Enrique Gómez borró la “fugaz” bienvenida a José Félix Lafaurie a Salvación Nacional tras renuncia al Centro Democrático

La cabeza de lista al Senado del partido fundado por su tío, el asesinado exaspirante presidencial Álvaro Gómez Hurtado, decidió bajar de sus redes sociales la misiva con la que recibían al presidente de Fedegán y esposo de la congresista María Fernanda Cabal en sus filas

El director de Salvación Nacional,
El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, le había dado la bienvenida a José Félix Lafaurie a su partido, pero decidió borrar el mensaje - crédito Colprensa

En un incidente que no pasó desapercibido en las redes sociales, el partido Salvación Nacional, que apoya la candidatura a la presidencia de Abelardo de la Espriella, eliminó de sus redes sociales el mensaje con el que anunciaba el regreso de José Félix Lafaurie a sus filas, luego de que el presidente de Fedegán comunicó su salida del Centro Democrático, que a la postre se terminó fraguando por las profundas diferencias con la dirección de la colectividad, al mando de Álvaro Uribe.

El 24 de febrero, la cuenta oficial de Salvación Nacional publicó en X un mensaje en el que celebraba el retorno de Lafaurie a la colectividad fundada por el político y pensador Álvaro Gómez Hurtado. “Hoy fortalecemos la Salvación Nacional. José Félix Lafaurie regresa a su casa política para defender el campo y construir la Colombia Milagro”, afirmó en esa red Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado exaspirante presidencial y hoy cabeza de lista al Senado.

Pocos minutos después, el mensaje -que contenía el comunicado con el que se le dio formalmente la bienvenida a Lafaurie, fue eliminado sin explicación pública. “Para el Movimiento de Salvación Nacional es un orgullo y una gran satisfacción darle una calurosa bienvenida en su retorno al partido a una gran figura gremial y política del alvarismo como lo es José Félix Lafaurie”, se leyó en el corto texto que alcanzó a verse en la red social X.

Esta fue la fugaz bienvenida
Esta fue la fugaz bienvenida de Salvación Nacional a José Félix Lafaurie, que misteriosamente desapareció de las redes sociales - crédito @Enrique_GomezM/X

“Con el doctor Lafaurie, la Colombia rural, agrícola y ganadera gana un determinante espacio y vocería en nuestro partido y en las Listas del Tigre de Salvación Nacional al Senado y Cámara de Representantes para apoyar la renovación del Congreso y lograr una gran bancada que respalde al próximo gobierno en la construcción de la Colombia milagro que todos anhelamos”, se agregó en la comunicación que fue borrada de las plataformas digitales.

Así confirmó José Félix Lafaurie su “aterrizaje” a Salvación Nacional

En todo caso, con o sin comunicado en línea, es un hecho que Lafaurie retornó a las filas del partido en el que militó antes de integrar el Centro Democrático. “Regreso a Salvación Nacional, de donde nunca me fui, desde el punto de vista del legado ideológico, doctrinario, con el que prácticamente hice buena parte de mi trayectoria política”, expresó el dirigente gremial, en un video en el que expresó los puntos en común con esta colectividad de la centroderecha.

Sobre su salida formal del Centro Democrático, Lafaurie expresó en su carta de renuncia, dirigida a Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director nacional del Centro Democrático, los motivos de su decisión. “Me remito a la comunicación de finales de enero —‘bien filtrada’ y malinterpretada—, en la que expresé mi inconformidad por la ausencia de ‘espacios reales’ de concertación en el partido que ayudé a fundar con la convicción de prolongar el legado de Álvaro Uribe”, dijo.

Con esa antesala, anunció que, “durante largos meses”, esperó una “respuesta válida frente a un proceso político para escoger al candidato del partido” a la presidencia, en una baraja en la que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, estaba presente. Pero según el dirigente gremial, el “no tener ‘espacios reales’ es quedar sin respuestas cuando preguntar incomoda” y ver cómo la organización “releva a miembros de su dirección sin advertencia ni explicación”.

En desarrollo...

