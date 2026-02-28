Colombia

Judicializan a hombre que habría entregado información y facilitado el secuestro de madre de exalcaldesa en Pore, Casanare

Un juez ordenó cárcel para un exempleado de la exmandataria, acusado de entregar información fundamental y colaborar en la planeación del secuestro que conmocionó a la región y desató una investigación penal a fondo

Guardar
El escándalo que sacude a
El escándalo que sacude a Pore: trabajador de la madre de la exalcaldesa, detenido por facilitar un secuestro extorsivo - crédito Fiscalía

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Érick Alberto Girón Ramos, señalado de haber entregado información clave y facilitado el secuestro de la madre de la exalcaldesa del municipio de Pore, Casanare.

Los hechos se registraron el 23 de septiembre de 2025 y generaron conmoción en la región por la modalidad delictiva y la cercanía del implicado con la víctima.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, la mujer, de 67 años, se encontraba realizando labores de campo en su finca cuando fue abordada por varios hombres armados que se identificaron como integrantes de un grupo armado ilegal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los sujetos la obligaron a subir a un vehículo de su propiedad y la trasladaron en contra de su voluntad a un inmueble, donde permaneció retenida durante varias horas.

Medida de aseguramiento para Érick
Medida de aseguramiento para Érick Alberto Girón Ramos por su presunta implicación en el secuestro de la madre de la exalcaldesa de Pore - crédito Fiscalía

Realizaba labores de campo en su finca, cuando varios hombres armados se identificaron como integrantes de un grupo armado ilegal, la abordaron y se la llevaron... La mujer permaneció retenida durante varias horas en un inmueble, mientras los familiares recibían llamadas extorsivas en las que les exigían el pago de 250 millones de pesos”, aseguraron las autoridades en el comunicado oficial.

La presión psicológica y la urgencia de las comunicaciones marcaron las horas posteriores al secuestro, en un caso que activó de inmediato los protocolos de las autoridades judiciales y de seguridad.

Según el material probatorio recaudado por las autoridades pertinentes, Érick Alberto Girón Ramos se desempeñaba como trabajador y cuidador del predio de la madre de la exmandataria municipal y fue en ese rol que presuntamente habría suministrado a los secuestradores información detallada sobre las rutinas, movimientos y horarios de su jefe, además de permitir el ingreso de los delincuentes al inmueble, facilitando así la ejecución del secuestro extorsivo.

Con base en estos elementos, un fiscal de la Seccional Casanare imputó a Girón Ramos el delito de secuestro extorsivo agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos durante la audiencia preliminar.

Cinco judicializados por el secuestro
Cinco judicializados por el secuestro extorsivo que puso en alerta a Pore: así cayó la supuesta red criminal tras el caso de la madre de la exalcaldesa - crédito Fiscalía

Aun así, el juez consideró que existían suficientes elementos para imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, con el fin de garantizar su comparecencia al proceso y evitar una eventual obstrucción a la justicia.

Este caso ya completa cinco personas judicializadas, pues a Girón Ramos se suman Ramón Alirio González Niño, Jhohantony José Niño Bustamante, Daniel Aníbal Villamizar Dueñez y Heiler Daniel Cocuy Duarte, hombres que ya fueron imputados y asegurados por una serie de delitos graves.

“En atención a los elementos materiales probatorios que involucrarían a Girón Ramos en lo sucedido, un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado”, indicó la Fiscalía.

Entre los cargos que enfrentan los otros implicados en el secuestro figuran secuestro extorsivo agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Las autoridades sostienen que se trató de una acción criminal organizada, con roles definidos y una planeación previa basada en información interna.

El secuestro que sacudió a
El secuestro que sacudió a una familia de exalcaldesa - crédito Fiscalía

La Fiscalía reiteró que continúa con las investigaciones para esclarecer por completo los hechos, identificar a todos los responsables del secuestro extorsivo y determinar si existen vínculos con estructuras criminales de mayor alcance en la región.

El caso, además de su gravedad penal, volvió a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan familias de líderes políticos y exfuncionarios en zonas rurales del país, así como la importancia de fortalecer las medidas de seguridad y prevención frente al delito de secuestro extorsivo.

Temas Relacionados

Exalcaldesa PoreÉrick Alberto Girón RamosRamón Alirio González NiñoJhohantony José Niño BustamanteDaniel Aníbal Villamizar DueñezHeiler Daniel Cocuy DuarteSecuestro mamá exalcaldesa PoreColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán una auténtica final por el cupo a la Copa del Mundo de Polonia 2026 ante la Albiceleste

Colombia vs. Argentina EN VIVO,

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Los Gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán ante el co-líder y archirrival de toda la vida

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Concejal denuncia grabación de contenido para adultos en estación de Metrolínea en Bucaramanga: la compañía se pronunció

La actriz de cine para adultos, la colombiana Alejandra Palacios, es la que aparece en la grabación que denunció el cabildante bumangués Diego Lozada

Concejal denuncia grabación de contenido

Procuraduría solicitó a JEP reducir la condena de 20 años impuesta al coronel (r) Publio Hernán Mejía por casos de falsos positivos

El organismo de control señala inconsistencias metodológicas y cuestiona la base legal del fallo, solicitando que se reconozcan los años de prisión preventiva y que se ponderen debidamente criterios atenuantes

Procuraduría solicitó a JEP reducir

Fue liberado empresario secuestrado en Norte de Santander y que permaneció en cautiverio durante 10 meses

Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo habrían entregado a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo en una zona rural perteneciente al municipio de Puerto Santander

Fue liberado empresario secuestrado en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Policía capturó en Bogotá a

Policía capturó en Bogotá a extraditable por lavado de activos solicitado por Brasil

Doña Toche desmonta mitos sobre la visa americana tras celebrar su aprobación

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

Dímelo King reaccionó a la polémica que ha vivido Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia’ y le hizo importante propuesta

Deportes

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Luis Javier Suárez sigue en racha con el Sporting de Lisboa: así fue el doblete del delantero de la selección Colombia en Liga de Portugal

Dayro Moreno rompió otro récord tras su gol en la goleada del Once Caldas ante Boyacá Chicó: de qué se trata

América de Cali hizo oficial el fichaje de Tomás Ángel como su nuevo delantero para la temporada 2026: estos son los detalles