022. ¿O acaso es mejor callarnos para no incomodar?”, preguntó la congresista al periodista.

Al igual que el comunicador, la representante a la Cámara y aspirante al Senado Katherine Miranda condenó la creación de una registraduría por parte de la agrupación política. A su juicio, esta decisión constituye una falta de respeto con las instituciones que ya operan en Colombia y con la Constitución Política.

¿Hacer su propia Registraduría? ¿En serio? ¡Qué poco respeto tienen por la Constitución y sus instituciones! Qué tal donde alguien diga que desconocerá a Petro e impondrá su propio presidente“, señaló la legisladora en su cuenta de X.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara y candidata al Senado Katherine Miranda expresó su rechazo a idea del Pacto Histórico de tener su propia "Registraduría" - crédito @KatheMirandaP/X

Temas Relacionados

María José PizarroRegistraduríaPacto HistóricoElecciones 8 de marzoElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

‘Fake News’ en época de elecciones: cómo identificarlas y evitar difundir información errónea

Expertos en comunicación digital explican herramientas y estrategias para detectar noticias falsas

‘Fake News’ en época de

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va de 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Vicky Dávila lanzó una feroz crítica a Iván Cepeda: “¿Qué piensa de los 18.677 niños reclutados, violados, asesinados por las Farc?”

La candidata presidencial señaló duramente al aspirante del Pacto Histórico por sus actitudes hacia las víctimas del reclutamiento infantil de la extinta guerrilla

Vicky Dávila lanzó una feroz

Supuestos pagos para designaciones arbitrales en el fútbol colombiano: abogado analizó las posibles consecuencias

La denuncia involucra a la Comisión Arbitral y señala posibles delitos como corrupción privada, administración desleal y enriquecimiento ilícito

Supuestos pagos para designaciones arbitrales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los Shotas estarían recibiendo armas

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle lanzan “Algo

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena la colaboración entre los barranquilleros

Actor Lucho Velasco reveló por quién votará en las consultas presidenciales del 8 de marzo: “Un tema bastante álgido”

La Pestilencia se despide definitivamente de los escenarios; tendrá un último concierto: esta es la fecha y el valor de la entrada

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Melissa Gate señaló a Karina García de haberla menospreciado y reveló que fue manipulada para pelear en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Supuestos pagos para designaciones arbitrales en el fútbol colombiano: abogado analizó las posibles consecuencias

Cristiano Ronaldo vs. España en el Mundial Rusia 2018: el día del histórico triplete del “Bicho” en Sochi

Atlético Juventud vs. Medellín: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores 2026