Colombianos en Baréin e Israel relataron cómo viven los momentos de angustia tras el ataque que Irán lanzó contra bases militares de Estados Unidos en esos países

Ciudadanos colombianos en Bahrein y Israel enfrentan una situación de alta tensión tras el reciente ataque de Irán contra bases militares de Estados Unidos en el Golfo. El ataque, una respuesta a los bombardeos previos coordinados entre Estados Unidos e Israel, provocó explosiones y una serie de medidas de emergencia para la población extranjera y local.

La jornada estuvo marcada por la evacuación de bases militares, rutas bloqueadas y cierre de servicios esenciales, con la incertidumbre dominando el ambiente en ambos países.

En Bahrein, el hecho alteró la rutina de la zona donde se encuentra la base estadounidense. Tatiana Rubio, colombiana residente en ese país, describió la magnitud del evento en entrevista con La FM: “Ha sido todo un caos. Solamente desde lo que se ve, hay mucho humo por donde está la base. Mucha gente corriendo a los refugios”.

Según su testimonio, varias vías permanecieron cerradas y la evacuación se realizó de manera urgente, mientras aún persistía mucha confusión e información fragmentada.

Rubio confirmó que el fuerte estallido registrado en la base estadounidense fue un ataque iraní: “Sí, sí, sí, está confirmado. Ya lo han dicho las noticias, ya está más que confirmado”, afirmó. De acuerdo con lo que observó desde su ubicación y lo reportado por sus conocidos, numerosos trabajadores y residentes intentaron refugiarse o evacuar del área más afectada.

Mientras tanto, la embajada y el personal militar de Estados Unidos iniciaron maniobras de evacuación, pero la infraestructura isleña de Bahrein representa serias dificultades.

Rubio explicó: “Han desocupado la base americana. Sí sé que han salido mucho personal americano. La embajada estaba siendo también en una evacuación, pero esto fue, pues también nos tomó a todos casi que de sorpresa”. El temor y la sorpresa dominaron el primer impacto del ataque, aunque se habían practicado los sistemas de alerta en la isla semanas antes.

Cierre del espacio aéreo y dificultades de salida para extranjeros

La vulnerabilidad de los extranjeros, especialmente los latinoamericanos, fue mayor debido a las restricciones de desplazamiento propias de una isla pequeña y sus conexiones limitadas.

Al ser consultada sobre las comunicaciones y recomendaciones del gobierno colombiano, Rubio detalló: “No, no, no que saliéramos del país, pero sí la embajada, el cónsul que está en Emiratos, sí nos ha dicho que llenemos los formularios, que estemos atentos, pero aquí, siendo una isla tan pequeña, el salir de aquí, el espacio aéreo, pues es complicado, ¿no? Porque la única salida es o aéreo o para Arabia Saudita”.

La mayoría de la comunidad colombiana y latinoamericana en Bahrein trabaja en el sector petrolero o en servicios para expatriados, lo que explica la fuerte presencia en zonas cercanas a las bases militares.

Rubio enfatizó el nivel de preocupación y la incertidumbre sobre próximos pasos: “Bahrein es un país demasiado tranquilo, demasiado seguro, así que estas cosas no son muy común aquí. Sí, estamos muy cerca de Irán, pero no era algo que, que pasara”.

Los sistemas de comunicación continuaron funcionando durante la crisis, permitiendo a los expatriados mantenerse informados entre sí y con sus familias en el extranjero, aunque el miedo a nuevos episodios persiste.

Al mismo tiempo, colombianos en Israel recibieron notificaciones estrictas del gobierno para resguardarse en refugios ante la posibilidad de nuevos ataques.

Desde Ramla, Diego Arenas describió al medio de comunicación el inicio de la jornada: “Sobre las ocho y cuarto de la mañana recibimos órdenes por todos los celulares, todas las personas que tengamos celular en Israel... en los próximos minutos íbamos a tener el inicio, pues ya de todo lo que se había escuchado en las últimas semanas”.

El impacto sobre los servicios fue inmediato: el aeropuerto Ben Gurion detuvo toda operación y hubo órdenes de evacuación general. Arenas precisó: “Esta mañana lo recibió mensaje que tenía que salir urgente del aeropuerto. Cancelaron vuelos, cancelaron todo, pues obviamente todas las operaciones aeroportuarias y por el momento el aeropuerto está cerrado”.

Los ciudadanos siguieron las indicaciones del Pikud HaOref, el comando central de protección civil, que activó las aplicaciones de alerta: “Todos tenemos aplicaciones donde nos dicen: ‘Tienen tanto tiempo para entrar a los búnkers’”, explicó Arenas. Hasta el momento, las autoridades israelíes confirmaron solo un herido por impacto de misil en el norte, aunque la expectativa de nuevos ataques mantiene al país en máxima alerta.

El despliegue de refugios, la interrupción del transporte aéreo y la activación de sistemas de defensa reflejan la gravedad de la situación y la incertidumbre que impera tanto para locales como para extranjeros y sus familias fuera del país.