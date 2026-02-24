Colombia

Robbie Williams llega por primera vez a Colombia: fecha, lugar y todo sobre su concierto en Bogotá

El cantante británico presentará su gira BRITPOP en el Movistar Arena el 20 de septiembre de 2026, interpretando sus éxitos históricos y los nuevos temas de su último álbum, con entradas disponibles a través de TuBoleta

Guardar
Fans en Colombia podrán disfrutar
Fans en Colombia podrán disfrutar de Robbie Williams en vivo, recorriendo más de tres décadas de trayectoria musical. - crédito REUTERS/Stephanie Scarbrough

Robbie Williams, reconocido cantante británico, realizará su primera presentación en Colombia el próximo 20 de septiembre de 2026. El artista se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, en un concierto que forma parte de la gira de lanzamiento de su más reciente álbum, BRITPOP.

A sus 52 años, Robbie Williams ha consolidado una carrera de más de tres décadas en la industria musical. Desde sus inicios en Take That hasta su trayectoria como solista, ha alcanzado 16 álbumes número uno en el Reino Unido, superando a The Beatles. Entre sus éxitos más destacados se encuentran “Angels”, “Feel” y “Rock DJ”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su discografía incluye títulos como Life Thru a Lens (1997), Escapology (2002), Intensive Care (2005) y su más reciente álbum BRITPOP (2026), un proyecto inspirado en la energía del britpop de los años 90 y que integra colaboraciones con artistas como Chris Martin (Coldplay), Tony Iommi (Black Sabbath) y Jesse & Joy.

Concierto en Bogotá

La presentación de Robbie Williams en Bogotá se enmarca en su gira BRITPOP, que combina su repertorio histórico con los temas de su último álbum. Según la organización, “Robbie Williams llega por primera vez a Colombia con un espectáculo que celebra más de tres décadas de himnos globales y carisma escénico”.

El evento tendrá lugar en el Movistar Arena, recinto que ha sido sede de grandes conciertos internacionales, y está a cargo de la promotora Páramo Presenta, que confirmó la fecha y el lugar del espectáculo a través de sus redes oficiales.

El británico Robbie Williams ofrecerá
El británico Robbie Williams ofrecerá su primer concierto en Colombia como parte de su gira BRITPOP - crédito Tu Boleta

BRITPOP: nueva etapa musical

El álbum BRITPOP, lanzado el 16 de enero de 2026, incluye sencillos como Rocket, Spies, Human, Pretty Face y All My Life. Robbie Williams describió el proyecto como un regreso a la época dorada del britpop, incorporando guitarras y un enfoque más animado que sus trabajos anteriores.

La gira ya ha recorrido el Reino Unido, Irlanda y varios países de Europa, con más de 250.000 espectadores solo en el Reino Unido y un total de 1,2 millones de asistentes durante toda la gira.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de Tuboleta.com. La preventa Movistar inició el lunes 23 de febrero y se extenderá hasta el miércoles 25 a las 10:00 a.m. Posteriormente, los clientes del Grupo Aval podrán adquirir boletos desde el 24 hasta el 26 de febrero. La venta general comenzará el 26 de febrero a las 10:00 a.m.

Mapa de distribución y localidades
Mapa de distribución y localidades del Movistar Arena para el concierto de Robbie Williams en Bogotá. - crédito Tu Boleta

Precios y ubicación de los boletos

  • Tribuna Fan Sur: $899.000 + $161.000 (Aforo: 155)
  • Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218): $579.000 + $104.000 (Aforo: 2.540)
  • Piso 2 (207 - 213): $549.000 + $98.000 (Aforo: 1.107)
  • Platea: $439.000 + $79.000 (Aforo: 3.200)
  • Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318): $329.000 + $59.000 (Aforo: 3.228)
  • Piso 3 (307 - 313): $289.000 + $52.000 (Aforo: 1.230)

Gira en Latinoamérica

Colombia forma parte de la agenda latinoamericana de la gira, que también incluye Perú, Argentina y Chile. La confirmación de estas fechas refuerza la presencia de Robbie Williams en el continente y permite que los seguidores de la región accedan a su repertorio en vivo.

El cantante británico Robbie Williams
El cantante británico Robbie Williams interpretará sus clásicos y nuevas canciones de su álbum BRITPOP en Bogotá el 20 de septiembre de 2026. - crédito REUTERS/Toby Melville

Importancia del evento

La presentación de Robbie Williams constituye un hecho relevante para la agenda cultural de Bogotá, ya que marca la primera visita del artista al país y su incorporación a la programación de conciertos internacionales en el Movistar Arena. El show combinará clásicos de su carrera con los nuevos temas de su álbum BRITPOP, ofreciendo una perspectiva completa de su trayectoria musical.

Los interesados en asistir al concierto pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma oficial, asegurando su entrada para uno de los eventos musicales más destacados del año en Bogotá.

Temas Relacionados

Robbie Williams Colombia 2026Robbie WilliamsMovistar ArenaGira Robbie WilliamsBRITPOP Robbie WilliamsBRITPOPPrecios Robbie Williams BogotáColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Golpe al contrabando en Bogotá: Policía incauta tecnología por más de $6.000 millones y dinero en efectivo

La Policía Fiscal y Aduanera decomisó más de 12.500 unidades tecnológicas sin documentos legales en Bogotá. En el operativo también fueron hallados más de $1.300 millones en efectivo dentro de una caja fuerte

Golpe al contrabando en Bogotá:

Bancolombia restablece algunos servicios y habilita uso de tarjetas y cajeros tras más de 24 horas de fallas

La entidad bancaria informó que continúa realizando ajustes técnicos en sus sistemas y que evaluará el impacto en cada cliente, realizando compensaciones automáticas a quienes se hayan visto afectados

Bancolombia restablece algunos servicios y

Resultados del Baloto y Revancha lunes 23 de febrero: números ganadores del sorteo de HOY

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo Baloto

Resultados del Baloto y Revancha

Motociclistas podrían recibir multa de hasta $740.000 por no portar este elemento

No cumplir con este requisito puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del vehículo

Motociclistas podrían recibir multa de

Padre e hijo fueron lanzados al piso durante atraco en un semáforo de Santa Marta: el hecho quedó en video

El asalto ocurrió en la calle 22 cuando dos hombres en motocicleta interceptaron a la víctima bajo amenaza con arma de fuego. Hasta el momento no se han reportado capturas ni un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades

Padre e hijo fueron lanzados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Participante de ‘A otro nivel’

Participante de ‘A otro nivel’ reveló que tiene una canción junto a Giovanny Ayala

Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos Colombia’ y ‘no dejó títere con cabeza’: “Llegó la verdadera reina”

El padre Chucho habló de su salud y aclaró rumores tras aparecer en silla de ruedas durante una misa: “Vulgares los comentarios”

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Deportes

Miguel Ángel Borja se consolida

Miguel Ángel Borja se consolida como el colombiano con más goles en torneos Conmebol

Tabla de posiciones Liga BetPlay: América y Nacional se acercan al líder Internacional de Bogotá tras la fecha 9

División en América de Cali: la directiva debate sin acuerdo quién será el nuevo delantero

Álvaro Montero es protagonista en Vélez Sarsfield y sigue en la pelea por el arco de Colombia para el Mundial FIFA 2026

La cláusula que obligaría a Luis Díaz a aprender alemán en el Bayern Múnich: esta sería la multa si la incumple