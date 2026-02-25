Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 25 de febrero

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá compartió las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este miércoles 25 de febrero.

Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Soacha.Barrios: Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño.Lugar: De la Calle 6 Sur a la Calle 13, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 4.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Soacha.Barrios: Quintanares, Julio Rincón, Santillana, Villa Sandra.Lugar: De la Calle 44 a la Calle 49C, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 21 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Bosa.Barrios: Bosa La Libertad.Lugar: De la Calle 57 Sur a la Calle 59C Sur, entre la Carrera 87G a la Carrera 87L.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Usme.Barrios: Alaska, San Juan de Usme, El Pedregal, Palermo Alto.Lugar: De la Calle 67 Sur a la Calle 67B Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 4 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Usme.Barrios: Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano, El Refugio.Lugar: De la Calle 90 Sur a la Calle 118 Sur, entre la Avenida Carrera 1 a la Carrera 10B Este.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Los Molinos.Lugar: De la Carrera 5L a la Carrera 5, entre la Diagonal 48L Sur a la Calle 48P Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.