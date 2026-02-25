Camilo Romero criticó a Lafaurie tras su renuncia al Centro Democrático: “Será símbolo eterno del uribismo”

Camilo Romero lanzó dura crítica a José Félix Lafaurie tras su renuncia al Centro Democrático - crédito Cristian Bayona/Colprensa

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), confirmó su renuncia al Centro Democrático, y posteriormente se anunció su incorporación a Salvación Nacional y su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

El hecho generó varias reacciones en el ámbito político, entre ellas la de Camilo Romero, quien desistió de participar en la consulta del Frente Amplio y se sumó a la candidatura de Iván Cepeda.

A través de su cuenta oficial de X, Romero cuestionó al líder gremial por afirmar que el problema que enfrenta Colombia es la “continuidad de la izquierda”. Para el exgobernador de Nariño, “el chiste se cuenta solo”.

Romero también cuestionó que Lafaurie diga que en el Centro Democrático “persisten intereses oscuros”.

“Lafaurie acaba de renunciar al Centro Democrático denunciando que en ese partido “persisten intereses oscuros”, pero según él, el problema del país es la continuidad de la izquierda. El chiste se cuenta solo", afirmó Romero.

Camilo Romero afirmó que José Félix Lafaurie será un “símbolo eterno” del uribismo, que para el exsenador representa “indolencia y cinismo” en Colombia.

“Será símbolo eterno del uribismo: indolencia y cinismo con Colombia”, aseveró el exgobernador de Antioquia.

En su renuncia, José Félix Lafaurie afirmó que la decisión obedece a “un imperativo ético y de dignidad personal”, explicando que se trata de un acto de coherencia con sus principios políticos.

“Hoy regreso al lugar del que nunca me aparté en lo esencial: el legado de Álvaro Gómez Hurtado en Salvación Nacional. Desde allí continuaré dando las batallas que exige este momento histórico, fiel a mis convicciones, cuando la democracia enfrenta una amenaza real de continuidad de un gobierno de izquierda que intentó erosionarla desde dentro”, expresó Lafaurie.

Lafaurie señaló que las circunstancias actuales que se presentan en el Centro Democrático no le permiten seguir en la colectividad, afirmando “intereses oscuros” que van en contra, según el líder gremial, de los principios que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Hice requerimientos legítimos y respetuosos sobre el proceso de selección del candidato, y la respuesta fue ignorarme por completo. Decidí entonces que mi dignidad personal y ética no puede seguir sometida a esa falta de respeto”, declaró Lafaurie.

En su carta de renuncia, dirigida a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, Lafaurie expresó sus preocupaciones por la falta de transparencia en la colectividad.

“No es aceptable que en el Centro Democrático existan ‘castas’ que merezcan especial atención, mientras quienes lo hemos entregado todo y arriesgado todo por convicción recibimos un trato sin la mínima cortesía que corresponde a cualquier militante”, aseveró Lafaurie.

¿Qué dijo Salvación Nacional?

El partido Salvación Nacional oficializó el regreso de José Félix Lafaurie a sus filas, tras su salida del Centro Democrático por diferencias con la dirección encabezada por Álvaro Uribe Vélez. Lafaurie, presidente de Fedegán, decidió respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, en el actual proceso electoral.

El 24 de febrero, a través de su cuenta oficial de X, Salvación Nacional difundió un mensaje celebrando esta reincorporación y destacó la importancia de Lafaurie en el fortalecimiento del movimiento fundado por Álvaro Gómez Hurtado. “Hoy fortalecemos la Salvación Nacional. José Félix Lafaurie regresa a su casa política para defender el campo y construir la Colombia Milagro”, afirmó Enrique Gómez Martínez, actual cabeza de lista al Senado y sobrino del fundador del partido.

Minutos después, la publicación fue eliminada sin explicación, pero el comunicado completo reapareció en la misma red. “Para el Movimiento de Salvación Nacional es un orgullo y una gran satisfacción darle una calurosa bienvenida en su retorno al partido a una gran figura gremial y política del alvarismo como lo es José Félix Lafaurie”, se leyó en el corto texto en X.

“Con el doctor Lafaurie, la Colombia rural, agrícola y ganadera gana un determinante espacio y vocería en nuestro partido y en las Listas del Tigre de Salvación Nacional al Senado y Cámara de Representantes para apoyar la renovación del Congreso y lograr una gran bancada que respalde al próximo gobierno en la construcción de la Colombia milagro que todos anhelamos”, concluyó el mensaje.