Judicializan a hombre que habría entregado información y facilitado el secuestro de madre de exalcaldesa en Pore, Casanare

El escándalo que sacude a Pore: trabajador de la madre de la exalcaldesa, detenido por facilitar un secuestro extorsivo - crédito Fiscalía

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Érick Alberto Girón Ramos, señalado de haber entregado información clave y facilitado el secuestro de la madre de la exalcaldesa del municipio de Pore, Casanare.

Los hechos se registraron el 23 de septiembre de 2025 y generaron conmoción en la región por la modalidad delictiva y la cercanía del implicado con la víctima.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, la mujer, de 67 años, se encontraba realizando labores de campo en su finca cuando fue abordada por varios hombres armados que se identificaron como integrantes de un grupo armado ilegal.

Los sujetos la obligaron a subir a un vehículo de su propiedad y la trasladaron en contra de su voluntad a un inmueble, donde permaneció retenida durante varias horas.

Medida de aseguramiento para Érick Alberto Girón Ramos por su presunta implicación en el secuestro de la madre de la exalcaldesa de Pore - crédito Fiscalía

“Realizaba labores de campo en su finca, cuando varios hombres armados se identificaron como integrantes de un grupo armado ilegal, la abordaron y se la llevaron... La mujer permaneció retenida durante varias horas en un inmueble, mientras los familiares recibían llamadas extorsivas en las que les exigían el pago de 250 millones de pesos”, aseguraron las autoridades en el comunicado oficial.

La presión psicológica y la urgencia de las comunicaciones marcaron las horas posteriores al secuestro, en un caso que activó de inmediato los protocolos de las autoridades judiciales y de seguridad.

Según el material probatorio recaudado por las autoridades pertinentes, Érick Alberto Girón Ramos se desempeñaba como trabajador y cuidador del predio de la madre de la exmandataria municipal y fue en ese rol que presuntamente habría suministrado a los secuestradores información detallada sobre las rutinas, movimientos y horarios de su jefe, además de permitir el ingreso de los delincuentes al inmueble, facilitando así la ejecución del secuestro extorsivo.

Con base en estos elementos, un fiscal de la Seccional Casanare imputó a Girón Ramos el delito de secuestro extorsivo agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos durante la audiencia preliminar.

Cinco judicializados por el secuestro extorsivo que puso en alerta a Pore: así cayó la supuesta red criminal tras el caso de la madre de la exalcaldesa - crédito Fiscalía

Aun así, el juez consideró que existían suficientes elementos para imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, con el fin de garantizar su comparecencia al proceso y evitar una eventual obstrucción a la justicia.

Este caso ya completa cinco personas judicializadas, pues a Girón Ramos se suman Ramón Alirio González Niño, Jhohantony José Niño Bustamante, Daniel Aníbal Villamizar Dueñez y Heiler Daniel Cocuy Duarte, hombres que ya fueron imputados y asegurados por una serie de delitos graves.

“En atención a los elementos materiales probatorios que involucrarían a Girón Ramos en lo sucedido, un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado”, indicó la Fiscalía.

Entre los cargos que enfrentan los otros implicados en el secuestro figuran secuestro extorsivo agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Las autoridades sostienen que se trató de una acción criminal organizada, con roles definidos y una planeación previa basada en información interna.

El secuestro que sacudió a una familia de exalcaldesa - crédito Fiscalía

La Fiscalía reiteró que continúa con las investigaciones para esclarecer por completo los hechos, identificar a todos los responsables del secuestro extorsivo y determinar si existen vínculos con estructuras criminales de mayor alcance en la región.

El caso, además de su gravedad penal, volvió a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan familias de líderes políticos y exfuncionarios en zonas rurales del país, así como la importancia de fortalecer las medidas de seguridad y prevención frente al delito de secuestro extorsivo.