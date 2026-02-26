Colombia

Resultados Súper Astro Luna: último sorteo del miércoles 25 de febrero

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Guardar
Resultados del último sorteo de
Resultados del último sorteo de Super Astro (Infobae)

Super Astro Luna compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 25 de febrero de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados Super Astro Luna

  • Fecha: miércoles 25 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 8042.
  • Número ganador: 1 2 1 2.
  • Signo ganador: Sagitario.

A qué hora se juega Super Astro

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Resultado Super Astro LunaSuper AstroSuper Astro Lunacolombia-noticiasÚltimas actualizacionescolombia-loteríasLoterías de Colombia

Más Noticias

Resultados Sinuano Noche: último sorteo de hoy miércoles 25 de febrero

A continuación se presentan los números ganadores de la edición nocturna, correspondientes al segundo de los dos sorteos diarios que celebra la lotería

Resultados Sinuano Noche: último sorteo

Resultados Lotería de Meta miércoles 25 de febrero de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados Lotería de Meta miércoles

Santander: estos son los cortes de la luz de este 26 de febrero

Toma precauciones y conoce cuáles serán los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este jueves 26 de febrero

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Tenga en cuenta: así regirá

El Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 26 de febrero

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

El Pico y Placa en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano presumió su

Aida Victoria Merlano presumió su abdomen plano y amagó con la posibilidad de tener un segundo hijo

Alejandra Rosales, novia de Jorge Rausch, respondió con estilo a quienes critican su relación con el jurado de ‘MaesterChef Celebrity’

Juanes olvidó la letra de una de sus canciones y habló de los migrantes latinos en Estados Unidos, antes de su presentación en Viña del Mar

Paulina Vega quitó el título de Miss Universo de sus redes sociales y dio sus motivos: “Fue más un tema de manejo de ego”

Gorillaz en Colombia: Estos son los rumores que alimentan la ilusión de los fanáticos

Deportes

En Argentina destacan a Álvaro

En Argentina destacan a Álvaro Montero: “Puede pelear la titularidad en el arco de Colombia en el Mundial”

Millonarios vs. Pereira: horario, canal y cómo ver en vivo el partido por la Liga BetPlay

La selección Colombia por fin ganó en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Venezuela por 2-0

Así quedó la selección Colombia en la tabla del Sudamericano Femenino Sub-20: dio tremendo salto

Santa Fe no aprovechó la ventaja y perdió ante Nacional con doblete de Alfredo Morelos en El Campín