Santander: estos son los cortes de la luz de este 26 de febrero

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes al servicio eléctrico que realizará este jueves 26 de febrero a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Boquerón, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo, Puente Tierra y sectores de Resumidero y Hoya De Monas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 06:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas La Palmita, Vegas, El Hoyo, San Roque, Arenal, Margajita y sectores de Cuchiquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 06:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo y Cuchicute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 06:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Primavera Veredas De la Torre, Los Morros, Vuelta de Acuña, La Chisposa, Dos Hermanos, Campo Seco, San Juan, San Fernando, así como sectores de Caño Baúl, Riveras de San Juan, Puerto Olaya y Tierra Dentro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas San Isidro y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Granada sector de la calle 23 con carrera 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Esperanza sector de la carrera 22A,22B,22C,22D y 23 con calles 5N, 6N,7N y 8N.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización La Unión.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Francisco y El Placer.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Centro Poblado Las Acacias.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Cristobal sector de las calles 1N,3N,4N y 5N con carrera 22B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Granada sectors de la calle 24 con carrera 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tres Esquinas Los Patios y Matarredonda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Choro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas del Rio Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Callejón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Brisas del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Cristal Alto sector 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Juventud sectores de las carreras 18,19,19A,20A,20B con calles 2N,3N,4N,5N,6N y 7N.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Miradores del Lago Manzana 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Corregimiento Las Cruces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vanegas, Golconda y Miralindo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Esmeralda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Doctrina Portachuelo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Alumbrado Publico Intercambiador Quebradaseca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Transición.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Antonio Nariño y algunos sectores de la vereda Las Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Las Torres.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Las Torres.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Agunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Primavera Veredas De la Torre, Los Morros, Vuelta de Acuña, La Chisposa, Dos Hermanos, Campo Seco, San Juan, San Fernando, así como sectores de Caño Baúl, Riveras de San Juan, Puerto Olaya y Tierra Dentro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Herrerita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tamacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Yondó.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Cedros, Los Coroncoros, Yanacue y Yondo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San José De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carbonera y Moralito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Centro poblado del Cerrito, Veredas El Pescado, Campo Tigre, Veracruz, Cerrito, Magdalena y sectores de La Cristalina y Llano Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Abarco o Campo Vanda y Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Grande y Santa Rosa de los Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Auyamera, Agua Linda y algunos sectores de Locación, Guinea y Zarca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Nueva Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Juda y Simeón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pantanos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pauna.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pauna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residencial Caledonia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Peña Ariza, Otro Mundo y sectores de Arena Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Tigre y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Llanitos y Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrios 2 de Agosto, Nuevo Horizonte y algunos sectores de El Bosque y la vereda Tabacuru.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Centro Poblado Las Acacias.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Yondo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Cedros, Los Coroncoros, Yanacue y Yondo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La Ye.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Cruce Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas San Isidro y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cañaveral Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Palmar.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Peña Grande y Las Vueltas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas La Palmita, Vegas, El Hoyo, San Roque, Arenal, Margajita y sectores de Cuchiquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Boquerón, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo, Puente Tierra y sectores de Resumidero y Hoya De Monas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo y Cuchicute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.