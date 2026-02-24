En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Durante este martes 24 de febrero, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Paris, Florencia.Lugar: De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 86 a la Carrera 96.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Los Ejidos, Gorgonzola.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 38 a la Transversal 42.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Camio de hidrante

Localidad: Bosa.Barrios: Bosa Centro, Bosa La Estación.Lugar: De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente.Lugar: De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10FDe la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11DDe la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Sabana Tibabuyes Norte, Sabana de Tibabuyes, San Carlos de Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental.Lugar: De la Carrera 115 a la Carrera 153A, entre la Calle 139 a la Calle 153.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, San Norte, Ginebra, Bellavista y Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental La Roca (Predio), Barrancas Oriental - Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama, Lote 95 Anexo Barrio Soratama.Lugar: De la Calle 119 a la Calle 198, entre la Carrera 7 a la Carrera 10 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de válvula

Localidad: Ciudad Bolivar.Barrios: Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I.Lugar: De la Carrera 77C a la Transversal 50, entre la Calle 64A Sur a la Diagonal 74 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.