Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

Guardar
Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este miércoles 4 de marzo.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Potosí, Niza Sur.Lugar: De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Diagonal 115A a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación macromedidor

Localidad: Chapinero.Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector.Lugar: De la Carrera 8A a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación macromedidor

Localidad: Kennedy.Barrios: Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente.Lugar: De la Avenida Carrera 86A a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16 De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 6:00 p.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usme.Barrios: Gran Yomasa, La Andrea, La Cabaña.Lugar: De la Calle 84 Sur a la Calle 74B Bis A Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 1 Bis C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCortes de agua en ColombiaTurno Racionamiento De Agua HoyCortes de agua en Bogotá

Más Noticias

Pico y Placa Medellín: evita multas este miércoles 4 de marzo

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Pico y Placa Medellín: evita

Motociclista usó una cancha de microfútbol como autódromo, con riesgosas curvas: todo quedó en video

En redes sociales está circulando la grabación del joven, cuya motocicleta ya tiene una lista de infracciones por parte de las autoridades de tránsito

Motociclista usó una cancha de

Jerónimo Uribe habló de la “campaña titánica” que ha hecho su padre, el expresidente Álvaro Uribe, y el riesgo de que pierda “su primera elección”

El hijo menor del ex jefe de Estado, a través de sus redes sociales, expresó su admiración por el veterano político, aunque advirtió los riesgos que representa esta jornada, pues por primera vez su escogencia no parece un hecho seguro

Jerónimo Uribe habló de la

Presidente de Fenalco salió en defensa de la Registraduría tras ataques de Petro e hizo claro llamado a un “voto responsable”

Jaime Alberto Cabal, titular de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, se despachó contra el presidente de la República, a cinco días de que se lleven a cabo los comicios legislativos y la escogencia de los candidatos a la consulta, por sus ‘dardos’ al órgano electoral y las afirmaciones de que se avecinaría un fraude en el país

Presidente de Fenalco salió en

Fuerte respuesta de Juan Daniel Oviedo a Abelardo de la Espriella por comentario calificado como homofóbico

Tras la polémica entrevista del candidato de derecha se desataron opiniones divididas entre sectores políticos y usuarios en redes sociales

Fuerte respuesta de Juan Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Sasha Calle fue confirmada como

Sasha Calle fue confirmada como parte del reparto de ‘El exorcista’ de Mike Flanagan, junto a Scarlett Johansson

Video: El Topi le robó un beso a Aida Victoria Merlano en medio de una transmisión en vivo

Andrea Valdiri sorprendió a su hija mayor con un lujoso reloj Cartier para celebrar sus 15 años: así reaccionó la joven

Luis Alfonso hizo curiosa comparación que involucra a Pipe Bueno: “Las mismas canas del viejo”

Jessica Cediel encendió las redes al defender su apoyo a Paloma Valencia y respondió a las críticas: “Ardidos, sigan inventando”

Deportes

Colombianos en el Vasco da

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

Tres ciclistas colombianos confirman su participación en la París-Niza 2026: vea quiénes son

Fluminense anunció el fichaje del colombiano Julián Millán para la temporada 2026 del Brasileirao

José Enamorado sostiene su ilusión de ir al Mundial 2026: “Es un sueño poder representar la camiseta de su país”

Nueva Zelanda tendría nuevo rival en el Mundial 2026: la FIFA planea el reemplazo de Irán por conflicto con Estados Unidos