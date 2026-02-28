Pipe Bueno recordó a Yeison Jiménez en medio de un partido de fútbol: “Nos hemos despedido de mil maneras”

El cantante de música popular estuvo presente en Dosquebradas junto a varios colegas en un evento especial en el que se recordó al fallecido artista - crédito Olimpica Stereo

Han transcurrido casi dos meses desde la muerte del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo en inmedaciones del municipio de Paipa, Boyacá, y el mundo de la música popular sigue llorando y recordando al caldense, uno de los responsables del auge y expansión internacional del género durante la última década.

Incluso fuera de la música popular se le recuerda, como ya demostró Maluma con el reciente lanzamiento de Con El Corazón, la última pista en la que Jiménez aportó su voz en un estudio de grabación antes de su fallecimiento.

Uno de los tributos más recientes a la memoria del intérprete de Aventurero y Hasta La Madre tuvo lugar durante la realización del campeonato Gooolimpica, organizado por la emisora Olímpica Stereo junto a la alcaldía de Dosquebradas, Risaralda.

El evento reunió a intérpretes destacados como Jessi Uribe, John Alex Castaño, Ciro Quiñonez, Martin Elías Jr., Luis Alfonso, Daniel Calderón, Jhonny Rivera y Pipe Bueno. Todos formaron parte del equipo denominado “las estrellas de la música”, especialmente invitado para esta edición.

Pipe Bueno y Yeison Jiménez compartieron escenarios y una amistad cercana dentro de la música popular colombiana

Pocos minutos antes del inicio del partido, los organizadores entregaron la camiseta con el número 11 —el favorito de Yeison Jiménez para los partidos— a Pipe Bueno. El momento generó impacto en los presentes.

El caleño, visiblemente afectado, expresó con micrófono en mano: “Hemos hecho un tiempo ya de duelo, hemos llorado, nos hemos despedido de mil maneras y sé que hemos pedido minuto de silencio, pero por qué no, de la mejor manera, pidamos un aplauso que llegue hasta el cielo para Yeison Jiménez”, expresó, rematando con el grito “¡qué viva la música popular colombiana!”.

El homenaje cerró con el aplauso solicitado por Bueno, un gesto que trascendió lo simbólico para convertir la jornada en una nueva despedida pública para Yeison Jiménez, reforzando su lugar como figura central de la música popular en Colombia.

Por su parte, Ciro Quiñonez, el cantante que Yeison firmó para su disquera y a quien siempre apoyó, recordó cuánto le gustaban este tipo de eventos al nacido en Manzanares.

“Él podía dejar lo que fuera por acompañarnos, estaría muy feliz con nosotros... esto nos recuerda que se fue uno de los más grandes de nuestro género... Tenemos que recordarlo como él quería, con alegría, con sus canciones... desde el cielo nos está acompañando”, dijo el intérprete, igualmetne conmovido al momento de recordar a su mentor.

Pipe Bueno, entre los artistas que se sumaron a la campaña “Córdoba Nos Necesita”

Pipe Bueno puso sus redes sociales a disposición de la iniciativa "Córdoba Nos Necesita", para ayudar a los damnificados por la emergencia invernal - crédito @pipebueno/Instagram

Además de su participación en el evento en Dosquebradas, el caleño y pareja de Luisa Fernanda W se vinculó a una campaña caritativa que tiene como objetivo apoyar a los damnificados por las inundaciones en el departamento de Córdoba, producto de la ola invernal que se produjo en el inicio de 2026.

A travérs de sus redes sociales, el cantante invitó a sus seguidores y al público en general a colaborar con donaciones de colchonetas, ventiladores, toldillos, hamacas, medicamentos, repelentes, espanta moscos, agua y comida para mascotas, artículos esenciales para quienes aún no han recibido ayuda en las zonas afectadas.

Las donaciones podrán entregarse de manera presencial en centros de acopio ubicados en el Movistar Arena de Bogotá y La Macarena de Medellín, hasta el 3 de marzo de 2026. También es posible contribuir a través de los canales digitales de Euro, donde se habilitó la opción de donar una caja de mercado por $38.900.

El equipo de Viaja Más será responsable de la distribución de los insumos desde el 5 de marzo, asegurando la transparencia en el proceso.

“Hoy más que nunca tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Córdoba aún nos necesita y no podemos quedarnos quietos”, expresó Pipe en su cuenta de Instagram, para motivar el apoyo de sus seguidores a la iniciativa.