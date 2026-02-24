Robbie Williams llega por primera vez a Colombia: fecha, lugar y todo sobre su concierto en Bogotá

Fans en Colombia podrán disfrutar de Robbie Williams en vivo, recorriendo más de tres décadas de trayectoria musical. - crédito REUTERS/Stephanie Scarbrough

Robbie Williams, reconocido cantante británico, realizará su primera presentación en Colombia el próximo 20 de septiembre de 2026. El artista se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, en un concierto que forma parte de la gira de lanzamiento de su más reciente álbum, BRITPOP.

A sus 52 años, Robbie Williams ha consolidado una carrera de más de tres décadas en la industria musical. Desde sus inicios en Take That hasta su trayectoria como solista, ha alcanzado 16 álbumes número uno en el Reino Unido, superando a The Beatles. Entre sus éxitos más destacados se encuentran “Angels”, “Feel” y “Rock DJ”.

Su discografía incluye títulos como Life Thru a Lens (1997), Escapology (2002), Intensive Care (2005) y su más reciente álbum BRITPOP (2026), un proyecto inspirado en la energía del britpop de los años 90 y que integra colaboraciones con artistas como Chris Martin (Coldplay), Tony Iommi (Black Sabbath) y Jesse & Joy.

Concierto en Bogotá

La presentación de Robbie Williams en Bogotá se enmarca en su gira BRITPOP, que combina su repertorio histórico con los temas de su último álbum. Según la organización, “Robbie Williams llega por primera vez a Colombia con un espectáculo que celebra más de tres décadas de himnos globales y carisma escénico”.

El evento tendrá lugar en el Movistar Arena, recinto que ha sido sede de grandes conciertos internacionales, y está a cargo de la promotora Páramo Presenta, que confirmó la fecha y el lugar del espectáculo a través de sus redes oficiales.

BRITPOP: nueva etapa musical

El álbum BRITPOP, lanzado el 16 de enero de 2026, incluye sencillos como Rocket, Spies, Human, Pretty Face y All My Life. Robbie Williams describió el proyecto como un regreso a la época dorada del britpop, incorporando guitarras y un enfoque más animado que sus trabajos anteriores.

La gira ya ha recorrido el Reino Unido, Irlanda y varios países de Europa, con más de 250.000 espectadores solo en el Reino Unido y un total de 1,2 millones de asistentes durante toda la gira.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de Tuboleta.com. La preventa Movistar inició el lunes 23 de febrero y se extenderá hasta el miércoles 25 a las 10:00 a.m. Posteriormente, los clientes del Grupo Aval podrán adquirir boletos desde el 24 hasta el 26 de febrero. La venta general comenzará el 26 de febrero a las 10:00 a.m.

Precios y ubicación de los boletos

Tribuna Fan Sur: $899.000 + $161.000 (Aforo: 155)

Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218): $579.000 + $104.000 (Aforo: 2.540)

Piso 2 (207 - 213): $549.000 + $98.000 (Aforo: 1.107)

Platea: $439.000 + $79.000 (Aforo: 3.200)

Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318): $329.000 + $59.000 (Aforo: 3.228)

Piso 3 (307 - 313): $289.000 + $52.000 (Aforo: 1.230)

Gira en Latinoamérica

Colombia forma parte de la agenda latinoamericana de la gira, que también incluye Perú, Argentina y Chile. La confirmación de estas fechas refuerza la presencia de Robbie Williams en el continente y permite que los seguidores de la región accedan a su repertorio en vivo.

Importancia del evento

La presentación de Robbie Williams constituye un hecho relevante para la agenda cultural de Bogotá, ya que marca la primera visita del artista al país y su incorporación a la programación de conciertos internacionales en el Movistar Arena. El show combinará clásicos de su carrera con los nuevos temas de su álbum BRITPOP, ofreciendo una perspectiva completa de su trayectoria musical.

Los interesados en asistir al concierto pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma oficial, asegurando su entrada para uno de los eventos musicales más destacados del año en Bogotá.