Carro de servicio especial tumbó un poste y se volcó a la entrada del aeropuerto El Dorado

Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de la 1:00 a. m. del 5 de marzo de 2026 cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado, dejó un vehículo blanco de servicio especial completamente volcado, según relataron algunos testigos.

El siniestro se habría originado por un microsueño del conductor, que impactó contra un poste de alumbrado público y provocó la caída de la estructura al lugar del accidente. Equipos de bomberos acudieron de inmediato y lograron rescatar a la persona atrapada dentro del automóvil. El afectado presentó lesiones y fue trasladado a un centro asistencia, de acuerdo con la información suministrada por Citytv.

Durante la emergencia, agentes de tránsito estuvieron en la zona para garantizar la circulación hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y reiteran el llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad y extremen la precaución en la vía.