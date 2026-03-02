Gobernador de Antioquia se despachó contra Petro tras minimizar las amenazas que recibió: “¿Quién nos devuelve a Miguel Uribe?”

Andrés Julián Rendon respondió al presidente tras minimizar las amenazas que recibió en su contra - crédito Presidencia/Gobernación de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió a los comentarios del presidente Gustavo Petro, que, a través de su cuenta de X, minimizó las amenazas que recayeron sobre el dirigente departamental y el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, durante su visita a la represa de Hidroituango en la mañana del 2 de marzo de 2026.

En medio de una alerta de inteligencia sobre posibles ataques con drones provenientes de grupos armados ilegales en la zona, las autoridades informaron que el frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, estaba operando en la región.

La información recibió especial atención cuando tanto el alcalde de Medellín como el gobernador de Antioquia decidieron no asistir a la visita debido a los riesgos para su seguridad. En su denuncia en la revista Semana, Fico Gutiérrez expresó su preocupación, al mencionar que el Ejército Nacional y los miembros de su esquema de seguridad confirmaron la presencia de artefactos explosivos y drones no autorizados en el área.

Andrés Julián Rendón y Fico Gutiérrez denunciaron amenazas en su contra - crédito @FicoGutierrez/X

“Si fuera por nosotros, estaríamos allá. ¿Y por qué no se ha podido viajar? ¿Y por qué no han podido salir de allá del campamento las personas de los esquemas de seguridad nuestros y de las avanzadas? Porque hay artefactos explosivos”, afirmó el alcalde a la revista en mención.

Esta declaración no pasó desapercibida por el presidente Gustavo Petro, que desde su cuenta de X minimizó las denuncias y sostuvo que “no hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango”.

Además, cuestionó la razón por la cual tanto Gutiérrez como Rendón no asistieron al evento, lo que dejó claro que no estaba convencido de la veracidad de las alertas de seguridad: “No sé sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango (sic)”.

Petro minimizó las amenazas recibidas contra el gobernador Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez en Hidroituango - crédito @petrogustavo/X

El gobernador de Antioquia no pasó por alto las palabras del mandatario

Frente a este post, el gobernador de Antioquia no dudó en responder a través de la misma plataforma digital. Según Rendón, las declaraciones del presidente son una muestra más de cómo reduce los riesgos que enfrentan las autoridades locales y de la constante “negligencia” del Gobierno nacional frente a la creciente violencia en el país.

“La verdad pelea sola! A usted, otros gobiernos democráticos le garantizaron la seguridad cuando estuvo en la oposición. Hoy la violencia política se agrava mientras su gobierno insiste en contemporizar con criminales”, escribió Rendón, que agregó que el Gobierno de Petro está “desestimando” las alertas de seguridad emitidas por las autoridades.

El gobernador también cuestionó la actitud del presidente ante los ataques y amenazas sufridas por varios funcionarios y miembros de la fuerza pública, al recordar el magnicidio que sufrió el país en 2025: “¿Quién nos devuelve a Miguel Uribe? ¿Quién les regresa a sus familias los 13 policías asesinados por Calarcá en Amalfi?”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó fuertemente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro - crédito @AndresJRendon/X

Además, el mandatario antioqueño no dejó pasar la ocasión para resaltar hechos de amenaza en el departamento que, a su juicio, reflejan el grado de riesgo que enfrentan las autoridades en varias regiones del país.

“¿Se enteró del helicóptero atacado con dron hace un par de días, en Bolívar, y de los 14 soldados heridos?”, cuestionó Rendón al presidente Petro, al hacer referencia a un ataque en el que un helicóptero del Ejército Nacional fue impactado por un dron cargado con explosivos.

Rendón insistió en que el Gobierno de Petro no puede seguir ofreciendo “garantías” a grupos armados ilegales como los “gestores de paz” mientras desestima las amenazas reales contra las autoridades legítimas, al hacer alusión a la polémica ‘Paz Total’. Para él, las alertas de seguridad no deben relativizarse ni tomarse a la ligera, especialmente cuando se trata de proteger a los funcionarios que cumplen con sus deberes en un entorno cada vez más hostil.

El gobernador Andrés Julián Rendón le dijo al presidente Petro que la seguridad de los funcionarios y de la fuerza pública no se negocia ni se lanza a la basura - crédito Colprensa

“Sabemos que ejercer como alcalde o gobernador implica asumir riesgos personales. Lo que no es aceptable es exponer a quienes nos acompañan cuando se estiman alertas reales. La seguridad no se relativiza. ¡Se garantiza!”, escribió el gobernador en su extenso post.