Colombia

Santander: estos son los cortes de la luz este martes 24 de febrero

Conoce con anticipación los cortes de luz que se llevarán a cabo en tu localidad

Guardar
Toma tus precauciones con los
Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este martes 24 de febrero a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Café Madrid sector del Ferrocarril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Palmira Clínica San Jose S.A.S.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Divino Niño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Campo sectores de las carreras 40CC, 50CC, 70CC con calles 43 y 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Sagrado Corazón y Simón Bolivar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Salitre Seco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Higueras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Mata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galan sector de la calle 28 con carrera 55.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Recicladora Puente La Cemento.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Campo Hermoso conjunto residencial Campo Mar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Santa Barbara sectores aledaños a la línea del Ferrocarril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Granjas sectores de la transversal 45B con diagonal 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Brisas Del Oriente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Palonegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Kennedy sectores de las calles 24AN y 25AN con carreras 9 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta sectores de la carrera 29 entre calles 71 a la 75.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peroles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Ana y Vizcaína Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Regadero Norte sector Miradores Del Norte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Campo Hermoso conjunto residencial Portales de Navarra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Villarelys II sectores de las calles 48C y 48D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La YE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Compañía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La YE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Veredas Villanueva, El Retorno y Cañabraval.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galan Alumbrado Publico.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Caliente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización La Independencia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Veredas Volcanes y sectores de Silos y Saladito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano sectores de las calles 10 y 11 entre carreras 13 y 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro poblado Plan de Alvarez y las veredas Plan de Alvares, La Belleza y sectores de Serranía de los Cobardes o Yariguies.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vueltas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Veredas El Poleo y sectores de Castame, Vueltas y La Colorada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Viami y Pauna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Granadina y sectores de La Quitaz y Alto Minero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Chocoa, San Isidro y sectores de Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chocoa, Carrizal y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Chocoa, San Isidro y sectores de Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Encino.

Sector(es): Casco Urbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Si quieres ahorrar luz lo
Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

Temas Relacionados

Cortes de luz en SantanderÚltimas actualizacionesCortes de Luz ColombiaCortes de Luz en Santander

Más Noticias

Sintratac advierte riesgos en la operación aérea tras incidente en El Dorado y pide reforzar controladores

El sindicato del sector aéreo se pronunció luego del incidente entre un avión de Latam y un helicóptero en El Dorado. Alertó sobre falta de controladores aéreos y riesgos operativos que, según afirma, afectan la seguridad del sistema

Sintratac advierte riesgos en la

Registraduría verifica que la tinta de los lapiceros electorales no se borra tras pruebas técnicas previas a elecciones

La Registraduría Nacional realizó pruebas técnicas a los esferos que se usarán en las urnas durante las elecciones del 8 de marzo

Registraduría verifica que la tinta

Gustavo Petro advierte sobre riesgo electoral en 2026 y cuestiona la transparencia del sistema de escrutinios

El presidente Gustavo Petro expresó dudas sobre la transparencia electoral en Colombia y aseguró que existen riesgos frente al manejo de datos y escrutinios para los comicios de 2026, durante declaraciones entregadas en la Casa de Nariño

Gustavo Petro advierte sobre riesgo

Resultados Super Astro Luna del lunes 23 de febrero, número y signo ganador del último sorteo

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultados Super Astro Luna del

El Pico y Placa en Cartagena para este martes 24 de febrero

Cuáles son los carros que no transitan este martes, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Participante de ‘A otro nivel’

Participante de ‘A otro nivel’ reveló que tiene una canción junto a Giovanny Ayala

Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos Colombia’ y ‘no dejó títere con cabeza’: “Llegó la verdadera reina”

El padre Chucho habló de su salud y aclaró rumores tras aparecer en silla de ruedas durante una misa: “Vulgares los comentarios”

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Deportes

Miguel Ángel Borja se consolida

Miguel Ángel Borja se consolida como el colombiano con más goles en torneos Conmebol

Tabla de posiciones Liga BetPlay: América y Nacional se acercan al líder Internacional de Bogotá tras la fecha 9

División en América de Cali: la directiva debate sin acuerdo quién será el nuevo delantero

Álvaro Montero es protagonista en Vélez Sarsfield y sigue en la pelea por el arco de Colombia para el Mundial FIFA 2026

La cláusula que obligaría a Luis Díaz a aprender alemán en el Bayern Múnich: esta sería la multa si la incumple