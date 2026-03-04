“Por qué te gusta Petro”: Vicky Dávila confronta a Juan Daniel Oviedo en debate presidencial

Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila, ambos precandidatos presidenciales- crédito Carlos Ortega/EFE y Colprensa

La precandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó públicamente a Juan Daniel Oviedo durante un debate de la Gran Consulta por Colombia, al preguntarle por su supuesta cercanía con el presidente Gustavo Petro. El intercambio se produjo en un espacio de discusión transmitido por Blu Radio entre varios aspirantes a la Casa de Nariño.

Durante el debate, Dávila formuló la pregunta directamente al exdirector del Dane, insinuando que su postura frente al Gobierno podría interpretarse como benevolente hacia el mandatario. La intervención generó reacciones entre los participantes y marcó uno de los momentos más comentados del encuentro político.

Oviedo respondió señalando que reconocer percepciones positivas de una parte de la ciudadanía sobre el Gobierno no significa ser partidario del presidente, y defendió la necesidad de analizar la realidad del país sin prejuicios.

La precandidata cuestionó la cercanía de Oviedo con el actual presidente de Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

La discusión se produjo en medio del debate entre los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, un espacio en el que varios aspirantes presidenciales expusieron sus posturas frente a distintos temas políticos y económicos del país.

En ese escenario, Dávila lanzó la pregunta que generó el intercambio: “Yo le voy a hacer una pregunta a Juan Daniel. (Risas). ¿A vos por qué te gusta ese Petro? Te gusta un poquito, te gusta”, afirmó durante el debate, citado por Semana.

Juan Daniel Oviedo fue conocido en el país por su paso por el DANE- crédito Colprensa

La candidata agregó críticas al Gobierno actual al señalar distintos problemas que, a su juicio, afectan al país. “Nosotros queremos hacer una cosa distinta. Somos oposición. Lo que ha hecho: no dar ejemplo, la corrupción que está disparada —que no se la inventó él, pero que está disparada—, el tema de la seguridad que está vuelto nada, el tema de las oportunidades para la gente, la salud, la gente muriéndose”, expresó.

Posteriormente insistió en su cuestionamiento al exdirector del Dane. “¿Por qué eres, a veces, tan benévolo con Petro, si ha sido un mal presidente, ha sido un pésimo presidente de Colombia, y tenemos que cambiar toda esa forma podrida de gobernar?”, preguntó, citada por ese medio de comunicación.

Ante la intervención, Oviedo respondió rechazando la idea de que tenga afinidad política con el mandatario. El candidato sostuvo que reconocer percepciones positivas dentro de la opinión pública no implica apoyar al presidente.

“Lo que se quiere cambiar es que los prejuicios permitan que Vicky, a quien aprecio muchísimo, diga sin fundamento que me gusta Petro”, afirmó el aspirante presidencial durante el debate.

Gustavo Petro, presidente de Colombia | Crédito Europa Press

El exdirector del Dane añadió que, según algunos indicadores de percepción, una parte de la población considera que la situación del país es positiva. “¿A ustedes acaso les parece que reconocer que hoy el 48 por ciento del país siente que las cosas van bien, y que está contenta, es ser petrista?”, cuestionó, citado por Semana.

En su intervención final sobre el tema, Oviedo planteó que el debate político debe enfocarse en analizar la realidad del país y buscar soluciones concretas. “¿O es que acaso ella quería hacer campaña con un país destruido y en los rines, simplemente porque no está de acuerdo con que está gobernando el presidente Gustavo Petro?”, expresó.

El aspirante concluyó señalando que, más allá de las diferencias ideológicas, el país necesita superar los discursos polarizantes. “Aquí lo que se trata es de dejar los populismos, de izquierda o de derecha, y entender que tenemos que asumir nuestra realidad y resolverla con seriedad”, manifestó.

Oviedo reveló cuál es el umbral de votos de la Gran Consulta

En medio de la contienda por lograr la presidencia en las elecciones del 31 de mayo, Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con toda por Colombia, advirtió sobre el reto decisivo que enfrenta la Gran Consulta por Colombia para alcanzar dicho objetivo.

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y aspirante presidencial por firmas, enfatizó que el éxito de la consulta, que se votará el próximo 8 de marzo, depende de alcanzar al menos 4.000.000 de votos, cifra que considera el umbral mínimo para que la coalición pueda competir con opciones reales en la primera vuelta.

En declaraciones entregadas a Valora Analitik, Oviedo explicó que la votación no solo requiere sumar los apoyos de los nueve candidatos inscritos, sino lograr una base electoral cohesionada.

Según el candidato, los debates públicos resultan claves para que los votantes perciban las diferencias entre los aspirantes y evalúen la capacidad de cada uno para cumplir sus compromisos políticos.

“(...) aquí hay un desafío muy grande, porque lograr esos 4.000.000 de votos no es solo sumar la votación de nueve candidatos, sino saber qué tan compacta va a ser esa suma de votantes. Y ahí es donde los debates juegan un rol significativo para que la gente entienda cuáles son las diferencias y sobre todo cuáles son las vocaciones de cumplir la palabra”, dijo puntualmente en la entrevista.