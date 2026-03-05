Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 5 de marzo

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este jueves 5 de marzo, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Nuevo Girón, Rivera del Rio, Progreso, Villas De Los Caballeros, Mirador de Arenales, Arenales IV, Jardín de Arenales, Arenales, Bado Hondo, Villa del Sol, Veredas Llanadas, Llano Grande, Barbosa, Rio Frio y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 05:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Veredas Chacara, Apure y sectores de Labradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lagunetas Bajo y Aco De Peña Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 7 y 8 con calles 6ª y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Urbanizaciones Pescaderito, Payande y Villa María.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrios Villa Madrigal y Pueblito Viejo y algunos sectores de la vereda Caraota y Alto de La Cruz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cantera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mutualidad sectores de la carrera 24 con calles 11 y 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Casco urbano sectores desde la carrera 8 hasta la carrera 11 y desde la calle 7ª hasta la calle 10, así mismo algunos sectores de la vereda El Volador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 28 31 63 La Aurora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Nuevo Sotomayor sectores de la carrera 26A con calle 50.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mutualidad sectores de las calles 12 y 14 con carrera 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificios Torre Ditrevi y Arizona Gold.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Paramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 7 y 8 con calles 6ª y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Josefina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Común.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Maria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mercedes incluye sectores de las carreras 29 y 30 (entre calles 56, 58 y 62), así como los edificios Portobello 2, Mirador Real y Plaza Sevilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 48 22 25 La Concordia - Edificio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 17 24 31 Conjunto Residencial Villa Camila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Chapinero sectores de la calle 4 con carrera 15B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chacara y Apure.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Centro Poblado Chocoita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización Villa Valentina sector La Vega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Opocon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guadual, Marcito, Taguales, Alto Viento y Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Veredas Peña Grande y algunos sectores de Las Vueltas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento Comuneros, veredas Kilómetro 8, San Claver y Caño Limón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Urbanización Campo Alegre sectores de la carrera 17 con calle 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrio Bellavista Etapa I sectores de las calles 5 y 5A con carrera 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Vereda San Claver fincas Las Delicias, La Esperanza y San José de Dos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Albania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 18 24 25 Edificio Mirador del Sena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia sectores de la calle 50 con carreras 19 y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la Urbanización Antonio Nariño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 7A,8 y 9 con carreras 12,13,14 y 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Veredas Badillo y Carpintero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:50

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Puentes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Fiscal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Transición sectores de la carrera 21D con calles 1,1A,2 y 2A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Paramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San José De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Salado Bravo, Carbonera, Moralito y Juncal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Limón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Menempa y La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Guamito y Moniquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cantera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano sectores desde la carrera 3A hasta la carrera 5 y desde la calle4 hasta la calle 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Barronegro y Ensillada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nemizaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Covaria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vueltas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Puentes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Iberia, La Guayabita, Bajo Jordan, Mantellina Alta y algunos sectores de La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Fuente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Gayabito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 7, 8 y 9 entre calles 2 y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal, Chocoa y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Urbanizaciones Pescaderito, Payande y Villa María.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 7 y 8 con calles 6ª y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Casco urbano sectores desde la carrera 6 hasta la carrera 12 y desde la calle 10 hasta la calle 15, así mismo algunos sectores de la vereda Bartolomé.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Nuevo Girón, Rivera del Rio, Progreso, Villas De Los Caballeros, Mirador de Arenales, Arenales IV, Jardín de Arenales, Arenales, Bado Hondo, Villa del Sol, Veredas Llanadas, Llano Grande, Barbosa, Rio Frio y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Casco urbano sectores desde la carrera 8 hasta la carrera 11 y desde la calle 7ª hasta la calle 10, así mismo algunos sectores de la vereda El Volador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lagunetas Bajo y Aco De Peña Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano. Y, las veredas El Casiquito, así como sectores de San Rafael, Pavachoque, Popoa, Tres Esquinas Los Patios y Botuva I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.