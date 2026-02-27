Exjefe anticorrupción Jorge Mora fue retirado tras pedirle a la Policía garantías de seguridad para él y su familia: “Es estigmatizante y violatorio de derechos humanos”

Mora Cortés denunció que la Policía Nacional nunca le brindó las condiciones de seguridad necesarias para él ni para su familia, pese a las solicitudes formales realizadas antes de su retiro - crédito crédito cortesía Tc. Jorge Mora

El teniente coronel Jorge Alexander Mora Cortés, tras 26 años de servicio en la Policía Nacional de Colombia, oficializó su retiro y emitió un mensaje contundente sobre la situación ética y de seguridad dentro de la institución.

En un diálogo exclusivo con Infobae Colombia, Mora Cortés confirmó que la Policía nunca le brindó las condiciones de seguridad necesarias para él ni para su familia, pese a haberlas solicitado formalmente en múltiples ocasiones: “Las condiciones de seguridad para mí y para mi familia no fueron mitigadas por la Policía, y, por la calidad de los casos investigados, sigue siendo preocupante”.

Según explicó, su retiro oficial se dio mediante un acto administrativo de llamamiento a calificar servicios, el cual reconoce como legalmente válido.

Sin embargo, aseguró que la situación trasciende lo administrativo: se trata de la protección de los derechos y la seguridad de quienes han enfrentado amenazas derivadas de su labor.

“Después de todo lo que me ha sucedido, de quitarme las medidas de seguridad, del no retorno sin medidas, me presenté a la dirección de la Policía, donde ni siquiera fui recibido por el director general. No quiso atenderme después de estar ahí. Posteriormente, en Talento Humano, me notificaron del retiro”, relató Mora Cortés al medio.

El exoficial aseguró que, incluso cuando llegó al país, las condiciones de seguridad previamente establecidas en documentos oficiales nunca se activaron.

“Lo único que han hecho es evadir la responsabilidad de cuidarme. Inclusive, un término que no me ha gustado es que ‘al coronel en la Policía nadie le puede brindar ayuda’. Me parece terrible, estigmatizante y violatorio de derechos humanos”, afirmó.

Las amenazas que enfrenta Mora Cortés, según su defensa, están directamente relacionadas con su labor como jefe de la Unidad de Investigación Anticorrupción de la Policía Nacional.

Desde ese cargo lideró investigaciones sobre multimillonarios desvíos de recursos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), así como procesos judiciales contra funcionarios de alto nivel y estructuras criminales, lo que lo ha convertido en objetivo de represalias y riesgos graves para su vida y la de su familia.

El teniente coronel Jorge Alexander Mora Cortés, exjefe de la Unidad de Investigación Anticorrupción de la Policía Nacional, tras 26 años de servicio en la institución - crédito cortesía Tc. Jorge Mora

En su carta de despedida, fechada el 26 de febrero de 2026, Mora Cortés expone sus reflexiones sobre la ética y el liderazgo en la institución: “He sido notificado oficialmente de mi retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios, luego de veintiséis años de carrera institucional. El acto administrativo cumple su forma legal. Sin embargo, la dimensión del servicio trasciende cualquier resolución.

La Policía Nacional no es únicamente una estructura jerárquica. Es una construcción histórica. Es la suma de decisiones individuales que, acumuladas en el tiempo, definen su carácter frente a la Nación”.

En la carta, Mora Cortés recuerda que su carrera se ha basado en principios claros de lealtad a la Constitución, obediencia a la ley y defensa del honor policial, enfrentando durante más de dos décadas a organizaciones criminales, estructuras infiltradas y redes de corrupción que comprometían la legalidad y la legitimidad estatal. “El uniforme representa autoridad moral antes que poder”, enfatiza.

Asimismo, advierte que combatir la corrupción no es solo una consigna: implica alterar equilibrios, tocar intereses consolidados y asumir riesgos que muchas veces no aparecen en los informes oficiales. La verdadera fortaleza institucional, afirma, se mide por la coherencia entre discurso y acción.

El coronel Jorge Mora Cortés, exjefe anticorrupción de la DIJIN, denunció presuntas amenazas tras liderar la investigación por irregularidades en la Ungrd - crédito Policía Nacional de Colombia

El exoficial subraya que la debilidad de la institución surge cuando la integridad depende de esfuerzos individuales y no se protege como política institucional. “El liderazgo estratégico no se demuestra en la estabilidad, sino en la defensa firme de los principios cuando estos generan incomodidad”, escribe.

Mora Cortés asegura que su retiro no constituye un punto final en el servicio a Colombia, sino una transición. “El compromiso con la Nación no depende del cargo ni del grado; depende de la convicción. Y esa convicción permanece intacta”, concluye en su carta.

Además, hace un llamado a sus superiores para garantizar que la lucha contra la corrupción y la defensa de la legalidad no queden al arbitrio de algunos oficiales, sino que se consoliden como política institucional clara, sostenida, respaldada y libre de intereses políticos.

“La legitimidad es el activo más valioso de la Fuerza Pública. Se construye durante décadas y puede erosionarse en silencio si no se protege con determinación”, enfatiza.

Infobae Colombia pudo constatar que Mora Cortés radicó su carta a todos los generales, buscando que su caso sirviera como alerta sobre la necesidad de proteger la seguridad de quienes enfrentan amenazas derivadas de su labor.