Vicky Dávila acusó a Petro de poner en riesgo los ahorros pensionales de los colombianos: “Quiere comprar la presidencia para Cepeda”

El Ministerio de Trabajo publicó un proyecto de decreto que ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transferir más de 25 billones de pesos de las cuentas individuales de trabajadores colombianos a Colpensiones.

Esta medida impacta a quienes accedieron a la llamada “ventana de oportunidad” de traslado, contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024.

El texto oficial exige a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia realizar la transferencia en un plazo de 15 días tras la expedición del decreto. De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, la legislación establece que estos recursos deben permanecer bajo manejo de las AFP hasta consolidarse la pensión de vejez, momento en el cual pasarían al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

El proyecto gubernamental contradice ese mandato, ya que permite a Colpensiones administrar los recursos antes de cumplirse esa condición.

El fondo público de ahorro, creado por la reforma pensional, estaría a cargo del Banco de la República y serviría exclusivamente para financiar pensiones bajo el nuevo esquema de pilares.

El artículo 24 de la ley precisa que el dinero proveniente de traslados debe destinarse al componente de prima media, sin permitir su uso para el pago de prestaciones de transición o mesadas ya reconocidas por Colpensiones.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, expresó: “El decreto pretende que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley”. Según Velasco, esto liberaría recursos del presupuesto nacional y afectaría el ahorro pensional protegido en la reforma, poniendo en duda la sostenibilidad futura del sistema.

Desde el sector gremial reclamaron que la decisión podría modificar elementos esenciales de la ley. Más de 118 mil afiliados han optado por la ventana de traslado, sumando los saldos mencionados por las autoridades.

El artículo 76 permite traspasos entre regímenes a quienes cumplen ciertos requisitos de cotización y edad, medida que sigue vigente tras el reciente fallo de la Corte Constitucional.

Tras lo anterior, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila encendió el debate nacional tras advertir en un video publicado en la red social X sobre una iniciativa del presidente Gustavo Petro que, según ella, busca ordenar el traslado de 25 billones de pesos de los ahorros de cada trabajador colombiano que cotiza en fondos privados hacia Colpensiones.

En sus palabras, el mandatario pretende que “se roben el ahorro de los trabajadores colombianos”, advirtiendo que esta decisión pondría en riesgo la estabilidad de las pensiones en el país.

De acuerdo con el video difundido por Dávila, la medida consistiría en una instrucción directa del Gobierno para que los recursos acumulados por millones de afiliados en fondos privados sean transferidos a la entidad estatal Colpensiones.

“Petro quiere que las pensiones sean más pequeñas”, afirmó la aspirante presidencial, quien también alertó que la rentabilidad de estos fondos disminuirá si el dinero deja de invertirse en el extranjero y retorna al sistema local. “Su ahorro y su pensión están en peligro”, subrayó Dávila en su intervención.

Según la comunicadora, el traslado masivo afectaría directamente el monto que recibirán los futuros pensionados, ya que los rendimientos de los fondos en el exterior suelen superar los obtenidos dentro del país.

Señaló que la rentabilidad menor en Colombia impactará el capital disponible para cada jubilado, lo que se traduciría en pensiones más bajas para los trabajadores.

En el video, Vicky Dávila mencionó que el presidente ya había dado la orden de repatriar los recursos invertidos en el extranjero, decisión que, según ella, disminuye el crecimiento del ahorro pensional. Argumentó que, ante este escenario, “todo el país debería movilizarse” para defender el patrimonio individual, y llamó a la ciudadanía a rechazar la propuesta del jefe de Estado.

“Vamos a defender juntos la plata de los trabajadores”, expresó la periodista, quien también cuestionó abiertamente la figura de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y sostuvo que grupos interesados podrían beneficiarse de la reforma.

“Despierten, Petro quiere comprar la presidencia para Cepeda con el ahorro de los trabajadores. No lo vamos a permitir”, aseveró.