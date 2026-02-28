Colombia

Rifirrafe entre Daniel Briceño y Mafe Carrascal por el presunto uso de la tarima del Ministerio de Salud en un acto del Pacto Histórico

El intercambio en redes sociales se dio tras denuncias sobre la coincidencia de infraestructura entre un evento oficial y la actividad política, con cuestionamientos sobre la transparencia en la financiación

El concejal Daniel Briceño cuestiona
El concejal Daniel Briceño cuestiona el uso de la tarima oficial para un acto político, mientras la representante Mafe Carrascal defiende la legalidad y transparencia de la financiación de su evento - crédito Mafe Carrascal/Facebook-@Danielbricen/X/Montaje Infobae

La controversia por el presunto uso de recursos públicos en actividades proselitistas del Pacto Histórico escaló en Colombia tras una serie de intercambios en la red social X entre el candidato a la Cámara de Bogotá, Daniel Briceño, y la congresista del Pacto Histórico, Mafe Carrascal.

Briceño abrió la discusión cuestionando el gasto estatal y el uso de la tarima oficial: “Malgastaron millones en un evento de ambulancias del ministerio de salud, al otro día en la misma tarima que habían pagado con los impuestos de los colombianos se subió Iván Cepeda a cerrar su campaña y a hablar de la necesidad de respetar los recursos públicos. Hipócrita”.

El señalamiento giró en torno a la reutilización de la infraestructura montada por el Ministerio de Salud para un evento oficial, que, según Briceño, fue empleada en el cierre de campaña del senador Iván Cepeda y otros candidatos del movimiento oficialista.

Briceño cuestiona en X la
Briceño cuestiona en X la reutilización de la tarima oficial del Ministerio de Salud en un acto político, señalando presunto gasto indebido de recursos públicos - crédito Daniel Briceño/X

La representante Mafe Carrascal respondió punto por punto. En primer lugar, aclaró que no se trató del cierre de campaña de Iván Cepeda, sino del acto final de la lista a la Cámara por Bogotá. Señaló que la campaña “apenas comienza” para el senador, desmintiendo la versión de Briceño.

En segundo lugar, Carrascal insistió en la legalidad y transparencia de la financiación: “Nuestra campaña se financia con un préstamo de CONFIAR. Recursos privados, reportados y auditables”. Aseguró que los fondos empleados son de origen privado y se encuentran debidamente auditados.

En tercer lugar, reconoció que la empresa productora fue la misma que la encargada del evento oficial del jueves —cuando el Ministerio de Salud presentó una nueva flota de ambulancias—, pero aclaró que “son dos contratos distintos”.

La representante Mafe Carrascal defiende
La representante Mafe Carrascal defiende la legalidad y transparencia de la financiación de su evento político, aclarando que se trató de recursos privados y contratos independientes del Ministerio de Salud - crédito Mafe Carrascal/X

Carrascal afirmó: “El evento de la lista a la Cámara fue contratado directamente por la campaña. En nuestro evento no hubo un solo peso de recursos públicos. Así que cuidado con insinuar lo que no puede probar”.

En cuarto lugar, la representante devolvió la crítica a Briceño, aludiendo a los gastos de su propia campaña: “Usted habla de austeridad mientras tiene la ciudad llena de vallas. Cerca de 40 estructuras publicitarias que superan el límite legal. Pauta millonaria en medios y redes. Golpes de opinión que tampoco son baratos. ¿Eso sí es transparencia?”.

Además, le reprochó haber renunciado al Concejo de Bogotá sin haber aprobado ninguna iniciativa propia ni haber tenido actividad normativa, y cuestionó la ética de dejar el cargo para buscar una candidatura.

Factura adjunta por la logística
Factura adjunta por la logística del evento de la lista a la Cámara del Pacto Histórico, evidenciando que los recursos fueron privados y auditables, según la representante Mafe Carrascal - crédito Mafe Carrascal/X

Finalmente, Carrascal lanzó una acusación sobre la transparencia en la financiación de la campaña de Briceño: “El que se autodenomina ‘anticorrupción’ debería empezar por publicar sus propios gastos. Daniel, nunca pudo responderme sobre el cuestionamiento que le hice, ¿su campaña está financiada con recursos del sionismo en Colombia?”. A modo de respaldo, adjuntó la factura de la logística del evento partidario, como muestra de transparencia.

Frente a la respuesta de Carrascal, Briceño replicó con nuevas preguntas en X: “Representante ¿Por qué oculta la información de la empresa operadora logística que organizó el cierre de campaña del Pacto Histórico ayer?”.

El concejal buscaba precisar la identidad de la compañía encargada del montaje, insinuando que la transparencia en la contratación aún estaba en duda.

En un mensaje posterior, Briceño ironizó sobre la procedencia de la información relativa a la publicidad de su campaña: “Representante ¿Quién le filtró la información de que tengo 40 vallas en Bogotá? ¿Hollman Morris?”, sumando un tono de confrontación al intercambio digital. Cerró la secuencia asegurando que “El desespero del Pacto Histórico con nuestra campaña es increíble. Ninguna mentira les ha calado”.

Briceño redobla la polémica sobre
Briceño redobla la polémica sobre la transparencia de la campaña del Pacto Histórico, cuestionando la identidad de la empresa logística y la filtración de información sobre su propia publicidad - crédito Daniel Briceño/X

El trasfondo de la discusión incluye la alerta de la senadora Paloma Valencia, quien pidió a la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación investigar el caso.

Valencia subrayó la coincidencia de la tarima y la presencia de vallas entre el evento oficial del jueves y el acto político del viernes, y preguntó si el Gobierno Nacional financió la logística partidaria con fondos públicos. “¿Quién pagó esa logística? ¿Minsalud está usando recursos del sistema para la campaña del Pacto?”, cuestionó.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, durante el evento oficial del 26 de febrero en la Plaza de Bolívar —titulada “Defender la salud es defender a Colombia”— se presentaron 51 ambulancias para 50 municipios en 14 departamentos, con una inversión de $13.621 millones.

También se exhibió el despliegue del programa Equipos Básicos de Salud (EBS), con un presupuesto de $6,87 billones y una cobertura de más de nueve millones de hogares; aunque hasta julio de 2025 solo se habían ejecutado $1,4 billones.

