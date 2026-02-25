Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo del martes 24 de febrero

Esta lotería, considerada una de las más tradicionales de Colombia, dio a conocer la combinación ganadora del sorteo nocturno

Guardar
El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de la Lotería del Chontico Noche.

Esta lotería, reconocida por su formato ágil y su capacidad para atraer públicos diversos, realiza sorteos diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00. Con una presencia histórica, se ha consolidado como una de las opciones favoritas en el sur del país.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este martes 24 de febrero de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Los cinco números ganadores que
Los cinco números ganadores que salieron en las balotas de este martes 24 de febrero. (Infobae)
  • Fecha: martes 24 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 6471.
  • Número ganador: 9 8 4 2.
  • Quinta balota: 3.

¿Cómo se juega el Chontico?

Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los pasos para ganar los
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico Nochecolombia-loteríasLoterías de Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Consumo de energía se dispara en enero y revela qué sectores están moviendo la economía en 2026

La demanda eléctrica aumentó 4,55 % frente al año pasado, una señal de mayor dinamismo productivo, aunque con contrastes regionales y actividades que todavía no despegan

Consumo de energía se dispara

Millonarios frenaría el regreso de Falcao García a las canchas tras su lesión: esta es la razón

El delantero sufrió una molestia leve en los isquiotibiales de su pierna derecha en el partido ante Llaneros, que lo sacó del compromiso frente a Internacional de Bogotá

Millonarios frenaría el regreso de

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

“El bobo más eunuco, insípido”: Armando Benedetti insultó y se burló de Camilo Enciso por denuncia en su contra

El candidato al Congreso denunció al ministro por cohecho, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos

“El bobo más eunuco, insípido”:

Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

La hermana mayor de la Bichota denunció que su expareja le quiere quitar la custodia de su hija Sophia, y acusó a su propia familia de ponerse en contra suya

Media hermana de Karol G
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Media hermana de Karol G

Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Manuela González habló de su infancia y su relación con sus padres: “La vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”

Antes de brillar en el ‘Desafío Siglo XXI’, Valentina presentó audición para ‘La voz kids’

Nicolás Arrieta se refirió a su convivencia con Karola en ‘La casa de los famosos’ y cómo está su relación con Melissa Gate

Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a su boda

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Millonarios frenaría el regreso de Falcao García a las canchas tras su lesión: esta es la razón

Iván Arboleda explicó por qué se cayó su fichaje al Atlético Nacional: ídolo Verdolaga tuvo que ver

Luis Javier Suárez ya hizo historia con Sporting de Lisboa: esta es su nueva marca en Portugal

Presidente de Santa Fe entregó responsabilidad de los refuerzos a su entrenador: “Podemos darle gusto”