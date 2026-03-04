Colombia

Resultados de La Caribeña Noche del 3 de marzo

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Guardar
Conoce los resultados del sorteo
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del país (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña se distingue como una de las más populares en el país. Noche tras noche, quienes participan en este juego suman oportunidades para ganar premios de diverso valor.

A las 22:00 horas de cada noche, miles de colombianos esperan expectantes los resultados. El funcionamiento sencillo de esta lotería atrae tanto a los jugadores nuevos como a quienes ya tienen experiencia, ya que solo deben escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999 y determinar el monto de su apuesta.

Los billetes se pueden adquirir en las agencias autorizadas, cuya ubicación exacta se encuentra publicada en la página web oficial de la Lotería Caribeña.

A continuación, le presentamos los números ganadores correspondientes al sorteo de la noche del 3 de marzo. Si resulta premiado, conserve su boleto, ya que es el único documento que le permite cobrar el premio.

Los números ganadores de este martes 03 de marzo de 2026

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 9613

Quinta: 8

Cómo se juega la Lotería Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

La Caribeña nocheResultado la Caribeña Noche HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaChance Caribeña Noche ColombiaResultado caribeña noche

Más Noticias

El mensaje que llamó la atención en los cierres de campaña de Pasto: “Colombia necesita dejar atrás la política del odio”

En diálogo con Infobae Colombia, Gustavo García Figueroa fue enfático en lo que requiere el país en los comicios del 8 de marzo

El mensaje que llamó la

ESSA y sindicato Sintraelecol inician diálogos para buscar fin de la huelga en Santander

La mesa de negociación se realizará en el Ministerio de Trabajo y busca alcanzar acuerdos que permitan levantar el cese de actividades iniciado el 20 de febrero

ESSA y sindicato Sintraelecol inician

Resultados Lotería de la Cruz Roja martes 3 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de la Cruz

MinDefensa refuerza vigilancia en el ciberespacio y activa línea 157 para denunciar delitos electorales el 8 de marzo

Este mecanismo permite identificar patrones atípicos en tiempo real y anticipar posibles riesgos digitales, garantizando la integridad de los sistemas durante el proceso de votación

MinDefensa refuerza vigilancia en el

Resultados Súper Astro Luna: último sorteo del martes 3 de marzo

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultados Súper Astro Luna: último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Sasha Calle fue confirmada como

Sasha Calle fue confirmada como parte del reparto de ‘El exorcista’ de Mike Flanagan, junto a Scarlett Johansson

Video: El Topi le robó un beso a Aida Victoria Merlano en medio de una transmisión en vivo

Andrea Valdiri sorprendió a su hija mayor con un lujoso reloj Cartier para celebrar sus 15 años: así reaccionó la joven

Luis Alfonso hizo curiosa comparación que involucra a Pipe Bueno: “Las mismas canas del viejo”

Jessica Cediel encendió las redes al defender su apoyo a Paloma Valencia y respondió a las críticas: “Ardidos, sigan inventando”

Deportes

Colombianos en el Vasco da

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

Tres ciclistas colombianos confirman su participación en la París-Niza 2026: vea quiénes son

Fluminense anunció el fichaje del colombiano Julián Millán para la temporada 2026 del Brasileirao

José Enamorado sostiene su ilusión de ir al Mundial 2026: “Es un sueño poder representar la camiseta de su país”

Nueva Zelanda tendría nuevo rival en el Mundial 2026: la FIFA planea el reemplazo de Irán por conflicto con Estados Unidos