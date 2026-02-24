Colombia

Periodista en Ibagué fue víctima de hurto mientras realizaba un cubrimiento: fue despojado de su celular y resultó herido

Las imágenes captadas en directo muestran cómo el reportero fue atacado por dos individuos armados, quienes se dieron a la fuga tras arrebatarle su aparato y provocarle una caída

Un periodista de Ecos del
Un periodista de Ecos del Cobeima fue asaltado mientras transmitía en vivo un accidente en la Séptima Etapa del Jordán, Ibagué - crédito captura de video @EltrinoCo/X

Un nuevo episodio de inseguridad en Ibagué quedó registrado cuando un periodista de Ecos del Cobeima fue asaltado mientras cubría un accidente en el centro de la ciudad.

El hecho ocurrió en la noche del 23 de febrero cerca de la USI del Jordán, donde el reportero se encontraba grabando con su teléfono celular.

Según las imágenes que circularon en redes sociales, dos personas en motocicleta se acercaron al periodista durante su labor informativa. Uno de los agresores, que viajaba como pasajero, le arrebató el celular con violencia.

Durante el forcejeo, el comunicador terminó en el suelo y, en ese momento, uno de los atacantes le provocó una herida con arma blanca en la mano, probablemente para impedir cualquier intento de recuperación del dispositivo y facilitar la huida.

