Fico Gutiérrez usa escobitas y trabajadores de la Alcaldía de Medellín como vallas políticas humanas, aseguró Daniel Quintero: “Indignante”

Daniel Quintero acusó a la Alcaldía de Fico Gutiérrez de usar empleados públicos en campaña electoral - crédito Colprensa - Infobae Colombia

El exalcalde de Medellín y hoy candidato presidencial Daniel Quintero Calle denunció en sus redes sociales que la administración de Federico Gutiérrez estaría recurriendo a empleados públicos para promover candidaturas al Congreso y al Senado.

Quintero afirmó por medio de X que “la Alcaldía de Fico usa a escobitas y trabajadores de la ciudad como vallas humanas para impulsar su lista al Congreso y a su hermana al Senado”, en referencia a la campaña previa a las elecciones del domingo 8 de marzo de 2026.

La publicación de Quintero generó reacciones entre diversos sectores políticos y ciudadanos. Según el exmandatario, la gestión de Gutiérrez estaría involucrando a personal de servicios generales y otras dependencias de la Alcaldía en actividades de carácter electoral. “Indignante”, escribió Quintero en la red social X, señalando directamente a la administración local.

La denuncia coincide con un ambiente político tenso en la capital antioqueña, donde la disputa por el control de la Alcaldía de Medellín y los escaños legislativos mantiene polarizado el debate público.

Daniel Quintero arremetió contra Fico Gutiérrez de cara a la consulta del 8 de marzo - crédito @QuinteriCalle/X

La afirmación de Quintero Calle resalta el uso de recursos humanos estatales en eventos de campaña, lo que ha sido motivo de controversia durante otros procesos electorales recientes.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios de X manifestaron su inconformidad frente a las candidaturas de Daniel Quintero y Federico Gutiérrez. Uno escribió: “después de desangrar Medellín está de candidato y no rindiendo cuentas”.

Otro afirmó: “si hay alguien más quemado que tú es Fico”. Un tercer usuario añadió: “ese partido CREEMOS está más quemado que el pobre manguito en las últimas elecciones”.

Daniel Quintero denunció presunto uso proselitista de trabajadores municipales por parte de la administración Fico Gutiérrez - crédito @quinterocalle/Instagram

Esta es la hermana de Federico Gutiérrez que se lanzó al Senado

Juliana Gutiérrez Zuluaga, postulada al Senado de la República por el movimiento Creemos, es la candidata número 1 del tarjetón. Es administradora de empresas y hermana del actual alcalde de Medellín.

Fundamenta su compromiso público en vivencias personales, especialmente la muerte de su hijo y el diagnóstico de una hija con una enfermedad poco común.

Gutiérrez orienta su propuesta hacia la transformación del sistema de salud, área que considera prioritaria tras enfrentar de cerca sus deficiencias.

Juliana Gutiérrez Zuluaga es hermana de Federico Gutiérrez - crédito @juligu0204/X

Daniel Quintero ya había denunciado a Gutiérrez por presunto uso de recursos oficiales en campaña política

En días pasados, el candidato presidencial Daniel Quintero Calle ya había formalizado una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, por presunta participación indebida en política utilizando recursos públicos para favorecer la candidatura al Senado de su hermana.

El exalcalde, a través de su cuenta en la red social X, afirmó que presentó la acusación con base en testimonios y documentos aportados por ciudadanos.

De acuerdo con lo expuesto por Quintero, la denuncia apunta al uso de bienes y personal de la administración municipal para influir en los comicios legislativos.

En declaraciones, el exmandatario sostuvo: “He interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde Federico Gutiérrez por estar usando recursos públicos y de la alcaldía para elegir a su hermana en una lista al Senado de su propio movimiento, Creemos. Las pruebas que han sido denunciadas por los ciudadanos son aberrantes”.

Según su versión, entre las presuntas irregularidades figuran la utilización diaria de uniformes con los símbolos del movimiento político en actos y actividades oficiales.

Daniel Quintero expuso graves acusaciones contra el alcalde Federico Gutiérrez, señalándolo de supuestamente usar la Alcaldía de Medellín, vehículos oficiales e incluso presionar a contratistas para favorecer la candidatura de su hermana - crédito @Quinterocalle/X

Quintero también denunció la presencia constante de publicidad visual de la imagen del alcalde en espacios públicos, superando los límites legales permitidos para funcionarios en ejercicio.

El aspirante presidencial mencionó que “hoy no cabe ya una sola valla más con la imagen del alcalde, lo cual es un delito, haciendo campaña política”. Además, Quintero destacó que existen testimonios de contratistas municipales presionados para favorecer a los candidatos del movimiento Creemos.

“Hay varias denuncias de contratistas, y esto es muy grave, que han sido presionados para votar e incluso que se les está pidiendo parte de su salario. Y para rematar, están usando las instalaciones del metro, carros del Consejo e incluso de la policía para hacer campaña con su hermana”, declaró.

La denuncia detalló que, según el exalcalde, se estarían utilizando espacios y vehículos oficiales, incluyendo instalaciones de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá (Metro de Medellín) y del Consejo de Medellín, para actividades proselitistas.

Quintero cuestionó públicamente la actuación de la administración local, preguntando “¿hasta cuándo el alcalde de Medellín va a poder hacer lo que le dé la gana?”.

Por último, Quintero Calle recordó que fue suspendido por la Procuraduría por hechos de menor escala y exigió imparcialidad en la aplicación de sanciones.