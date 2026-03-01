Ingrid Betancourt se despachó contra Gustavo Petro por ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán: “Callado cuando Khamenei mató niñas”

Ingrid Betancourt cuestionó a Gustavo Petro por guardar silencio ante violaciones de derechos humanos en otros países - crédito Ingrid Betancourt/Facebook - Presidencia

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt han sostenido un intercambio de mensajes a través de la red social X que ha generado repercusiones en el ámbito nacional.

Petro llamó a crear un “gran frente mundial contra la guerra” y denunció un ataque atribuido a Israel sobre un colegio en Irán que habría causado la muerte de 108 niñas.

Las afirmaciones del mandatario fueron rápidamente respondidas por Betancourt, quien lo acusó de actuar con hipocresía frente a otras situaciones de violencia.

Petro subrayó que “el pueblo de Israel debe expresarse en libertad por su gobierno”, al tiempo que responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el lanzamiento de un misil que, según Petro, “mató 108 niñas de un colegio de primaria en Irán”.

El mandatario calificó el ataque como ilegal y sostuvo que “a la barbarie se le contrapone una Constitución de la Humanidad”, insistiendo en la importancia de respetar el derecho internacional.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio de una escalada de tensión en Medio Oriente. El presidente insistió en que “el derecho internacional debe ser respetado”.

La intervención recibió una respuesta inmediata de Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y figura reconocida por su activismo en derechos humanos.

A través de la misma red social, Betancourt calificó de hipócrita a Petro y cuestionó su silencio frente a otros episodios de violencia.

“Callado Gustavo Petro cuando Khamenei mató niñas y mujeres por protestar en Irán llenando galpones de miles de cuerpos en bolsas negras”, escribió.

La exsenadora continuó su crítica señalando que el presidente colombiano tampoco se pronunció cuando “Maduro mató y torturó”, ni cuando grupos armados como el ELN cometieron asesinatos y desplazamientos en la región del Catatumbo.

Por último, Ingrid Betancourt añadió: “Cuando mueren niños y mujeres por destruir la salud. Hipócrita. Y cómplice”.

Las posturas opuestas de ambos referentes políticos evidencian la polarización existente en torno al papel de Colombia en el escenario internacional y el enfoque hacia los derechos humanos.

Ataque en escuela de niñas en Irán dejó 153 muertas tras ofensiva militar atribuida a EE.UU. e Israel

Un ataque atribuido a fuerzas extranjeras sacudió el sur de Irán durante el sábado 28 de febrero de 2026, dejando al menos 153 estudiantes muertas en una escuela de niñas de Minab, según reportaron medios estatales iraníes.

La tragedia se produjo después de una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

El portavoz del Ministerio de Educación, Ali Farhadi, informó a la agencia Irna que la cifra de heridos asciende a 95, quienes fueron trasladados a hospitales locales por equipos de rescate.

“Los estudiantes heridos fueron evacuados rápidamente por los servicios de emergencia”, declaró Farhadi. El funcionario sostuvo que la escuela Shajaba Tayyiba fue blanco de tres bombardeos durante el ataque.

La escuela Shajaba Tayyiba se localiza a aproximadamente 61 metros de una base militar de Irán, de acuerdo con la geolocalización de videos revisados por medios internacionales. Aunque el colegio habría formado parte de esa instalación militar en el pasado, imágenes satelitales analizadas por ese medio muestran que ambos lugares permanecen separados desde 2016.

Consultado sobre los hechos, el portavoz de Centcom (Comando Central de Estados Unidos), Tim Hawkins, indicó que las autoridades estadounidenses están revisando los reportes sobre daños civiles derivados de las operaciones en curso.

“Somos conscientes de los informes sobre posibles daños a civiles derivados de las operaciones militares en curso. Tomamos estos informes con seriedad y los estamos investigando. La protección de los civiles es de suma importancia y seguiremos tomando todas las precauciones disponibles para minimizar el riesgo de daños no intencionales”, expresó Hawkins.