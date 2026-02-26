Gustavo Petro defendió polémico decreto que trasladaría masivamente pacientes a la Nueva EPS: “Es claro y racional”

El decreto 0182 del Ministerio de Salud establece nuevas directrices para la afiliación de pacientes a las EPS según el territorio en Colombia- crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Apenas horas después de que el Ministerio de Salud emitiera el decreto 0182 del 25 de febrero, que modifica parte del sistema y entrega nueva directrices para la afiliación de pacientes a las EPS según el territorio, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la nueva estrategia.

Según indicó el mandatario nacional en su cuenta de X, la medida adoptada por el ministerio, que entre otras cosas permitiría el traslado masivo de pacientes a EPS en crisis como la Nueva EPS, fue pensada para evitar que los colombianos deban sufrir los efectos de largos viajes para acceder a los servicios en salud por falta de cobertura.

“Es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso, tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación”, señaló Petro.

Asimismo, el mandatario nacional indicó que la nueva medida permitirá a los pacientes acceder a más y mejores servicios que, anteriormente, no eran accesibles por pertenecer a otra aseguradora.

“Viajes en avión de pacientes y con acompañantes innecesarios, porque se encuentran IPS con los servicios cerca de los afiliados pero no contratadas, tiempo perdido para los pacientes y para sus tratamientos, hacen que el actual sistema de atención de EPS tenga más sentido si adquiere más conformación territorial”, indicó el presidente.

Finalmente, el presidente aseguró que el propósito del nuevo decreto es fortalecer lo que él ha denominado desde el inicio de su mandato como salud preventiva, para liberar el sistema de urgencias y enfermedades crónicas.

“Para las EPS les es más fácil construir su propio sistema de prevención y atención primaria a sus afiliados si estos están territorializados. El sistema preventivo dentro de las EPS, el de la nueva EPS ya debe articularse al que ha construido la Nación, es el que permite mitigar la congestión en urgencias y abaratar, al prevenir la enfermedad, el costo total del sistema”, concluyó el mandatario.