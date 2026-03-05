Colombia

El Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 5 de marzo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Antes de tomar las llaves, revise si su carro circula debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este jueves 5 de marzo en Villavicencio.

El Pico y Placa se modifica dependiendo el día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

No olvides que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: 1, 2,.

Taxis: 9,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Alcaldía de Villavicencio dio a conocer los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este 2025.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 17 de enero y hasta el 19 de diciembre del 2025.

La aplicación de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo lunes 20 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 3 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 0 a 9.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

