Paloma Valencia respondió acusaciones de José Félix Lafaurie sobre fraude en la encuesta del Centro Democrático que la eligió: “No han presentando una sola prueba”

La candidata presidencial aseguró que los resultados de la medición interna y las encuestas nacionales respaldan su candidatura

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, defendió la legitimidad de su proceso de selección dentro del Centro Democrático tras las declaraciones de José Félix Lafaurie, quien denunció un supuesto fraude en la encuesta interna del partido.

Valencia negó irregularidades y sostuvo que “no han presentado una sola prueba sobre que tales circunstancias hayan pasado”, según recogió La FM.

Añadió que tanto las mediciones internas como los sondeos nacionales la ubicaron en una posición favorable. “La que menos bajito me daba, daba que yo estaba empatada y las otras decían que estaba ganando”, precisó la aspirante.

En diálogo con el medio citado, Valencia se refirió a los cuestionamientos internos y subrayó la importancia de concentrar el debate en propuestas para el país. Enfatizó que “cuando los resultados solo sirven para un lado” se promueve una discusión alejada de los desafíos actuales.

Aquí tenemos demasiados problemas para estar en este debate sobre los resultados de unas encuestas que fueron absolutamente transparentes y bien hechos por un partido que siempre ha sido organizado y transparente”, afirmó la senadora.

La candidata, que visitó recientemente Honda, remarcó que su prioridad radica en combatir la pobreza y fortalecer el apoyo a trabajadores informales y madres cabeza de hogar.

Durante la entrevista, expuso su visión sobre los retos que enfrenta la economía nacional y la urgencia de medidas eficaces para superar la desigualdad. Valencia señaló: “Colombia debe derrotar un gobierno con ínfulas totalitarias”, una declaración que, según La FM, busca marcar distancia del actual Ejecutivo.

Entre los logros legislativos que mencionó, la aspirante recordó su papel en la eliminación del Ministerio de la Igualdad, así como su oposición a la reforma a la salud y su participación en demandas relacionadas con la reforma pensional.

Le tengo congelados los impuestos de la emergencia económica” y “le tumbé las facultades extraordinarias”, indicó, refiriéndose a iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Respecto a una posible fórmula vicepresidencial con el expresidente Álvaro Uribe, Valencia manifestó que “uno no puede encillar las bestias antes de cogerlas”, y aclaró que la definición de una eventual dupla dependerá del resultado de la consulta interna del partido.

Yo respeto mucho a quienes están en la consulta como para ponerme a decir que es que yo ya gané y puedo decidir un vicepresidente”, explicó. También aseguró que, si resulta elegida, la selección del acompañante en la contienda se hará en acuerdo con los miembros del partido.

“Elegiré vicepresidente conversando con mi partido y con los compañeros de este viaje”, apuntó la candidata, quien reiteró su “enorme afecto, admiración y un trabajo de muchísimos años al lado del presidente Uribe”.

Sobre la publicación en redes sociales acerca de la posible fórmula, Valencia explicó que respondió así porque “todo el mundo me estaba preguntando”. Calificó la reacción como un “sentimiento de querer resarcir al presidente”.

En cuanto a la proyección electoral, la senadora indicó que “encuestas ya están mostrando que el partido viene subiendo” y estimó una posible obtención de 25 curules en el Senado.

Durante su paso por Honda, aseguró que el desempleo figura como la principal preocupación de la ciudadanía y propuso el impulso de “proyectos de emprendimiento y de crédito popular masivo”, además de la revisión de la conectividad comercial con municipios aledaños.

Paloma Valencia revela cómo la diversidad de ideas fortalece su matrimonio con Tomás Rodríguez Barraquer

La vida privada de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, ha llamado la atención por el vínculo que mantiene con Tomás Rodríguez Barraquer, su esposo y figura ajena al escenario político.

Valencia, reconocida por su protagonismo parlamentario, ha compartido en medios digitales detalles sobre la relación familiar que sostiene con Rodríguez Barraquer, un académico de bajo perfil, con posturas ideológicas opuestas a las de la dirigente.

La pareja, que lleva varios años unida y tiene una hija llamada Amapola, ha logrado construir una convivencia basada en el respeto y la empatía, según palabras de la candidata.

La senadora, próxima a participar en la Gran Consulta por Colombia, describió el ambiente doméstico como un espacio donde el debate y la diferencia de opiniones enriquecen la cotidianidad.

La senadora del Centro Democrático, que hará parte de La Gran Consulta por Colombia, reveló cómo es la vida con Tomás Rodríguez Barraquer, con el que se casó desde 2026 - crédito @PalomaValenciaL/X

“Todo lo que uno no diga, él dice ‘No’”, expresó Valencia al referirse a las conversaciones con su esposo, subrayando la importancia de la autorreflexión y el análisis crítico dentro del hogar. Para la congresista, la diversidad en el pensamiento no genera choques, sino que fortalece la relación y promueve el crecimiento personal y profesional.

Rodríguez Barraquer, hijo del exministro de Educación Juan Carlos Rodríguez, prefiere mantenerse alejado de la política activa. Ambos se conocieron durante la universidad y formalizaron su unión en 2016.

Valencia resalta la generosidad y el carácter reflexivo de su pareja, cualidades que, según la senadora, han sido clave para consolidar una familia donde prima la admiración y el respeto mutuo.

