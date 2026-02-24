Colombia

Bancolombia restablece algunos servicios y habilita uso de tarjetas y cajeros tras más de 24 horas de fallas

La entidad bancaria informó que continúa realizando ajustes técnicos en sus sistemas y que evaluará el impacto en cada cliente, realizando compensaciones automáticas a quienes se hayan visto afectados

El último aviso de Bancolombia
El último aviso de Bancolombia indicó que algunos servicios ya están disponibles - crpedito REUTERS/Luisa González

Bancolombia anunció el restablecimiento parcial de sus servicios financieros, luego de más de 24 horas de afectaciones que impactaron tanto sus canales digitales como físicos. La entidad confirmó que ya es posible usar tarjetas débito y crédito, así como retirar dinero en cajeros electrónicos, mientras continúan los trabajos técnicos para normalizar completamente la operación.

A través de sus redes sociales oficiales, el banco informó: “Ya restablecimos algunos de nuestros servicios; usa tus tarjetas débito y crédito, y retira tu plata en cajeros electrónicos. Gracias por tu paciencia. Seguimos trabajando para tener todo disponible para ti”.

El mensaje marca un avance en medio de una contingencia que generó preocupación entre millones de usuarios en e, especialmente por la interrupción de servicios esenciales como transferencias, pagos y consultas en línea.

Bancolombia agradece la paciencia de
Bancolombia agradece la paciencia de los usuarios mientras se realizan los ajustes técnicos. - crédito Bancolombia

Más de 24 horas de afectaciones en canales digitales y físicos

Los inconvenientes comenzaron en la madrugada del domingo 22 de febrero y se extendieron durante todo el lunes 23. En distintos comunicados publicados en su cuenta oficial en X, Bancolombia confirmó la suspensión temporal de varios de sus canales mientras realizaba ajustes en sus sistemas tecnológicos.

Sobre las 6:15 p. m. del lunes, la entidad explicó que las fallas obedecían a un proceso técnico que no salió como estaba previsto: “Algunos de nuestros servicios no han estado disponibles desde la madrugada del domingo. Se debe a un mantenimiento tecnológico y no salió como esperábamos”.

En ese mismo pronunciamiento, el banco fue enfático en aclarar que no se trataba de un incidente de seguridad.

“Tu dinero está seguro. Tu información está protegida. No se trata de un incidente de seguridad”.

Este punto fue clave para frenar rumores en redes sociales sobre un posible ciberataque o vulneración de datos financieros.

Servicios que ya están disponibles tras las fallas

Según la información más reciente, Bancolombia priorizó la reactivación de operaciones consideradas esenciales, entre ellas el uso de tarjetas débito y crédito en comercios, así como el retiros en cajeros automáticos.

La entidad también reiteró que evaluará el impacto caso por caso y que, de ser necesario, realizará compensaciones automáticas.

Este anuncio busca mitigar el malestar de usuarios que reportaron dificultades para realizar pagos, transferencias empresariales y movimientos cotidianos.

Sobre las 6:15 p. m.,
Sobre las 6:15 p. m., Bancolombia informó, por medio de X, que el dinero de los usuarios está seguro - crédito @Bancolombia

Cronología de las fallas en Bancolombia

Las primeras alertas se conocieron sobre las 8:30 a. m. del domingo 22 de febrero, cuando la entidad reconoció que “en este momento algunos servicios no están funcionando”.

Más tarde, hacia las 10:00 p. m., el banco informó que cerraba la jornada con limitaciones y que continuaría trabajando durante la noche para solucionar el problema.

Durante la mañana del lunes 23, Bancolombia confirmó que las fallas persistían, aunque insistió en que estaba habilitando alternativas temporales para facilitar operaciones básicas.

Bancolombia no ha detallado la causa específica

Hasta el último comunicado difundido en la noche del lunes 23 de febrero, Bancolombia no precisó cuál fue la causa técnica exacta de las fallas ni el tiempo estimado para la normalización total de sus servicios.

La entidad reiteró que el restablecimiento completo es su prioridad y que continuará informando a través de sus canales oficiales.

Memes ante las fallas de
Memes ante las fallas de Bancolombia - crédito @Thanatos_g90/X

Impacto para usuarios y comercios

Las fallas generaron efectos en cadena, especialmente en comercios que dependen de pagos electrónicos y en usuarios que necesitaban realizar transferencias urgentes. Aunque el banco insiste en que el dinero está seguro, la indisponibilidad de los servicios evidenció la alta dependencia del sistema financiero digital.

Mientras avanza la normalización, la entidad recomienda para los clientes es:

  • Consultar únicamente los canales oficiales del banco.
  • Verificar el estado de sus transacciones.
  • Revisar en los próximos días posibles abonos por compensaciones automáticas.

Por ahora, Bancolombia confirma que ya es posible usar tarjetas y retirar dinero en cajeros, aunque el proceso de restablecimiento total sigue en marcha.

