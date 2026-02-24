Santander: estos son los cortes de la luz este martes 24 de febrero

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este martes 24 de febrero a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Café Madrid sector del Ferrocarril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Palmira Clínica San Jose S.A.S.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Divino Niño.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Campo sectores de las carreras 40CC, 50CC, 70CC con calles 43 y 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Sagrado Corazón y Simón Bolivar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Salitre Seco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Higueras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Mata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galan sector de la calle 28 con carrera 55.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Recicladora Puente La Cemento.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Campo Hermoso conjunto residencial Campo Mar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Santa Barbara sectores aledaños a la línea del Ferrocarril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Granjas sectores de la transversal 45B con diagonal 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Brisas Del Oriente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Palonegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Kennedy sectores de las calles 24AN y 25AN con carreras 9 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta sectores de la carrera 29 entre calles 71 a la 75.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peroles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Ana y Vizcaína Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Regadero Norte sector Miradores Del Norte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Campo Hermoso conjunto residencial Portales de Navarra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Villarelys II sectores de las calles 48C y 48D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La YE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Compañía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La YE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Veredas Villanueva, El Retorno y Cañabraval.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galan Alumbrado Publico.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Caliente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización La Independencia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Veredas Volcanes y sectores de Silos y Saladito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Casco Urbano sectores de las calles 10 y 11 entre carreras 13 y 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro poblado Plan de Alvarez y las veredas Plan de Alvares, La Belleza y sectores de Serranía de los Cobardes o Yariguies.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vueltas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Veredas El Poleo y sectores de Castame, Vueltas y La Colorada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Viami y Pauna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Granadina y sectores de La Quitaz y Alto Minero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Chocoa, San Isidro y sectores de Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chocoa, Carrizal y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Chocoa, San Isidro y sectores de Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Encino.

Sector(es): Casco Urbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.