Santander: estos son los cortes de la luz de este 1 de marzo

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este domingo 1 de marzo.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la red eléctrica en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios La Alameda, Instituto Promoción Social, Condominio Campestre Santillana, Asopender, UTS Piedecuesta, Junín, Paraíso II, Callejuelas, Guatiguará, San Telmo I Etapa, Brisas De Guatiguará, Paisandu, La Rioja, Bosques De Normandía, Bosques Del Hato, Divino Niño, Conalvivienda, Portal De Santillana, Praderas Del Hato, Bosques De Aranjuez, Serranías Del Hato, Rio Del Hato, El Paraíso, La Calleja, Guayacán, San Telmo II Etapa, El Manantial.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Condominios Bélgica, Campiña, Salma, barrios El Trapiche, Suratoque, Albania, Bariloche, Buenos Aires, Centro, Monserrate, Camino Del Parque, Bellavista, Balcones De Buenos Aires, Villas De Navarra, Villas Del Rosario, La Tachuela, El Refugio, Paseo De Alcalá, UIS Sede Piedecuesta, Chacarita, Paseo Cataluña, Portal Del Talao, Palermo, San Jerónimo, La Feria, Candelaria Antigua, La Cantera, Candelaria I Etapa, Hoyo Grande, Campo Verde, Villa Lina, Argentina.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Pajonal, Pajonal La Unión, Barro Blanco, Guatiguará, Los Colorados, Pinchote, La Loma, El Polo, La Cuchilla, Alto De Vacas, El Bore, Chucuri, Planadas, El Recreo, Las Amarillas, Miraflores, Cristales, El Canelo, Miraflores La Capilla, La Vega, Chorreras, Los Llanitos, San Francisco, San Isidro, El Mansito, La Libertad Los Curos, Cartagena, Sevilla, así como sectores de La Mata Baja, Mensuly, Granadillo, Santa Rita, Luanco, El Fiscal y El Guamo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Terrazas De Miraflores, Mirador De Tejaditos, Comuneros, Villa Valentina, Vega De San Roque, Torres Del Campo, Portal Del Valle, Portal De Belén, Tejaditos, Sena Casa, Villa Paraíso, Miraflores, Real Isabela, Palco De Barroblanco, Los Cisnes, Senderos De Miraflores, Miraflores del Valle, Ciudadela Valle De Barroblanco y algunos sectores del Centro. Corregimientos Nueva Colombia, La Diva, Los Curos, Sevilla, Paramito, Ciudad Teyuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borbón, Esparta, Chingara, El Tope, Salinas, La Rayada, Labradas, La Ceba, Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Playón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pirigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Vereda Sonesi.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios La Alameda, Instituto Promoción Social, Condominio Campestre Santillana, Asopender, UTS Piedecuesta, Junín, Paraíso II, Callejuelas, Guatiguará, San Telmo I Etapa, Brisas De Guatiguará, Paisandu, La Rioja, Bosques De Normandía, Bosques Del Hato, Divino Niño, Conalvivienda, Portal De Santillana, Praderas Del Hato, Bosques De Aranjuez, Serranías Del Hato, Rio Del Hato, El Paraíso, La Calleja, Guayacán, San Telmo II Etapa, El Manantial.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 18:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Terrazas De Miraflores, Mirador De Tejaditos, Comuneros, Villa Valentina, Vega De San Roque, Torres Del Campo, Portal Del Valle, Portal De Belén, Tejaditos, Sena Casa, Villa Paraíso, Miraflores, Real Isabela, Palco De Barroblanco, Los Cisnes, Senderos De Miraflores, Miraflores del Valle, Ciudadela Valle De Barroblanco y algunos sectores del Centro. Corregimientos Nueva Colombia, La Diva, Los Curos, Sevilla, Paramito, Ciudad Teyuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 18:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Veredas Pajonal, Pajonal La Unión, Barro Blanco, Guatiguará, Los Colorados, Pinchote, La Loma, El Polo, La Cuchilla, Alto De Vacas, El Bore, Chucuri, Planadas, El Recreo, Las Amarillas, Miraflores, Cristales, El Canelo, Miraflores La Capilla, La Vega, Chorreras, Los Llanitos, San Francisco, San Isidro, El Mansito, La Libertad Los Curos, Cartagena, Sevilla, así como sectores de La Mata Baja, Mensuly, Granadillo, Santa Rita, Luanco, El Fiscal y El Guamo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 18:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Barbara.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Borbón, Esparta, Chingara, El Tope, Salinas, La Rayada, Labradas, La Ceba, Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 20:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.