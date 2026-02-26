Los cortes de agua en Bogotá este 26 de febrero

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este jueves 26 de febrero. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Occidental, Asturias, Carimagua, Urb. Lucerna, Urb. Parques de Carimagua, Timiza, Urbanización Parques de Timiza, Cumbres de Timiza, Conjunto Residencial Los Cristales, Conjunto Residencial Alamedas de Timiza, Urbanización Parque Residencial Timiza, Conjunto Residencial Tonoli, Palenque, Pastrana.Lugar: De la Avenida Primero de Mayo a la Calle 45 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Avenida Villavicencio.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Kennedy.Barrios: Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José Antonio Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 69 a la Carrera 104.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Ciudad Salitre Suroriental, Ciudad Salitre Nororiental.Lugar: De la Carrera 50 a la Carrera 60, entre la Calle 22 a la Calle 22B.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de totalizadora

Localidad: Bosa.Barrios: Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego Bosa, Villa Emma, Zona El Descanso.Lugar: De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 SurDe la Carrera 86B a la Transversal 88C, a la Calle 70A Sur a la Calle 73A SurDe la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: El Contador, Los Cedros.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 134 a la Calle 142.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: La Carolina, Country Club.Lugar: De la Carrera 9 A LA 15, entre la Calle 127 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Usaquén.Barrios: Cedritos, Cedro Narvaez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental, Cedro Salazar.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Ciudad Bolivar.Barrios: Juan José Rendon, San Francisco y Millan.Lugar: Diagonal 62D Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 30 a la Carrera 18U.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.