Las recientes publicaciones oficiales, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyen reservas en un hotel de Bogotá, correos sobre la compra de boletos para eventos deportivos y referencias a contactos sociales relacionados con ciudadanos colombianos de reconocimiento público - crédito U.S. Justice Department/Reuters

La última actualización de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso de Jeffrey Epstein incluye nuevas menciones a Colombia y personas relacionadas con su círculo.

La divulgación, reportada por medios como Caracol Radio W el 24 de febrero de 2026, presenta documentos sobre una reserva en un hotel de Bogotá, comunicaciones sobre boletos para un partido de la selección Colombia y menciones de amistades relacionadas con personajes públicos colombianos.

Según los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirman una reserva en el Hotel B.O.G. en Bogotá (ubicado en la Carrera 11 # 86-74), con fechas del 23 al 28 de noviembre de 2012.

El comunicado oficial incluye un correo de reserva que no menciona al huésped, pero indica las fechas y los servicios incluidos.

Los documentos muestran que la confirmación del hotel incluye desayuno, asistencia personalizada y un costo de $460.000 por noche, sin incluir impuestos ni seguro de hotel.

El nombre de quien hace la reserva no se revela, y no se menciona directamente a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ni a personas identificadas en los procesos judiciales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos menciona transacciones logísticas y referencias a amistades en los archivos publicados, pero aclara que no existen pruebas directas de participación de colombianos en las acciones investigadas - crédito Departamento de Justicia de Estados Unidos

Esta evidencia, presentada en los archivos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, corresponde a una reserva garantizada y no incluye información sobre el destinatario ni vínculos directos con los principales implicados. Solo se confirma que es parte de la información recopilada en la investigación oficial.

Compra de entradas para la selección Colombia según archivos de Epstein

Entre los documentos publicados, hay un correo electrónico que menciona una solicitud para comprar boletos para un partido de la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

Según Caracol Radio W, una persona no identificada pidió a Jeffrey Epstein que consiguiera entradas. Esta solicitud fue transferida a un asistente con la instrucción de realizar la compra.

Correos entre Janet Larsen y Ghislaine Maxwell, socia de Epstein - crédito Departamento de Justicia de Estados Unidos

El intercambio muestra que el solicitante inicialmente menciona un partido contra Dinamarca, pero luego corrige y expresa interés en el encuentro de Colombia contra Inglaterra en los octavos de final. Epstein finalmente autoriza la compra, según indican las fuentes y los documentos oficiales.

Revelaciones sobre amistades y vínculos sociales en los correos

En uno de los archivos,el meido ya citado identificaron un intercambio de correos entre Janet Larsen y Ghislaine Maxwell, socia de Epstein.

Larsen menciona la coincidencia de amistades y contactos en Colombia, señalando que “son amigos de Pastrano” (quien se presume se referiía a Andrés Pastrana) y su esposa, Nora Puyana de Pastrana.

El mensaje también sugiere que Larsen se preguntó si Nora era de origen francés y describe conexiones sociales con conocidos en París. Sin embargo, estos correos no revelan acciones directas ni se acuerdan compromisos formales entre las personas mencionadas y el entorno de Epstein.

Ghislaine Maxwell confirmó en declaración judicial que voló con Pastrana en un helicóptero Blackhawk en Colombia - crédito Departamento de Justicia de Estados Unidos

Hasta ahora, los datos muestran conexiones periféricas y referencias sociales con un posible interés en Colombia, pero dejan abiertos diversos escenarios para la interpretación y verificación. Los archivos, según Caracol Radio y la documentación oficial, incluyen comunicaciones personales, solicitudes logísticas y relaciones de amistad que aún deben aclararse.

Traducción del correo entre Janet Larsen y Ghislaine Maxwell, socia de Epstein

“Querida Ghiselhin

Me alegro mucho de que pudiéramos contactar el otro día. Supongo que todo estaba en su sitio: Sophie te mencionó hace unas semanas, y unos días después, mientras desempacaba una caja (me mudé a una casa que compré hace tiempo y que aún no han terminado, y por negación, desempaco alguna de vez en cuando solo para insistir en que esta es mi casa), apareció un trozo de papel con tu número de teléfono. Como se acercaba mi cumpleaños y lo estoy pasando en Nueva York de viaje de negocios, pensé que sería una buena excusa para llamarte y ver si podías acompañarnos.

Por tu bien, espero que tu viaje a Brasil salga bien, y por mi bien, espero que nos acompañes a Nueva York. Sería un placer volver a verte y me encantaría compartir anécdotas de Colombia contigo. Me intriga si conociste a la gente que me introdujo a Colombia. Empecé mis aventuras allí con Helena de Yugoslavia y Thierry Gaubert, amigos de París. Son muy amigos de Prastrano. Creo que su esposa, Nora, es francesa. En fin, voy a ir a pasar la noche allí otra vez en Semana Santa.

El plan para el lunes 31 de marzo, tal como está ahora, es una mesa para ocho personas en el 66 a las 9:30 p. m.

Booby (creo que lo conoces, fue el hombre de Emma Gibb durante años y ahora trabajo con él) está dando vueltas por ir al centro, pero bueno, ¡es mi cumpleaños! Parece que tengo demasiados hombres para esta noche, así que me encantaría que vinieras a echarme una mano. No recuerdo exactamente cuándo dijiste que ibas a Brasil, pero por si estás por aquí el próximo fin de semana en Nueva York, llego el viernes 28 por la tarde. Mi móvil (444 77 11 423 529) funciona en EE. UU., y el número de teléfono del Four Seasons donde me hospedo es 758 5700.

Disculpen si me porté mal por teléfono la semana pasada; alguien estaba dando saltos en la puerta de mi oficina esperando para preguntarme algo, así que intentaba disimular lo que les decía.

Básicamente, solo quería contarles mi divertida anécdota sobre la metedura de pata que cometí con el 42.º presidente de los Estados Unidos. Quizás, si tienen la oportunidad, podrían disculparse de parte de la señora del vestido rojo en Blenheim (me preguntó mi nombre dos veces, pero dudo que lo recuerde). Es una lástima que no haya podido ejercer mejor como diplomático en nombre de Learning for Life...

Espero verlos este fin de semana o el lunes. Avísenme. Le deseo todo lo mejor, Janet".