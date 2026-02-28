Colombia

Pipe Bueno recordó a Yeison Jiménez en medio de un partido de fútbol: “Nos hemos despedido de mil maneras”

El cantante de música popular recordó a su fallecido colega en Dosquebradas, cuando recibió la camiseta con el número favorito del caldense

Guardar
El cantante de música popular estuvo presente en Dosquebradas junto a varios colegas en un evento especial en el que se recordó al fallecido artista - crédito Olimpica Stereo

Han transcurrido casi dos meses desde la muerte del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo en inmedaciones del municipio de Paipa, Boyacá, y el mundo de la música popular sigue llorando y recordando al caldense, uno de los responsables del auge y expansión internacional del género durante la última década.

Incluso fuera de la música popular se le recuerda, como ya demostró Maluma con el reciente lanzamiento de Con El Corazón, la última pista en la que Jiménez aportó su voz en un estudio de grabación antes de su fallecimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los tributos más recientes a la memoria del intérprete de Aventurero y Hasta La Madre tuvo lugar durante la realización del campeonato Gooolimpica, organizado por la emisora Olímpica Stereo junto a la alcaldía de Dosquebradas, Risaralda.

El evento reunió a intérpretes destacados como Jessi Uribe, John Alex Castaño, Ciro Quiñonez, Martin Elías Jr., Luis Alfonso, Daniel Calderón, Jhonny Rivera y Pipe Bueno. Todos formaron parte del equipo denominado “las estrellas de la música”, especialmente invitado para esta edición.

Pipe Bueno y Yeison Jiménez
Pipe Bueno y Yeison Jiménez compartieron escenarios y una amistad cercana dentro de la música popular colombiana - crédito Instagram

Pocos minutos antes del inicio del partido, los organizadores entregaron la camiseta con el número 11 —el favorito de Yeison Jiménez para los partidos— a Pipe Bueno. El momento generó impacto en los presentes.

El caleño, visiblemente afectado, expresó con micrófono en mano: “Hemos hecho un tiempo ya de duelo, hemos llorado, nos hemos despedido de mil maneras y sé que hemos pedido minuto de silencio, pero por qué no, de la mejor manera, pidamos un aplauso que llegue hasta el cielo para Yeison Jiménez”, expresó, rematando con el grito “¡qué viva la música popular colombiana!”.

El homenaje cerró con el aplauso solicitado por Bueno, un gesto que trascendió lo simbólico para convertir la jornada en una nueva despedida pública para Yeison Jiménez, reforzando su lugar como figura central de la música popular en Colombia.

Por su parte, Ciro Quiñonez, el cantante que Yeison firmó para su disquera y a quien siempre apoyó, recordó cuánto le gustaban este tipo de eventos al nacido en Manzanares.

Él podía dejar lo que fuera por acompañarnos, estaría muy feliz con nosotros... esto nos recuerda que se fue uno de los más grandes de nuestro género... Tenemos que recordarlo como él quería, con alegría, con sus canciones... desde el cielo nos está acompañando”, dijo el intérprete, igualmetne conmovido al momento de recordar a su mentor.

Pipe Bueno, entre los artistas que se sumaron a la campaña “Córdoba Nos Necesita”

Pipe Bueno puso sus redes
Pipe Bueno puso sus redes sociales a disposición de la iniciativa "Córdoba Nos Necesita", para ayudar a los damnificados por la emergencia invernal - crédito @pipebueno/Instagram

Además de su participación en el evento en Dosquebradas, el caleño y pareja de Luisa Fernanda W se vinculó a una campaña caritativa que tiene como objetivo apoyar a los damnificados por las inundaciones en el departamento de Córdoba, producto de la ola invernal que se produjo en el inicio de 2026.

A travérs de sus redes sociales, el cantante invitó a sus seguidores y al público en general a colaborar con donaciones de colchonetas, ventiladores, toldillos, hamacas, medicamentos, repelentes, espanta moscos, agua y comida para mascotas, artículos esenciales para quienes aún no han recibido ayuda en las zonas afectadas.

Las donaciones podrán entregarse de manera presencial en centros de acopio ubicados en el Movistar Arena de Bogotá y La Macarena de Medellín, hasta el 3 de marzo de 2026. También es posible contribuir a través de los canales digitales de Euro, donde se habilitó la opción de donar una caja de mercado por $38.900.

El equipo de Viaja Más será responsable de la distribución de los insumos desde el 5 de marzo, asegurando la transparencia en el proceso.

“Hoy más que nunca tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Córdoba aún nos necesita y no podemos quedarnos quietos”, expresó Pipe en su cuenta de Instagram, para motivar el apoyo de sus seguidores a la iniciativa.

Temas Relacionados

Pipe BuenoYeison JiménezMúsica popularHomenajeFútbolColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Córdoba, Argentina, quiere entrar en los destinos más visitados por los colombianos: esta es su oferta turística

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, habló en Infobae Colombia, donde recomendó los destinos imperdibles y los alcances de la alianza con la aerolínea colombiana

Córdoba, Argentina, quiere entrar en

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

El plantel afronta el reto decisivo en Paraguay el sábado 28 de febrero, cuando tiene grandes opciones para clasificar al certamen de la FIFA

La selección Colombia femenina sub-20

Nairo Quintana enfrenta su retiro: "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años"

Formación, proyectos sociales y el ejemplo de constancia configuran la hoja de ruta de uno de los mejores ciclistas colombianos en la historia, que afronta una nueva temporada con el Movistar

Nairo Quintana enfrenta su retiro:

James Rodríguez escogió a su jugador favorito de la niñez, y un compañero de equipo lo señaló a él como su preferido

El volante del Minnesota United participó de una dinámica junto a sus compañeros de equipo que dio de qué hablar en medio de las especulaciones por la fecha de su debut en la MLS

James Rodríguez escogió a su

Se viene el debut de James Rodríguez en la MLS: hora y dónde ver Minnesota United vs. Cincinnati FC

El volante colombiano ya estaría listo para afrontar su primer encuentro en el campeonato, en condición de local y esperando mostrar todo su talento

Se viene el debut de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle le pusieron

Shakira y Beéle le pusieron título y fecha al lanzamiento de su colaboración: “Que ganas”

ROA, figura en ascenso del trap latino, anunció presentación en Bogotá: conoza fecha, lugar y precios

Nicky Jam hizo el anuncio oficial de su próximo concierto en El Campín: “Dímelo Bogotá”

Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

Kei Linch habló de la “estrella” que protagoniza su nuevo EP: “Ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí”

Deportes

La selección Colombia femenina sub-20

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

Nairo Quintana enfrenta su retiro: "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años"

James Rodríguez escogió a su jugador favorito de la niñez, y un compañero de equipo lo señaló a él como su preferido

Se viene el debut de James Rodríguez en la MLS: hora y dónde ver Minnesota United vs. Cincinnati FC

Estos son los horarios de Medellín y Tolima para sus partidos en tercera fase previa de la Copa Libertadores