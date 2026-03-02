Colombia

Sergio Fajardo se fue lanza en ristre contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: hizo urgente llamado a derrotar a “los extremos”

En el cierre de campaña de sus aliados al Congreso en Medellín, el exmandatario local y tres veces candidato a la Presidencia cuestionó duramente a los dos candidatos que lideran las encuestas

Sergio Fajardo aprovechó su presencia
Sergio Fajardo aprovechó su presencia en Medellín para atacar a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella por, según él, polarizar al país - crédito Colprensa

Sergio Fajardo, que hace parte de la baraja de candidatos a la presidencia, y que se rehusó a participar en las consultas que se llevarán a cabo el 8 de marzo, lanzó duras críticas contra los aspirantes Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda, al remarcar que el mayor reto es “derrotar esos extremos” en la contienda electoral. Los señalamientos, hechos el domingo 1 de marzo, se produjeron durante el cierre de campaña de aspirantes al Senado y Cámara en la capital antioqueña.

En efecto, Fajardo acompañó a los candidatos al Congreso Federico Restrepo y Juan Camilo Salazar, y aprovechó la ocasión para exponer sus diferencias con sus principales rivales. En primer lugar, el aspirante al primer cargo de la nación en la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, centró su discurso en señalar lo que considera prácticas inadecuadas por parte de Abelardo de La Espriella, al que describió como representante de una “cultura mafiosa”

La primera vuelta electoral será
La primera vuelta electoral será el domingo 31 de mayo de 2026, cuando se sepa si habrá presidente o será necesario ir a una segunda etapa, que se llevaría a cabo el 21 de junio - crédito Colprensa

Se baja de un helicóptero, él dice que tiene que tener Rolex, habla de toda esa riqueza, una cultura mafiosa. Una expresión mafiosa de la sociedad. Entonces, llena el Movistar Arena en Bogotá y todo Colombia sabe que lo llenó con cantantes, con artistas, con todas esas personas, vende zapatos a 20 millones de pesos y todo ese tipo de cosas”, señaló el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, en referencia a, estilo de campaña del abogado y candidato.

Las pullas de Sergio Fajardo para Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Durante su intervención, el exmandatario cuestionó la idoneidad de De La Espriella para la presidencia. “Esa es la Colombia que nosotros queremos. Un señor que nunca ha gobernado, que ha sido el abogado del mundo criminal y ahora va a pasar a ser nuestro presidente. No puede ser para mí”, afirmó Fajardo en su presencia en este evento, en el que -acto seguido- se despachó contra Cepeda, que sería el candidato del presidente Gustavo Petro,

Fajardo hizo un llamado a
Fajardo hizo un llamado a evitar la polarización y a promover el liderazgo de consenso en el debate electoral colombiano - crédito Colprensa

En sus críticaas, aseguró que el senador no adelanta una campaña autónoma, sino que actúa bajo la dirección del actual presidente. “El señor Cepeda no tiene que hablar una palabra. El que está haciendo la campaña es el presidente Petro. Contratan de todas las maneras, están creando las semillas para la rabia, el odio y la confrontación, cuando dice que nos van a robar las elecciones”, destacó el aspirante según las declaraciones recogidas por Semana.

En su discurso, el exgobernador de Antioquia denunció la supuesta movilización masiva de personas a los eventos de Cepeda, al comparar la logística con la de su otro oponente. “Lo llevan a una tarima, le llenan con 10.000 personas como llenan las plazas: con buses llevando gente, contratistas, estudiantes del Sena, llevando a toda la gente para que esté en las plazas”, relató Fajardo, que se mostró en desacuerdo con la manera en que avanzaría esta campaña.

Iván Cepeda y Abelardo de
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella representan los extremos políticos en Colombia - crédito Alejandro Gonzalez/AFP - REUTERS

Derrotar a los extremos: la consigna de Sergio Fajardo

El candidato insistió en la necesidad de superar la polarización que, a su juicio, representan tanto De La Espriella como Cepeda. “El reto que tenemos nosotros es derrotar esos extremos. Nuestro camino es largo, angosto y empinado. Es muy difícil lo que tenemos que hacer nosotros”, indicó Fajardo durante el acto público en la capital antioqueña, en el que, dirigiéndose a sus seguidores y militantes, Fajardo destacó la importancia de la movilización electoral.

“El reto está en que nosotros y ustedes nos ayuden a multiplicar. No vaya a ser suficiente que cuente con mi voto, no me sirve un voto. Necesitamos muchos votos”, insistió el candidato, con miras a la campaña presidencial, que se ha caracterizado en las últimas semanas por el incremento de los señalamientos entre los extremos y las profundas diferencias con adversarios como De la Espriella y Cepeda, que desde su juicio han polarizado el debate

