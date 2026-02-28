En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que cuatro hombres abandonaron un cuerpo en plena vía de Bogotá

El CTI de la Fiscalía ralizó los actos urgentes luego del hallazgo del cuerpo en el sur de Bogotá - crédito Fiscalía

Un cuerpo sin vida fue abandonado en una calle del sur de Bogotá por cuatro personas que descendieron de un vehículo y se alejaron sin ser identificadas, según registraron las cámaras de seguridad de la zona.

La grabación, que fue difundida por Citytv, muestra la secuencia con precisión y ha impulsado la labor investigativa de las autoridades locales, quienes buscan esclarecer la identidad tanto de los responsables como de la víctima.

El suceso, ocurrido en la localidad de Kennedy, fue reportado la noche del 27 de febrero de 2026 y ha generado una amplia movilización por parte de la Policía de Bogotá.

De acuerdo con la información suministrada por el medio de comunicación, los equipos especializados iniciaron de inmediato las diligencias técnicas de inspección en el lugar de los acontecimientos para recolectar huellas, objetos y toda clase de evidencias materiales que permitan reconstruir los hechos y determinar un posible móvil.

La evidencia clave hasta el momento es la pieza audiovisual grabada por cámaras de seguridad. Esta muestra cómo, en cuestión de segundos, cuatro sujetos se bajan del automóvil, depositan el cuerpo sin vida junto a la vía y emprenden la huida. Las imágenes se convirtieron en el principal insumo para la reconstrucción inicial de la cronología.

Técnicos forenses y personal de policía judicial permanecieron durante varias horas en la escena. Su tarea incluyó la identificación de rastros biológicos, la recolección de objetos abandonados y el levantamiento del cuerpo bajo estrictos protocolos, mientras continuaban llegando funcionarios para hacer un barrido de la zona e interrogar a posibles testigos.

El desconocimiento sobre la identidad de la persona fallecida representa el mayor reto para los investigadores. Hasta el cierre de la noche, no se habían presentado familiares ni allegados que permitieran una identificación preliminar. La ausencia de documentos de identidad en el lugar complica la tarea de los forenses, quienes apelarán a bases de datos y registros de personas desaparecidas.

La Policía de Bogotá le hizó un llamado a la ciudadanía a aportar información que facilite el avance en la investigación. “Toda colaboración resulta fundamental para reconstruir la cadena de hechos” señalaron los voceros en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Las autoridades continúan procesando tanto la grabación como otras posibles grabaciones privadas de locales y viviendas cercanas, con el objetivo de determinar el recorrido previo del vehículo y los posibles vínculos de la víctima con los responsables. Integrantes del equipo de investigación advirtieron sobre la posibilidad de que se trate de un caso relacionado con otros episodios violentos recientes en el sector de Kennedy.

Encontraron un cuerpo desmembrado en el norte de Bogotá

El hallazgo se produjo en el barrio Simón Bolívar - crédito Captura Google Maps

En la mañana del lunes 26 de enero de 2026, vecinos del barrio Simón Bolívar en Barrios Unidos, al norte de Bogotá, vivieron una escena que conmocionó a toda la capital: el hallazgo de restos humanos en las inmediaciones de la Plaza de Mercado del 12 de octubre.

Las autoridades confirmaron que el macabro descubrimiento incluyó al menos tres partes de un cuerpo, lo que activó los protocolos de investigación de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), los primeros reportes ciudadanos advirtieron sobre la presencia de partes humanas flotando en el Río Arzobispo, uno de los afluentes que atraviesan la zona. El aviso movilizó rápidamente al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), que llegó al lugar para iniciar las labores de inspección y recolección de pruebas.

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X

El equipo de criminalística desplegado en el sitio confirmó el hallazgo de varias partes humanas, entre ellas un brazo, el tronco y la cabeza. Una fuente oficial detalló a Infobae Colombia: “Efectivamente, recibimos la alerta aproximadamente a las 8:00 a.m., se atiende un caso donde inicialmente se halla una extremidad superior, se encuentra un brazo (...) Y posteriormente sobre la transversal 56, que es un poquito más adelante (del hallazgo del brazo), se halla una cabeza humana”.

Las autoridades, tras examinar los restos, indicaron que la cabeza correspondería a un hombre. El proceso de recuperación y análisis de las partes quedó en manos del grupo de criminalística, encargado de seguir el rastro que conduzca a la identificación de la víctima y del responsable del crimen.